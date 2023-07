Hablamos con Grazy y Lola tras ganar la Final de Red Bull BC One

: bueno, es mi primer BC One, así que estoy muy contenta. Hay muchas cosas que corregir. He tenidos bastantes fallos, pero por lo general estoy muy contenta. Lo he disfrutado muchísimo, que era el objetivo de hoy. Ni ganar ni nada, solamente disfrutarlo y dejar aquí mi huella y mi presencia.

Grazy: yo, a diferencia de Lola, he venido a algunos cuantos ya [Red Bull BC One]. Esta es mi cuarta final en cuatro años, y el BC One es un evento muy difícil. En cada batalla, un poco parecido a lo que decía Lola, simplemente quería dejar el escenario vibrando. Quería ser yo. Quería tener presencia. Esta vez no quería ganar, solo estar a gusto, quiero salir de la batalla y no tener que reprocharme nada. Ese era mi objetivo.

Lola: ha habido tensión hasta el final, ¡porque nunca te puedes fiar de los jueces! (se ríe). Por mucho que tú te lo creas, son los que toman la decisión, y yo me quedo con las sensaciones que he tenido. Si ganaba, genial, pero si hubiera perdido y me he sentido genial, pues me hubiera sentido igual.

