Repasando 20 años de historia de Red Bull BC One

Final Mundial del Red Bull BC One 2023: París Sigue en directo la 20ª Final Mundial del Red Bull BC One en el Stade Roland-Garros a través de Red Bull TV el 21 de octubre de 2023.

Red Bull BC One El Red Bull BC One es la mayor competición de B-Boys y B-Girls del mundo. Cada año miles de bailarines de todo el globo pelean por la oportunidad de poder participar en la final mundial.

- fue uno de los 16 breakers invitados. No fue la

No fue en el evento inaugural de Biel, Suiza, en 2004, donde Ronnie -ahora una leyenda del breaking y un

B-Boy Ronnie en el Red Bull BC One compitiendo en Johannesburgo en 2007

Mientras recorría los pasillos, Ronnie vio algo que le sorprendió: Un DVD de Red Bull BC One 2004 mirándole fijamente a la cara.

Mientras recorría los pasillos, Ronnie vio algo que le sorprendió: Un DVD de Red Bull BC One 2004 mirándole fijamente a la cara.

Mientras recorría los pasillos, Ronnie vio algo que le sorprendió: Un DVD de Red Bull BC One 2004 mirándole fijamente a la cara.

, el Red Bull BC One nunca ha sido tan notable. Ha ayudado a superestrellas del breaking a grabar sus nombres en la historia, al tiempo que ha allanado el camino para que nuevas generaciones construyan carreras como bailarines.

Algunas de las mayores estrellas del mundo estadounidense e internacional del Red Bull BC One se tomaron el tiempo necesario para reflexionar sobre sus dos décadas de historia: Unos comienzos audaces,

Antes del Red Bull BC One, las competiciones de crews dominaban la escena competitiva del breaking. Eventos como las Sesiones de Freestyle y la Batalla del Año tenían el mayor peso; algunos eventos como los Campeonatos del Reino Unido también celebraban batallas uno contra uno, pero casi como algo secundario detrás de los más cacareados títulos de equipos.

Antes del Red Bull BC One, las competiciones de crews dominaban la escena competitiva del breaking. Eventos como las Sesiones de Freestyle y la Batalla del Año tenían el mayor peso; algunos eventos como los Campeonatos del Reino Unido también celebraban batallas uno contra uno, pero casi como algo secundario detrás de los más cacareados títulos de equipos.

Antes del Red Bull BC One, las competiciones de crews dominaban la escena competitiva del breaking. Eventos como las Sesiones de Freestyle y la Batalla del Año tenían el mayor peso; algunos eventos como los Campeonatos del Reino Unido también celebraban batallas uno contra uno, pero casi como algo secundario detrás de los más cacareados títulos de equipos.

Roxrite en la Final Mundial de Red Bull BC One 2011 en Moscú, Rusia

, campeón del Red Bull BC One 2011 y Red Bull BC One All Star. "Todavía era muy nuevo y estaba en desarrollo".

, centrados en los formatos de uno contra uno y dos contra dos. Aquellos eventos duraron poco, pero la primera Final Mundial de Red Bull BC One de 2004 en Biel fue diferente.

Así llegó Red Bull, que a principios de la década de 2000 presidió eventos como King of the Ring y

ayudó a hacer reconocible al Red Bull BC One en aquellos primeros años. "Éramos como gladiadores".

El acontecimiento no tardó en ganar adeptos en la comunidad del breaking. Los aficionados se sintieron atraídos no sólo por su presentación y ambiente únicos, sino también por el hecho de que se centrara en las historias y trayectorias de los mejores breakers de todo el mundo, muchos de los cuales ganaron seguidores en gran parte gracias a su exposición.

El acontecimiento no tardó en ganar adeptos en la comunidad del breaking. Los aficionados se sintieron atraídos no sólo por su presentación y ambiente únicos, sino también por el hecho de que se centrara en las historias y trayectorias de los mejores breakers de todo el mundo, muchos de los cuales ganaron seguidores en gran parte gracias a su exposición.

El acontecimiento no tardó en ganar adeptos en la comunidad del breaking. Los aficionados se sintieron atraídos no sólo por su presentación y ambiente únicos, sino también por el hecho de que se centrara en las historias y trayectorias de los mejores breakers de todo el mundo, muchos de los cuales ganaron seguidores en gran parte gracias a su exposición.

Rahzel, Lilou y Hong 10 en la Final Mundial Red Bull BC One 2005 en Berlín

7 primeras veces que han marcado el Red Bull BC One

. Ambos breakers, titanes de este deporte, estaban en su mejor momento físico cuando se enfrentaron en Berlín. Este fue el último año en el que el Red Bull BC One utilizó batallas cronometradas antes de pasar a un formato más estructurado, ronda a ronda; el espectáculo de estos dos atletas únicos yendo de un lado a otro durante lo que pareció una eternidad fue digno de contemplar.

El crecimiento era casi inevitable tras una introducción tan explosiva. Red Bull BC One añadió eliminatorias en 2007, a las que pronto siguieron cyphers de todo el mundo. Las retransmisiones pregrabadas en YouTube dieron paso a las retransmisiones en directo a finales de la década, ofreciendo una verdadera experiencia en el momento a los fans acérrimos.

El crecimiento era casi inevitable tras una introducción tan explosiva. Red Bull BC One añadió eliminatorias en 2007, a las que pronto siguieron cyphers de todo el mundo. Las retransmisiones pregrabadas en YouTube dieron paso a las retransmisiones en directo a finales de la década, ofreciendo una verdadera experiencia en el momento a los fans acérrimos.

El crecimiento era casi inevitable tras una introducción tan explosiva. Red Bull BC One añadió eliminatorias en 2007, a las que pronto siguieron cyphers de todo el mundo. Las retransmisiones pregrabadas en YouTube dieron paso a las retransmisiones en directo a finales de la década, ofreciendo una verdadera experiencia en el momento a los fans acérrimos.

Sin embargo, quizá el mayor momento decisivo de Red Bull BC One tuvo lugar a finales de la década de 2010.

Sin embargo, quizá el mayor momento decisivo de Red Bull BC One tuvo lugar a finales de la década de 2010.

Sin embargo, quizá el mayor momento decisivo de Red Bull BC One tuvo lugar a finales de la década de 2010.

se convirtió en la primera breaker femenina en llegar al escenario de la Final Mundial de Red Bull BC One en 2017 en Ámsterdam, cabía esperar una respuesta de sorpresa y asombro. Ayumi fue pionera de una forma importante, compitiendo como única mujer en un evento dominado únicamente por hombres durante más de una década. Una conmoción sísmica para el deporte, ¿verdad?