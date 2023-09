Las mejores batallas finales de los Red Bull BC One Cypher 2023

A lo largo de la temporada 2023, miles de b-boys y b-girls de más de 30 países han luchado en los Red Bull BC One Cyphers para conseguir una plaza en el Red Bull BC One Last Chance Cypher . Los breakers que representan a sus países se han ganado sus títulos demostrando sus habilidades. Sus movimientos, resistencia, estilo y confianza tenían que estar a punto. Tenían que derrotar a breakers de talento fenomenal, únicos y atléticos de todo el país y, sobre todo, tenían que asombrar a los jueces y a los fans.

Mientras el reloj avanza hacia la 20ª edición de Red Bull BC One, echa un vistazo a las mejores batallas de los Red Bull BC One Cyphers clasificatorios de todo el mundo.

B-Girl Agne contra B-Girl Alessandrina

6 minutos Red Bull BC One Cypher Italia 2023: final B-Girls Agne se enfrenta a Alessandrina en la batalla final de la Red Bull BC One Cypher Italia 2023.

La prometedora B-Girl italiana Agne desplegó un footwork y una potencia increíbles en la batalla final de la Red Bull BC One Cypher Italia contra su feroz oponente B-Girl Alessandrina, dividiendo a los aficionados sobre quién debería haber representado a su país. Al final, Agne demostró por qué se la considera la mejor b-girl prodigio de Italia y que no se puede jugar con su destreza en la batalla.

B-Boy Kid Colombia contra B-Boy Cis

5 minutos Red Bull BC One Cypher Holanda 2023 – Batalla final B-Boys B-Boy Cis se enfrenta a B-Boy Kid Colombia en la batalla final del Red Bull BC One Cypher Holanda 2023.

Kid Colombia asaltó el escenario y se llevó a casa su segundo título nacional como ganador del Red Bull BC One Holland Cypher casi una década después de su debut en 2014. Hizo gala de sus casi dos décadas de experiencia para vencer a B-Boy Cis en un espectacular intercambio de habilidades y estilos.

B-Girl Sayora contra B-Girl Veronika Noodlee

5 minutos Red Bull BC One Cypher Kazajistán 2023 - Final B-Girls Las B-Girls Rubina y Sayora se enfrentan en la final de la Red Bull BC One Cypher Kazajstán 2023.

B-Girl Sayora no es nueva en el escenario mundial. En 2018, hizo historia como la primera b-girl de Kazajstán en competir en la Red Bull BC One, en la primera final mundial de b-girls de 2018. Desde entonces, su confianza y sus habilidades han aumentado, y este año se hizo con el título en el Red Bull BC One Cypher de Kazajstán contra su compañera B-Girl Veronika Noodlee, y varios fans alabaron sus habilidades como merecedoras de una victoria en la final mundial.

B-Girl Emma contra B-Girl Momo

5 minutos Red Bull BC One Cypher Canadá 2023 – Final B-Girl B-Girl Emma se enfrenta a B-Girl Momo en la final del Red Bull BC One Cypher Canadá 2023.

B-Girl Emma ganó una medalla de plata en su debut en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018 en Buenos Aires, Argentina. Desde entonces, ha elevado su técnica y flow, y ha dado rienda suelta a una confianza que la llevó a reclamar su puesto en la Final Mundial de Red Bull BC One 2022. Después de una feroz batalla contra B-Girl Momo en la final del Red Bull BC One Cypher Canadá, va a volver a intentarlo en la competición final mundial arrasando una vez más en la Last Chance Cypher.

B-Boy Ricky Rules contra B-Boy Dani Chico

5 minutos Red Bull BC One Cypher LATAM 2023 - Final B-Boy Ricky Rules y Dani Chico se enfrentaron en la final del Red Bull BC One Cypher LATAM 2023.

Ricky Rules tuvo un duelo épico y ofreció rondas electrizantes contra el breaker chileno Dani Chico. Esta es la segunda victoria de Ricky Rules en el Red Bull BC One Cypher.

B-Girl Zoely contra B-Girl Swami

6 minutos Red Bull BC One Cypher México 2023: Final B-Girl Zoely se enfrenta a Swami en la final del Red Bull BC One Cypher México 2023.

Después de cuatro años fuera de la escena, el Red Bull BC One Cypher regresó a México con una explosión, ya que B-Girl Zoely mostró su flow y técnica a pesar de ser la no favorita. No sólo eso, derrotó a B-Girl Swami, que es campeona nacional y representará a México el año que viene en París. Para Zoely, la próxima parada es el Red Bull BC One Last Chance Cypher de París.

B-Boy Grazy contra B-Boy Assasin Cris

5 minutos Red Bull BC One Cypher Spain 2023 – Final B-Boy Grazy y Assasin Cris se enfrentan en la batalla final del Red Bull BC One Cypher Spain 2023.

En el Red Bull BC One Cypher España, Grazy se enfrentó a Assasin Cris en un épico duelo entre dos grandes de la escena española. El múltiple campeón nacional Grazy se llevó el título y volverá a representar a España en el Last Chance Cypher.

B-Girl Stefani contra B-Girl Shortbread

4 minutos Red Bull BC One Cypher UK 2023: Final B-Girl Stefani se enfrenta a Shortbread en la final del Red Bull BC One Cypher UK 2023.

Con Stefani y Shortbread, dos potencias absolutas de la escena b-girl británica se enfrentaron en la final del Red Bull BC One Cypher UK. Ambas fueron a por todas, ansiosas por asegurarse un billete a París. Los jueces vieron a Stefani como la merecedora de representar al Reino Unido en la Last Chance Cypher.

B-Boy Bart contra B-Boy Leony

3 minutos Red Bull BC One Cypher Brasil 2023 - Final B-Boy Leony y Bart se enfrentan en la batalla final del Red Bull BC One Cypher Brasil 2023.

Un futuro clásico tuvo lugar en el Red Bull BC One Cypher Brasil. Leony, que fue el ganador del primer Red Bull BC One Last Chance Cypher, se enfrentó a Bart, anterior aspirante a la Final Mundial de Red Bull BC One. Leony se llevó la victoria y tiene a fans de todo el mundo bromeando con "dale la invitación directa" porque ya ha pasado varias veces por el Last Chance Cypher.

Iremos añadiendo imágenes de los mejores Red Bull BC One Cyphers a este reportaje a medida que vayan llegando, así que vuelve aquí para ver las mejores batallas de la temporada 2023.