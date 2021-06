Red Bull BC One E-Battle

Red Bull BC One

se enfrentaron los ocho mejores B-Girls y B-Boys, un espectáculo que se transmitió en directo. El objetivo era coronar a los campeones de la E-Battle 2021 y ganar una plaza en el Last Chance Cypher de la

Los ganadores de 2020, Madmax y Gun, lograron una plaza para participar en la Final Mundial del Red Bull BC One 2021.

La primera Red Bull BC One E-Battle se disputó en 2018. Luan se llevó el título.

Más información sobre la Red Bull BC One E-Battle

Había 13 países representados y Japón aportaba 4 B-Girls. Los 8 primeros puestos estaban formados por anteriores competidores de la Final Mundial del Red Bull BC One, campeones del Red Bull BC One Cypher, un anterior finalista de la E-Battle y dos medallistas de los juegos de la juventud.

Había 13 países representados y Japón aportaba 4 B-Girls. Los 8 primeros puestos estaban formados por anteriores competidores de la Final Mundial del Red Bull BC One, campeones del Red Bull BC One Cypher, un anterior finalista de la E-Battle y dos medallistas de los juegos de la juventud.

Había 13 países representados y Japón aportaba 4 B-Girls. Los 8 primeros puestos estaban formados por anteriores competidores de la Final Mundial del Red Bull BC One, campeones del Red Bull BC One Cypher, un anterior finalista de la E-Battle y dos medallistas de los juegos de la juventud.

Redchild fue el presentador de la Red Bull BC One E-Battle 2021

que había quedado segunda en la Final Mundial del Red Bull BC One 2019, batió a la ecuatoriana Isis, segunda en la E-Battle 2019. Por otro lado, la japonesa Ayu le ganó la partida a la bielorrusa Kotya, por lo que la semifinal se iba a decidir entre B-Girls japonesas.

En el top 8, el malasio Legosam superó al ruso Bumblebee. Mientras que Lil G, miembro del Red Bull BC One All Star, le ganó la partida al francés Fever. Por lo que la semifinal iba a ser Malasia frente a Venezuela.

En el top 8, el malasio Legosam superó al ruso Bumblebee. Mientras que Lil G, miembro del Red Bull BC One All Star, le ganó la partida al francés Fever. Por lo que la semifinal iba a ser Malasia frente a Venezuela.

En el top 8, el malasio Legosam superó al ruso Bumblebee. Mientras que Lil G, miembro del Red Bull BC One All Star, le ganó la partida al francés Fever. Por lo que la semifinal iba a ser Malasia frente a Venezuela.

En la segunda mitad de las batallas del top 8, el ganador de la BC One Brasil Cypher de 2018, Bart, derrotó al noruego Daniel; mientras que el neerlandés Lee venció al español Johnny Fox, que regresaba a los cuartos de final. El escenario quedaba preparado para la segunda batalla de semifinales entre Brasil y los Países Bajos.

En la segunda mitad de las batallas del top 8, el ganador de la BC One Brasil Cypher de 2018, Bart, derrotó al noruego Daniel; mientras que el neerlandés Lee venció al español Johnny Fox, que regresaba a los cuartos de final. El escenario quedaba preparado para la segunda batalla de semifinales entre Brasil y los Países Bajos.

En la segunda mitad de las batallas del top 8, el ganador de la BC One Brasil Cypher de 2018, Bart, derrotó al noruego Daniel; mientras que el neerlandés Lee venció al español Johnny Fox, que regresaba a los cuartos de final. El escenario quedaba preparado para la segunda batalla de semifinales entre Brasil y los Países Bajos.

El campeón del BC One Cypher de Brasil 2018, Bart, llamó la atención con sus movimientos de potencia frente a Lee, que es miembro de la crew Ruggeds. El flow de Lee le dio la victoria y se llevó el voto de los tres jueces, lo que le valió el segundo puesto en la final.

El campeón del BC One Cypher de Brasil 2018, Bart, llamó la atención con sus movimientos de potencia frente a Lee, que es miembro de la crew Ruggeds. El flow de Lee le dio la victoria y se llevó el voto de los tres jueces, lo que le valió el segundo puesto en la final.

El campeón del BC One Cypher de Brasil 2018, Bart, llamó la atención con sus movimientos de potencia frente a Lee, que es miembro de la crew Ruggeds. El flow de Lee le dio la victoria y se llevó el voto de los tres jueces, lo que le valió el segundo puesto en la final.

Esto es lo que se siente al ganar el Red Bull BC One …

Ayumi (37 años) representaba a la generación más veterana, mientras que Yell (21 años) enarbolaba la bandera de la juventud. Ambas B-Girls vienen de crews campeonas del mundo y las dos habían competido en la Final Mundial del BC One 2019, tras ganar los cyphers de sus países.

Ayumi (37 años) representaba a la generación más veterana, mientras que Yell (21 años) enarbolaba la bandera de la juventud. Ambas B-Girls vienen de crews campeonas del mundo y las dos habían competido en la Final Mundial del BC One 2019, tras ganar los cyphers de sus países.

Ayumi (37 años) representaba a la generación más veterana, mientras que Yell (21 años) enarbolaba la bandera de la juventud. Ambas B-Girls vienen de crews campeonas del mundo y las dos habían competido en la Final Mundial del BC One 2019, tras ganar los cyphers de sus países.

Los tres jueces premiaron la experiencia de la japonesa Ayumi, quien se proclamó campeona de la E-Battle B-Girl 2021. Además de ganar su cuarta participación en la Final Mundial del BC One.

Los tres jueces premiaron la experiencia de la japonesa Ayumi, quien se proclamó campeona de la E-Battle B-Girl 2021. Además de ganar su cuarta participación en la Final Mundial del BC One.

Los tres jueces premiaron la experiencia de la japonesa Ayumi, quien se proclamó campeona de la E-Battle B-Girl 2021. Además de ganar su cuarta participación en la Final Mundial del BC One.

Tras la victoria Ayumi comentó: “He ido al límite. Estoy feliz porque he disfrutado el momento y ahora competiré en la Final Mundial”.

Tras la victoria Ayumi comentó: “He ido al límite. Estoy feliz porque he disfrutado el momento y ahora competiré en la Final Mundial”.

Tras la victoria Ayumi comentó: “He ido al límite. Estoy feliz porque he disfrutado el momento y ahora competiré en la Final Mundial”.

He ido al límite. Estoy feliz porque he disfrutado el momento y ahora competiré en la Final Mundial.

He ido al límite. Estoy feliz porque he disfrutado el momento y ahora competiré en la Final Mundial.

He ido al límite. Estoy feliz porque he disfrutado el momento y ahora competiré en la Final Mundial.

Ayumi es la B-Girl ganadora de la Red Bull BC One E-Battle 2021

Lee comentó lo mucho que había trabajado en la preparación de la E-Battle: “Me siento bien. He estado entrenando mucho y por fin estoy contento con mi resistencia”.

Lee comentó lo mucho que había trabajado en la preparación de la E-Battle: “Me siento bien. He estado entrenando mucho y por fin estoy contento con mi resistencia”.

Lee comentó lo mucho que había trabajado en la preparación de la E-Battle: “Me siento bien. He estado entrenando mucho y por fin estoy contento con mi resistencia”.

Me siento bien. He estado entrenando mucho y por fin estoy contento con mi resistencia.

Me siento bien. He estado entrenando mucho y por fin estoy contento con mi resistencia.

Me siento bien. He estado entrenando mucho y por fin estoy contento con mi resistencia.

Lee ganó la Red Bull BC One E-Battle en la categoría de B-Boys