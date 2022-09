La escena española del breaking es cada vez más fuerte y tiene más impacto a nivel internacional. Todos los breakers finalistas han destacado antes de la final la importancia del breaking, no solo como baile, sino desde el punto de vista cultural y como estilo de vida. Esperamos que el Red Bull BC One continúe aportando su grano de arena durante muchos años para expandir la cultura hip hop a todos los rincones de nuestro país y del resto de países que participan. ¡Con finales como las que hemos vivido seguro que será así!

