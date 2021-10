Catie Munnings está salvando el mundo carrera a carrera

Sé valiente con tus ideas. El que no se haya hecho hasta entonces no quiere decir que no sea posible.

Los participantes en las series Extreme E no solo se dedican a competir. “Cada lugar al que vamos afronta un determinado problema derivado del cambio climático. No solo corremos, sino que llegamos unos días antes para conocer a la gente que vive allí, les ayudamos a plantar árboles, limpiar las playas de plásticos o a regenerar el medio ambiente para que las tortugas puedan sobrevivir”.

