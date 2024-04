Minijoe nos cuenta cómo se siente tras ganar el Red Bull BC One

Ha sido grandioso porque ha sido Red Bull BC One Camp esta vez y el ambiente ha sido completamente diferente al BC One 1vs1, porque el Camp te trae mucho más ambiente, compartir, y mucha más categoría y experiencias. Para mí poder ver a los compañeros en otras categorías como Footworkerz me da mucha emoción por apoyarles, por estar allí también y compartir con los demás bailarines. En el top 16 con los chicos sí es verdad que estuve muy enfocado en la estrategia que quería llevar al BC One esta vez y el, domingo en la final estuve un poco más aislado para concentrarme y organizar bien mis pensamientos y mis entradas.