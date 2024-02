Red Bull BC One Cypher Spain 2024 ¡Red Bull BC One regresa en 2024 para elegir al mejor B-Boy y la mejor B-Girl de nuestro país!

Red Bull BC One El Red Bull BC One es la mayor competición de B-Boys y B-Girls del mundo. Cada año miles de bailarines de todo el globo pelean por la oportunidad de poder participar en la final mundial.

Vocabulario básico del BC One

Los ganadores de la Final Mundial de Red Bull BC One

Los ganadores del BC One Cypher Spain

Red Bull BC One: Una competición con historia

El Red Bull BC One Camp está de vuelta

Así es el BC One Cypher Spain 2024

Pueden inscribirse en el Red Bull BC One Cypher Spain todos los B-Boys y B-Girls mayores de 16 años que cumplan con los requisitos de inscripción que exige Red Bull.

El B-Boy y B-Girl que se proclamen ganadores del Red Bull BC One Cypher Spain lucharán en el Last Chance Cypher por ganarse una plaza en la gran

Red Bull BC One

Un jurado internacional seleccionará a 15 B-Boys y 7 B-Girls que se unirán a dos wildcards, los ganadores del BC One 2023, Lola y Grazy .

Final Mundial de Red Bull BC One Río de Janeiro Río se prepara para acoger a la élite mundial de la danza, combinando sus ricas tradiciones con un toque moderno. Prepárate para una fascinante fusión de estilos, historias y alma.

