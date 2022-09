JohnnyFox vuelve a la Final del BC One Spain Cypher

Te contamos cómo fueron los inicios del breaker que participa como wildcard en la final de este año.

Cómo empezaste a bailar break?

Yo ya lo tenía en casa porque mi papá bailaba.

¡Viene de familia!

Sí. Mi papá empezó cuando el break llegó a España, allá por el 83/84, con películas como 'Beat Street'. Ellos empezaron a bailar y, por ejemplo, el break llegó a España por películas como la que he dicho de 'Beat Street' y otras, pero mi papá estaba en el ejército y estaba en la base americana de Rota y había solados americanos que trajeron cosas del hip-hop, entre ellas un poco de break.

Yo siempre lo he tenido en casa, pero de pequeño me daba mucha vergüenza bailar. Mi padre intentaba enseñarme algo, pero nunca daba el paso de ponerme, hasta que un día en 1º de la ESO, cuando yo tenía 13 años, vinieron a dar unas extraescolares de break y entonces fue en plan: "hostia, si esto es lo que yo tengo en casa y a lo mejor ahora sería una buena oportunidad de probar", y desde que lo probé en aquella clase de septiembre de 2009 jamás lo dejé, nunca he tenido ningún parón ni nada.

¿Cómo se lo tomó tu padre, que él te lo quería enseñar y tú pasabas, y de repente vienen al colegio y ahora quieres?

Es curioso, porque mi papá siempre ha tenido una mentalidad muy clásica, por así decirlo. Para él siempre ha sido "o estudias o trabajas", todo lo que esté fuera de eso es un hobby. Y él siempre me lo intentó meter en la cabeza, que "el break, no puedes ir tantas veces a entrenar, tienes que estar más atento a los deberes, tienes que estudiar, y esto es un hobby". Vale. Entonces yo intenté también hacerle un poco de caso, pero yo sabía que esto para mí no era simplemente un hobby. Lo que yo sentía era algo tan especial y lo sentía tan intenso que no podía ser simplemente un hobby. Tenía que ser algo más.

Entonces, fueron pasando los años, yo empecé a trabajar en la fábrica donde él trabajaba también como operario, y ahí es donde realmente pude demostrarle mi padre que para mí esto no es un hobby.

¿Cómo lo pude demostrar? Pues trabajando duro en la fábrica, pero yo por ejemplo ya hacía turnos rotativos, trabajaba por ejemplo de 10 de la noche a 6 de la mañana y cuando acababa de trabajar me iba directo al gimnasio para entrenar, para luego dormir y despertarme y volver a entrenar break. Por la mañana entrenaba físico y por la tarde break.

Entonces, cuando yo estaba en la fábrica fue cuando, gracias a apretar y empezar a entrenar fuerte, empecé a mejorar. Mi padre empezó a ver que estaba trabajando bien, estaba obteniendo buenas posiciones en el trabajo y a la vez estaba demostrando que para mí esto no era solo un hobby. Y, a día de hoy, después de estar en una Red Bull World Final el año pasado en Polonia, ahora le he dejado claro que no se un hobby para mí. Y para mí no hay mayor satisfacción que tener el respeto de mi padre, porque fue B-Boy, y por demostrarle que hay otra forma de vivir. Que no solo se puede vivir yendo a trabajar 8 horas, volver a casa y se acabó la vida. Para mí la vida es algo más.

Grazy no perdió detalle de la actuación de su amigo Johnny Fox en la final

A nivel generacional nuestros padres entienden la vida de una forma muy pragmática.

Y lo entiendo, porque es lo que había en aquella época. Ahora tenemos más oportunidades. Hay un abanico de oportunidades, así que hay que aprovecharlas.

Yo, por ejemplo, estuve tres años trabajando en la fábrica y vi la oportunidad de coger una excedencia. La cogí el máximo de años, que fueron cinco, que por cierto se me acaba ahora en octubre.

¡Se te ve loco por volver! Jajaja

No. Aposté por esto y gracias a la vida puedo decir que estoy viviendo de esto ahora mismo.

Al final esto es un trabajo

Claro.

Aunque en la cabeza de un padre esto no se vea así. Y requiere un compromiso muy grande.

Muy grande.

Es una disciplina muy física. ¿Cómo se prepara uno para estar a la altura de sus expectativas?

Es duro porque no solo son horas en el suelo bailando la disciplina, sino que hay que tirarse horas en el gimnasio también, horas en la cocina cocinando bien, horas en las que hay que dejar la mente apartada y centrarse y meditar un poco, porque a tan alto nivel de competición nos sometemos a presiones que muchas veces no son sanas a nivel mental. Entonces, hay que trabajar todos los aspectos.

Yo, por ejemplo, suelo hacer entreno de lunes a sábado. Hay días que son entrenos dobles. Es decir, unas dos o tres horas de gimnasio y unas tres, tres y media de break. Luego hay días que son solo gimnasio y otros días que son solo break. Voy jugando un poco con eso.

Ahora, gracias a la inclusión del breaking en las olimpiadas, al llegar al alto rendimiento, ahora tenemos un preparador físico que nos prepara la rutina física dependiendo del periodo de competición. No es como antes, que era 365 días. Ahora cuado me toca descansar, se descansa porque es productivo, forma parte del entreno.

¿Qué consejos le darías a alguien que esté empezando o tenga intención de empezar a hacer break?

Les diría que, ante todo, disfruten. Que disfruten del proceso, porque es superbonito, desde que empiezas a bailar las primeras semanas, ir a clase. Vivir la experiencia de que se te despierte algo dentro y decir "hostia, si quiero mejorar tengo que entrenar" y ya no quieras esperar a la siguiente clase del martes, "al día siguiente, el miércoles ya voy a entrenar". Vivir esa experiencia. Disfrutar de las derrotas. Disfrutar de las victorias. Y, sobre todo, no ir con prisa. No querer ir deprisa con esto, por que los que llegan lejos son los que van "pasito a pasito", pero, sobre todo, con un paso firme. Hay que ir con paso firme y marcarte objetivos.

