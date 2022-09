Minijoe está listo para el Red Bull BC One Spain Cypher 2022

Red Bull BC One Cypher Spain 2022 El Red Bull BC One Cypher Spain vuelve en 2022 …

Cuando empecé a bailar break tenía 8 años. Fue gracias a un familiar mío. Tengo toda mi vida bailando break. Fue con un familiar mío que se llama B-Boy Enano, y él tenía una escuela. Estaba iniciando su escuela de breaking y yo fui uno de sus primeros alumnos. Me agarró con 8 años de edad de la mano y me llevó a una de sus escuelas para aprender este estilo de vida.

Cuando yo era muy pequeño la música siempre me llamaba. Entonces un familiar vio que la música como que me movía y siempre era como que cada vez que escuchaba una salsa o escuchaba un merengue siempre daba "palmaditas", y vio eso en mí, aunque estaba muy pequeño y tampoco tenía mucho conocimiento de lo que era el hip-hop.

