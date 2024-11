Descubre a nuestras campeonas de Red Bull Basement 2024

Mi motivación para emprender Walwin surgió de una necesidad personal: quería mejorar mi formación y, por lo tanto, tener más posibilidades de encontrar un empleo. Pero al comenzar la búsqueda de becas, me di cuenta de lo inaccesible que era el proceso. Esta se volvía frustrante y desorganizada: no encontraba opciones adaptadas a mi perfil, la información estaba dispersa en diferentes plataformas, los plazos estaban vencidos y los filtros eran ineficaces. No había un único lugar que centralizara las becas relevantes y personalizadas.

María: Mi motivación para emprender Walwin surgió de una necesidad personal: quería mejorar mi formación y, por lo tanto, tener más posibilidades de encontrar un empleo. Pero al comenzar la búsqueda de becas, me di cuenta de lo inaccesible que era el proceso. Esta se volvía frustrante y desorganizada: no encontraba opciones adaptadas a mi perfil, la información estaba dispersa en diferentes plataformas, los plazos estaban vencidos y los filtros eran ineficaces. No había un único lugar que centralizara las becas relevantes y personalizadas.

Muchas veces me llevaba semanas o incluso meses encontrar una beca adecuada. Fue entonces cuando me planteé: ¿cuántos jóvenes más estarían enfrentando los mismos problemas y perdiendo oportunidades valiosas por estas barreras? Y así nació Walwin, una plataforma impulsada por inteligencia artificial que conecta a estudiantes y jóvenes profesionales con oportunidades personalizadas de manera rápida y sencilla, eliminando las barreras que dificultan el acceso a las becas y abriendo puertas para que puedan alcanzar sus sueños.

