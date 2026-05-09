Biosoil Technologies se proclama vencedor de la Final Nacional Red Bull Basement 2026 en Valencia, obteniendo una plaza en la Final Mundial de San Francisco
© Alberto Nevado / Red Bull Content Pool
Emprendimiento

Conoce a Alejandro Aymerich y Hugo Lluch ganadores de Red Bull Basement

Los canarios afincados en Valencia estarán en la Final Mundial de Red Bull Basement el próximo 3 de junio en San francisco con su proyecto Biosoil Technologies.
Por Pablo Bueno
2 minutos de lecturaPublished on
Valencia se convirtió este fin de semana en el epicentro del talento emprendedor joven con la final nacional de Red Bull Basement. Entre las cinco propuestas finalistas, el jurado eligió a Biosoil Technologies, el proyecto impulsado por Alejandro Aymerich y Hugo Lluch que representará a España en la Final Mundial el próximo 3 de junio en San Francisco (California).
La start-up nacida en la Universitat Politècnica de València quiere hacer frente a uno de los grandes retos medioambientales de las próximas décadas: la degradación del suelo. Su propuesta combina biología sintética e ingeniería aplicada para regenerar terrenos degradados mediante comunidades bacterianas programadas capaces de descontaminar y mejorar la salud agrícola.
Participants and jury during the Red Bull Basement 2026 National Final in Valencia.

Finalistas de Red Bull Basement España 2026

© Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

El creador de contenido Sergio Hidalgo, miembro del jurado en la Final Nacional de Red Bull Basement 2026 en Valencia.

Red Bull Basement España 2026 en La Harinera, Valencia

© Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

En 2026, Biosoil Technologies presenta su innovador proyecto en el escenario de la Final Nacional de Red Bull Basement en la vibrante Valencia, dinamizando las ideas y el futuro

Biosoil Technologies en la Final Nacional Red Bull Basement 2026 Valencia

© Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

Flux, sisters Castañeda, presenting their project during the Red Bull Basement 2026 National Final in Valencia.

Finalistas de Red Bull Basement España 2026

© Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

Biosoil Technologies, ganador de Red Bull Basement España 2026

© Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

Romeo Travel, finalistas de Red Bull Basement España 2026

© Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

Claire Cunha, jurado de Red Bull Basement España 2026

© Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

“Queremos que nuestra solución sea de una aplicación única en el terreno y que prolifere y se mantenga al igual que las plantas”, explican Aymerich y Lluch sobre una tecnología diseñada para reducir la dependencia de fertilizantes y químicos sintéticos.
Quotation
Queremos que nuestra solución sea de una aplicación única en el terreno y que prolifere y se mantenga al igual que las plantas
Alejandro Aymerich
El origen del proyecto está ligado a Valencia. “Biosoil Technologies nace hace un año, cuando la Fundación Princesa de Girona vino a la Universidad Politécnica de Valencia para buscar ideas emprendedoras que solucionaran problemas generados por la Dana”, recuerdan sus creadores.
Ahora, el siguiente paso está a miles de kilómetros. Gracias a su victoria en Red Bull Basement, el equipo viajará a San Francisco (California) para participar en la Final Mundial del programa, donde accederá a mentorías, programas de aceleración y oportunidades de financiación junto a algunas de las ideas tecnológicas más disruptivas del mundo.
Quotation
Red Bull Basement es una lanzadera enorme
Hugo Lluch
“Red Bull Basement nos da la oportunidad de internacionalizar la idea, conectar con expertos e inversores de todo el mundo y validar la tecnología en un ecosistema global. Es una lanzadera enorme”, aseguran los ganadores, que actualmente trabajan en un MVP centrado en biofertilización.
La final celebrada en La Harinera también reunió otros proyectos centrados en sostenibilidad, inteligencia artificial e impacto social. Entre ellos estuvieron Flux, centrado en transformar residuos plásticos en energía; PulsePath, enfocado en salud mental juvenil; Romeo Travel, una plataforma de exploración turística inmersiva basada en voz e IA; y WaveSense, especializado en detección inteligente de fugas de agua. Con iniciativas como estas, Red Bull Basement reafirma su apuesta por las nuevas generaciones que buscan cambiar el mundo desde la tecnología.
Bisoil Tecnologies participará en la Final Mundial de Red Bull Basement, que se celebrará en San Francisco (California) el próximo 3 de junio.
Emprendimiento