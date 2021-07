“Es estupendo el que hayamos podido sumar muchos puntos en las dos carreras. Tras la salida pensé que a lo mejor podríamos lograr otra victoria pero el coche se me caló en la parada en boxes. Le pido perdón al equipo. La clave de la carrera del sábado fue la parada súper rápida que hizo el equipo. Eso me puso en el grupo de cabeza y me permitió terminar delante. Es fantástico competir en este circuito, aunque no se adapte necesariamente a nuestro coche”, dijo Liam Lawson.