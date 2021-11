Estos son los finalistas del Red Bull BC One Last Chance Cypher 2021

En el Teatro Shakespeare de Gdansk, Polonia, todos los ganadores del Red Bull BC One Cypher del globo se juntaron para batallar en el Red Bull BC One Last Chance Cypher 2021.

Las B-Girls Roxy y Karima y los B-Boys Machine, Hong 10 y Jey hicieron las labores de jueces. Los clasificados se enfrentaron uno contra uno, 4 B-Boys y 4 B-Girls pasaron a las semifinales, lo que les dio el derecho a participar mañana en la gran final mundial.

El Last Chance Cypher tiene un nivel de locura. Roxy

Sigue leyendo para que conozcas a los breakers que se han ganado un puesto en la final mundial del Red Bull BC One 2021.

01 Ayumi

Ayumi compite por cuarta vez en la final mundial del Red Bull BC One © Little Shao / Red Bull Content Pool

Ayumi una vez más tomará parte en la final mundial. La japonesa es miembro de la crew Carnival y fue la primera B-Girl que en 2017 fue invitada a la final mundial del Red Bull BC One. Este año se clasificó para el Last Chance Cypher después de ganar la Red Bull BC One E-Battle.

“Será la cuarta vez que compito en la final mundial. Mi objetivo siempre es aprender y mejorar. Simplemente voy a bailar a mi estilo y darlo todo para intentar ganar”, dijo Ayumi.

02 Fanny

Fanny competirá por primera vez en la final mundial © Little Shao / Red Bull Content Pool

Fanny es miembro de la crew Hotmilk breakers y ha competido en el Last Chance Cypher por primera vez. Batió a la austriaca Dora en la primera ronda y a la ucrania Killa Kim en los cuartos de final. “Quería disfrutar cada momento. Batallé en cada ronda como si fuese la última”, dijo.

“Todas las B-Girls que van a competir el sábado son buenas, así que cualquiera puede ganar. Para mí lo más importante es bailar a mi manera, además de interaccionar con todas las finalistas”, explicó.

03 Stefani

Stefani batallará por primera vez en la final mundial © Little Shao / Red Bull Content Pool

Aunque originaria de Ucrania, Stefani ahora vive en el Reino Unido. Su poderoso breaking le ayudó a batir a la polaca Mery Berry y a la portuguesa Vanessa. Era la primera vez que participaba en el Last Chance Cypher.

“En la final mundial, simplemente quiero enseñar mi estilo y demostrar que merezco estar ahí. ¡Soy una de las mejores B-Girls del planeta y todo el mundo debería recordarme!”, añadió.

04 Vavi

La rusa Vavi se estrenará en la final mundial © Little Shao / Red Bull Content Pool

Vavi es miembro de la crew One Piece Yes. Apoyada en su estilo nada ortodoxo, superó a la alemana B-Girl Jilou y a la surcoreana Freshbella en la segunda ronda.

La B-Girl Vavi se mostró con mucha confianza pese a que era su primer Last Chance Cypher: “Estoy muy feliz por haberlo conseguido. Por una parte estoy sorprendida pero por otra no porque estaba más que preparada. Me siento confiada y el sábado lo daré todo”, confesó.

05 Lee

Lee ganó la Red Bull BC One E-Battle © Little Shao / Red Bull Content Pool

El neerlandés Lee es miembro de la crew The Ruggeds. Ganó la Red Bull BC One E-Battle 2021 , lo que le valió un puesto en el Last Chance Cypher. Batió al venezolano Mini Joe en la primera ronda y luego tuvo una de las batallas más locas del evento frente al taiwanés Quake. Al igual que los tres miembros de su crew, Lageat, TwafiQ y Zoopreme, ahora competirá en la final mundial.

“Me siento de maravilla. El objetivo era representar a The Ruggeds con mis tres compañeros de crew”.

Al comentar la épica batalla con Quake dijo: “Lo mejor fue mi pelea con Quake. La primera ronda fue todo freestyle, fue tan rápido que ni sé lo que pasó. El público estuvo increíble. Los B-Boys del Last Chance Cypher eran muy buenos este año. En la final del sábado voy a ir a disfrutar”.

06 Nori

Nori es un veterano de la final mundial © Little Shao / Red Bull Content Pool

Otro veterano de la final mundial del Red Bull BC One, Nori ganó el Last Chance Cypher por segundo año consecutivo. El japonés es miembro de la crews Take Notice y Floorriorz y ha batallado cuatro veces en la final mundial y ahora se dispone a hacerlo por quinta vez.

“Mi objetivo este año no era el Last Chance Cypher, sino la final mundial y voy a por la victoria”, aseguró.

07 Amir

Amir participará en la final mundial por primera vez © Little Shao / Red Bull Content Pool

El kazajo Amir ahora vive en Rusia y ha ganado el Legits Blast Praga 2020 y el Unbreakable 2021. En el Last Chance Cypher batió al estadounidense Morris y al francés Pac Pac.

“Para mí el mejor momento en el Last Chance Cypher fue mi primera batalla, porque más que una cuestión de breaking era cuestión de sentimiento. Tengo una buena resistencia porque hago 10 rondas diarias”, explicó.

08 Johnny Fox

El español Johnny Fox debutará en la final mundial © Little Shao / Red Bull Content Pool

El español Johnny Fox vive ahora en Polonia y es miembro de la crew XVII Generation. Perdió en la final del Red Bull BC One Cypher España frente a Grazy , un miembro de su crew, pero como Grazy no pudo ir al Last Chance Cypher, Johnny Fox heredó su puesto. El español sacó partido a su fluido estilo para batir al turco Jester y al ucranio Kuzya. En la final mundial acompañará a Xak, compañero de crew.

“Hace tres años que vivo en Polonia, ha sido bonito porque he sentido la energía del público, todos son buenos amigos míos. Esta es la primera vez que tomo parte en el Last Chance Cypher y la primera vez que llego a la final mundial. El sábado la gente me verá brillar y disfrutar”, explicó el español Johnny Fox.