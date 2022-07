Kotya y Lorenzo ganan la Red Bull BC One E-Battle 2022

Red Bull BC One E-Battle 2020 Maailman suurin breikkauksen online-kilpailu, Red …

La Red Bull BC One E-Battle es una competición online, abierta a todos los breakers del mundo que tengan 16 años o más. Lorenzo y Kotya fueron seleccionados entre los 8 mejores B-Boys y las 8 mejores B-Girls de entre los que enviaron vídeos para la preselección. Una vez seleccionados, ambos lucharon con el resto de los ocho mejores enviando vídeos que posteriormente fueron juzgados hasta conseguir la victoria.

La Red Bull BC One E-Battle es una competición online, abierta a todos los breakers del mundo que tengan 16 años o más. Lorenzo y Kotya fueron seleccionados entre los 8 mejores B-Boys y las 8 mejores B-Girls de entre los que enviaron vídeos para la preselección. Una vez seleccionados, ambos lucharon con el resto de los ocho mejores enviando vídeos que posteriormente fueron juzgados hasta conseguir la victoria.

La Red Bull BC One E-Battle es una competición online, abierta a todos los breakers del mundo que tengan 16 años o más. Lorenzo y Kotya fueron seleccionados entre los 8 mejores B-Boys y las 8 mejores B-Girls de entre los que enviaron vídeos para la preselección. Una vez seleccionados, ambos lucharon con el resto de los ocho mejores enviando vídeos que posteriormente fueron juzgados hasta conseguir la victoria.

Lorenzo, el B-Boy más joven en ganar la Red Bull BC One E-Battle, nació y creció en la ciudad de Nederweet, en los Países Bajos. Miembro de la crew Fresh Allstars, empezó en el breaking en 2012, a la edad de siete años. Un amigo que ya bailaba le recomendó que lo probara también. Lorenzo le dio una oportunidad al breaking y desde entonces no ha dejado de bailar.

Lorenzo, el B-Boy más joven en ganar la Red Bull BC One E-Battle, nació y creció en la ciudad de Nederweet, en los Países Bajos. Miembro de la crew Fresh Allstars, empezó en el breaking en 2012, a la edad de siete años. Un amigo que ya bailaba le recomendó que lo probara también. Lorenzo le dio una oportunidad al breaking y desde entonces no ha dejado de bailar.

Lorenzo, el B-Boy más joven en ganar la Red Bull BC One E-Battle, nació y creció en la ciudad de Nederweet, en los Países Bajos. Miembro de la crew Fresh Allstars, empezó en el breaking en 2012, a la edad de siete años. Un amigo que ya bailaba le recomendó que lo probara también. Lorenzo le dio una oportunidad al breaking y desde entonces no ha dejado de bailar.

En sus primeros años en el breaking, Lorenzo fue instruido por un entrenador llamado Ray, y ahora también se desarrolla y encuentra inspiración entrenando con la crew neerlandesa ganadora del campeonato, The Ruggeds.

En sus primeros años en el breaking, Lorenzo fue instruido por un entrenador llamado Ray, y ahora también se desarrolla y encuentra inspiración entrenando con la crew neerlandesa ganadora del campeonato, The Ruggeds.

En sus primeros años en el breaking, Lorenzo fue instruido por un entrenador llamado Ray, y ahora también se desarrolla y encuentra inspiración entrenando con la crew neerlandesa ganadora del campeonato, The Ruggeds.

Para ganar la Red Bull BC One E-Battle, Lorenzo venció a Lil G, de Venezuela, en su primera batalla, derrotó a Issin, de Japón, en las semifinales, y luego venció a Nastyray, de Estados Unidos, en la batalla final de la competición.

Para ganar la Red Bull BC One E-Battle, Lorenzo venció a Lil G, de Venezuela, en su primera batalla, derrotó a Issin, de Japón, en las semifinales, y luego venció a Nastyray, de Estados Unidos, en la batalla final de la competición.

Para ganar la Red Bull BC One E-Battle, Lorenzo venció a Lil G, de Venezuela, en su primera batalla, derrotó a Issin, de Japón, en las semifinales, y luego venció a Nastyray, de Estados Unidos, en la batalla final de la competición.

Emocionado al saber que ahora iría a Nueva York para la Final Mundial del Red Bull BC One, cuando Lorenzo se enteró de que había ganado la E-Battle, el joven campeón dijo: "Siempre ha sido un objetivo para mí llegar a luchar en el escenario de la Final Mundial del Red Bull BC One, y estoy muy agradecido de haber podido hacerlo realidad a una edad tan joven".

Emocionado al saber que ahora iría a Nueva York para la Final Mundial del Red Bull BC One, cuando Lorenzo se enteró de que había ganado la E-Battle, el joven campeón dijo: "Siempre ha sido un objetivo para mí llegar a luchar en el escenario de la Final Mundial del Red Bull BC One, y estoy muy agradecido de haber podido hacerlo realidad a una edad tan joven".

Emocionado al saber que ahora iría a Nueva York para la Final Mundial del Red Bull BC One, cuando Lorenzo se enteró de que había ganado la E-Battle, el joven campeón dijo: "Siempre ha sido un objetivo para mí llegar a luchar en el escenario de la Final Mundial del Red Bull BC One, y estoy muy agradecido de haber podido hacerlo realidad a una edad tan joven".

Con un estilo en el que le encanta mostrar su carácter mezclando movimientos de potencia con un ágil footwork y freezes, Kotya también participó en la Red Bull BC One E-Battle en 2020 y 2021, llegando al top-16 y al top-8.

Con un estilo en el que le encanta mostrar su carácter mezclando movimientos de potencia con un ágil footwork y freezes, Kotya también participó en la Red Bull BC One E-Battle en 2020 y 2021, llegando al top-16 y al top-8.

Con un estilo en el que le encanta mostrar su carácter mezclando movimientos de potencia con un ágil footwork y freezes, Kotya también participó en la Red Bull BC One E-Battle en 2020 y 2021, llegando al top-16 y al top-8.

Red Bull BC One E-Battle 2020.

Red Bull BC One E-Battle 2020.

La Red Bull BC One E-Battle.

Más sobre la Red Bull BC One E-Battle