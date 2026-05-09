Conoce a Alejandro Aymerich y Hugo Lluch ganadores de Red Bull Basement

Valencia se convirtió este fin de semana en el epicentro del talento emprendedor joven con la final nacional de Red Bull Basement. Entre las cinco propuestas finalistas, el jurado eligió a Biosoil Technologies, el proyecto impulsado por Alejandro Aymerich y Hugo Lluch que representará a España en la Final Mundial el próximo 3 de junio en San Francisco (California).
La start-up nacida en la Universitat Politècnica de València quiere hacer frente a uno de los grandes retos medioambientales de las próximas décadas: la degradación del suelo. Su propuesta combina biología sintética e ingeniería aplicada para regenerar terrenos degradados mediante comunidades bacterianas programadas capaces de descontaminar y mejorar la salud agrícola.
“Queremos que nuestra solución sea de una aplicación única en el terreno y que prolifere y se mantenga al igual que las plantas”, explican Aymerich y Lluch sobre una tecnología diseñada para reducir la dependencia de fertilizantes y químicos sintéticos.
Queremos que nuestra solución sea de una aplicación única en el terreno y que prolifere y se mantenga al igual que las plantas
El origen del proyecto está ligado a Valencia. “Biosoil Technologies nace hace un año, cuando la Fundación Princesa de Girona vino a la Universidad Politécnica de Valencia para buscar ideas emprendedoras que solucionaran problemas generados por la Dana”, recuerdan sus creadores.
Ahora, el siguiente paso está a miles de kilómetros. Gracias a su victoria en Red Bull Basement, el equipo viajará a San Francisco (California) para participar en la Final Mundial del programa, donde accederá a mentorías, programas de aceleración y oportunidades de financiación junto a algunas de las ideas tecnológicas más disruptivas del mundo.
Red Bull Basement es una lanzadera enorme
“Red Bull Basement nos da la oportunidad de internacionalizar la idea, conectar con expertos e inversores de todo el mundo y validar la tecnología en un ecosistema global. Es una lanzadera enorme”, aseguran los ganadores, que actualmente trabajan en un MVP centrado en biofertilización.
La final celebrada en La Harinera también reunió otros proyectos centrados en sostenibilidad, inteligencia artificial e impacto social. Entre ellos estuvieron Flux, centrado en transformar residuos plásticos en energía; PulsePath, enfocado en salud mental juvenil; Romeo Travel, una plataforma de exploración turística inmersiva basada en voz e IA; y WaveSense, especializado en detección inteligente de fugas de agua. Con iniciativas como estas, Red Bull Basement reafirma su apuesta por las nuevas generaciones que buscan cambiar el mundo desde la tecnología.
Bisoil Tecnologies participará en la Final Mundial de Red Bull Basement, que se celebrará en San Francisco (California) el próximo 3 de junio.