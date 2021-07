La expectación de ver cómo los mejores freerunners del mundo se adaptarían a este novedoso campo de juego era grande, lo que fue muy palpable antes de la final y los atletas no tardaron en demostrarnos que estaban más que preparados para el desafío. Desde la primera manga, quedó claro que no sólo la creatividad estaba en su punto más alto, sino que la puntuación también iba a ser extremadamente ajustada. Un desliz podría marcar la diferencia entre un puesto en la final o una eliminación anticipada.

La expectación de ver cómo los mejores freerunners del mundo se adaptarían a este novedoso campo de juego era grande, lo que fue muy palpable antes de la final y los atletas no tardaron en demostrarnos que estaban más que preparados para el desafío. Desde la primera manga, quedó claro que no sólo la creatividad estaba en su punto más alto, sino que la puntuación también iba a ser extremadamente ajustada. Un desliz podría marcar la diferencia entre un puesto en la final o una eliminación anticipada.

La expectación de ver cómo los mejores freerunners del mundo se adaptarían a este novedoso campo de juego era grande, lo que fue muy palpable antes de la final y los atletas no tardaron en demostrarnos que estaban más que preparados para el desafío. Desde la primera manga, quedó claro que no sólo la creatividad estaba en su punto más alto, sino que la puntuación también iba a ser extremadamente ajustada. Un desliz podría marcar la diferencia entre un puesto en la final o una eliminación anticipada.

, y no sólo reclamó uno de los pocos lugares finales para una mujer en la historia de Red Bull Art of Motion, sino que también

Con una carrera extremadamente creativa y gimnástica salpicada de grandes movimientos, la novata holandesa de 16 años cautivó a la multitud con una de las carreras más largas del evento , y no sólo reclamó uno de los pocos lugares finales para una mujer en la historia de Red Bull Art of Motion, sino que también se aseguró el título femenino con su carrera . Sus compañeras y rivales de 16 años Lilou Ruel y Elise Bickley se unieron a ella en el podio, demostrando que el futuro del freerunning femenino está en muy buenas manos.

Con una carrera extremadamente creativa y gimnástica salpicada de grandes movimientos, la novata holandesa de 16 años cautivó a la multitud con una de las carreras más largas del evento , y no sólo reclamó uno de los pocos lugares finales para una mujer en la historia de Red Bull Art of Motion, sino que también se aseguró el título femenino con su carrera . Sus compañeras y rivales de 16 años Lilou Ruel y Elise Bickley se unieron a ella en el podio, demostrando que el futuro del freerunning femenino está en muy buenas manos.

que completó una carrera cargada de trucos suave como la seda y llena de fluidez, pero que no fue suficiente para igualar a Kowalewski que se aseguró su primera victoria en Red Bull Art of Motion con una carrera que será recordada durante años. Incluso hizo doblete consiguiendo el premio al 'Best Trick' por su increíble Cast Gainer.

Esto dejó en una situación comprometida al ruso Aroyan que completó una carrera cargada de trucos suave como la seda y llena de fluidez, pero que no fue suficiente para igualar a Kowalewski que se aseguró su primera victoria en Red Bull Art of Motion con una carrera que será recordada durante años. Incluso hizo doblete consiguiendo el premio al 'Best Trick' por su increíble Cast Gainer.

Esto dejó en una situación comprometida al ruso Aroyan que completó una carrera cargada de trucos suave como la seda y llena de fluidez, pero que no fue suficiente para igualar a Kowalewski que se aseguró su primera victoria en Red Bull Art of Motion con una carrera que será recordada durante años. Incluso hizo doblete consiguiendo el premio al 'Best Trick' por su increíble Cast Gainer.