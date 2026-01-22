Red Bull Basement regresa con aún más formas de ayudarte a lanzar tus ideas

Si eres un estudiante emprendedor en potencia o un fundador por primera vez, la edición 2026 de Red Bull Basement podría colocarte en el centro de atención. Con recursos y mentorías, te ayudará a generar un verdadero impacto y convertir tu idea excepcional en un producto viable.

El ganador de la Final Mundial de Red Bull Basement 2024 en Tokio, Soj Gamayon de Filipinas, tuvo una oportunidad que le cambió la vida cuando su premio lo llevó al centro tecnológico de Silicon Valley, Estados Unidos.

Soj Gamayon levanta su trofeo en la Final Mundial Red Bull Basement © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Este año, la Final Mundial se llevará a cabo en esa misma icónica región de Estados Unidos, sumergiendo a cerca de 50 equipos finalistas nacionales en una experiencia inolvidable de tres días. Todo culminará con el anuncio del ganador global, cuyo paquete de premios incluirá $100,000 USD en financiamiento libre de capital y mucho más.

Esto es lo nuevo en Red Bull Basement 2026:

01 Fase de Aplicación - Nuevos recursos impulsados por IA

Los equipos personas pueden inscribirse en www.redbullbasement.com. © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Nueva herramienta de aplicación con IA: facilita tu inscripción como nunca antes

¿Aún no tienes una idea? La herramienta de aplicación con IA trabajará contigo para ayudarte a generar una. ¿Ya tienes algo en mente? Esta herramienta te ayudará a perfeccionar tu presentación.

Cuando estés listo, la herramienta generará el one-pager que necesitas para inscribirte y tener la oportunidad de ser seleccionado para la Final Nacional.

02 Finales Nacionales - Desarrollo de prototipos

Impresiona al jurado de la Final Nacional y podrás ir a Silicon Valley © Adam Glanzman/Red Bull Content Pool

Como en ediciones anteriores, los equipos con las mejores ideas a nivel local serán invitados a la Final Nacional, donde un panel de líderes y expertos de la industria elegirá al equipo ganador que representará a su país en la Final Mundial. Este año, además de perfeccionar su presentación, los equipos seleccionados para la Final Nacional desarrollarán un prototipo utilizando herramientas impulsadas por IA.

03 Fase de Desarrollo - Nuevas herramientas y recursos

Las herramientas de IA ayudán a los equipos a prepararse para la Final © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

La Fase de Desarrollo, donde los ganadores nacionales se preparan para presentar su propuesta en la Final Mundial, será más productiva que nunca. En 2026, los ganadores nacionales recibirán recursos como laptops con tecnología AMD AI, créditos de Microsoft Azure y mentorías de expertos para transformar sus prototipos en Productos Mínimos Viables (MVPs) de cara a la Final Mundial.

04 Final Mundial - Nueva ubicación, nuevas oportunidades

Los jueces en la Final Mundial Red Bull Basement 2024 en Tokio © Suguru Saito/Red Bull Content Pool

Cada Final Mundial de Red Bull Basement se celebra en una nueva ubicación, y 2026 marcará la primera vez que el evento tendrá lugar en San Francisco y Silicon Valley. Este centro tecnológico del norte de California es un epicentro de la innovación, conocido como el lugar de nacimiento de empresas que han transformado el mundo.

La Final Mundial siempre está repleta de oportunidades para hacer networking, recibir mentorías, escuchar charlas inspiradoras y participar en experiencias prácticas con expertos de la industria. Este año, la agenda se ampliará e incluirá capacitación en habilidades de presentación, talleres de IA y más sorpresas tecnológicas que se anunciarán próximamente.

La experiencia tiene oportunidades para aprender y establecer contactos © Balazs Palfi/Red Bull Content Pool

05 Gran Premio - Nuevo pack

El ganador global de Red Bull Basement 2026 recibirá $100,000 USD (85.200 €) en financiamiento libre de capital, $25,000 USD (21.300 €) en créditos de Microsoft Azure, y mentorías exclusivas de Red Bull Ventures. (Para más información, consulta las preguntas frecuentes en www.redbullbasement.com .)

Red Bull Basement se asocia con Microsoft, Microsoft Copilot, AMD y Red Bull Ventures para proporcionarte herramientas impulsadas por IA, mentorías y una plataforma global que te ayudará a dar vida a tu idea — ¡y las aaalas para presentarla en Silicon Valley!

Solo se necesita una idea para generar impacto. ¿Cuál es la tuya?

Aplica a Red Bull Basement y comienza tu viaje emprendedor aquí.