Minutos después de finalizar el Red Bull BC One Spain Cypher 2021 hemos querido conocer de primera mano qué se les pasaba por la cabeza a estos dos grandes breakers de la escena española: ¿qué sensaciones tienen tras la final? ¿qué ha sido lo más duro? ¿cómo afrontan el Last Chance Cypher? No te pierdas todo lo que nos han contado.

B-Boy Grazy

Grazy (Graciel Stenio), es un b-boy, coreógrafo, formador y organizador de espectáculos teatrales madrileño muy reconocido en la escena española. Su talento y experiencia le han llevado a competir en numerosos eventos de carácter nacional e internacional, siendo nuestro representante en la Final Mundial del BC One en India al haber ganado el Cypher Spain 2019 .

Grazy © Nekodificador

Comenzó su carrera en la escena hace 20 años con sus amigos del barrio, sin más pretensiones que pasarlo bien. Posteriormente, durante su adolescencia se unió a Fusion Rockers, un grupo que ya es historia del breaking español, y que le llevó a los escenarios de medio mundo.

Han pasado 16 años desde que ganó su primera competición, hasta hoy, que ha vuelto a erigirse campeón del Red Bull BC One Spain Cypher 2021 .

Actualmente, representa a la crew XVII Generation.

B-Girl Law

Law (Laura García), nacida en Granada hace 27 años, es una b-girl con amplia experiencia en competiciones de breaking a nivel nacional e internacional. De hecho, ganó la edición 2019 del Spain Cypher y tuvo la oportunidad de viajar a Bombai para representar a nuestro país en la Final Mundial del Red Bull BC One 2019.

Esta breaker de gran talento cuenta con 11 años de carrera en la escena. Se inició en el mundillo a los 13 años cuando vio una exhibición en una feria de muestras en Granada. A partir de ahí decidió que quería aprender a bailar. Comenzó de la mano de B-Boy Shyno, de Arcopom, un b-boy muy conocido de Granada.

Representa a las crews Skullgangs y Totales.

¿A quién quieres dedicarle la victoria?

Grazy: Quiero dedicarle la victoria primero a mi madre, que ya no está, y segundo y tercero a mi hija y a mi chica, por apoyarme tanto.

Law: Me gustaría dedicar mi victoria a mi familia, a mi novio y a mis amigos que han venido a apoyarme y, sobre todo, a mí misma, porque he trabajado muchísimo para poder estar aquí y ganar otra vez. Creo que es mi recompensa por todo ese trabajo.

¿Cuál ha sido la batalla más dura de esta noche?

Grazy: la batalla mental que yo he sentido más dura ha sido en la primera ronda. Primero, porque CLAV es muy amigo mío; segundo, porque le respeto mucho como b-boy; y tercero, porque ha sido la primera batalla y calentar motores es lo que más me cuesta. Yo soy un b-boy de largo plazo. O sea, cuantas más rondas paso, mejor se me da.

Law: Todas. Venía mentalizada con todo lo que tenía que hacer, y todo era una final para mí. He jugado bien mis cartas y he podido ganar el evento, pero para mí todas las batallas han sido algo especial.

Esta victoria es la recompensa a tanto trabajo. A lo mucho que me he preparado. Law

¿En qué momento has pensado… he ganado?

Grazy: Pues, sin arrogancia, yo lo he pensado desde el principio.

¿Desde el principio de la última batalla o de todas las rondas?

Para este evento me he preparado con mucha mentalidad. Me lo he trabajado un montón. Creo que he ganado todas las batallas pero porque yo iba: “tengo que ganar, tengo que ganar…” Me lo que metido tanto en la cabeza que sabía que no perdería.

Law: en la final. He terminado mi tercera ronda y he acabado muy bien con la música y yo creo que ahí me he visto ganadora y me he venido arriba.

¿Qué le dirías a la gente que te sigue, a tu crew?

Grazy: Les diría que el breaking es a veces un camino frustrante, pero a la vez gratificante. Y que esto puede ser una forma de vivir. A todo el mundo le diría que tengan constancia y que sigan, que sigan, que sigan… que los sueños se cumplen.

Law: ¡Que me continúen siguiendo, por favor! Jajaja. Esto también es para ellos. Gracias a ellos estoy aquí.

Hay que tener constancia. Los sueños se cumplen. Grazy

Ambientazo para ver a los finalistas del Cypher Spain 2021 © Red Bull España

¿Con qué objetivo llegas a la final mundial?

Grazy: Con el objetivo de todos los campeonatos: ganar.

Law: Con el de ganar. Ese es mi objetivo primordial. Ganar el Red Bull BC One. Y me voy a preparar durante estos meses que quedan.

¿Hemos visto el 100% o te has guardado algún arma secreta?

Grazy: Sinceramente, hay cosas que he tenido que quitar. Y he quitado porque prefiero llegar bien y con energía a todo, que intentar alargarlo y pinchar. Me quedan muchas cosas aún.

Law: En estos meses voy a sacar todo de mí para llegar lo más fuerte posible. Sé que será difícil porque hay un gran nivel de chicas pero voy a tope.

Hemos vuelto a tener público en los eventos. ¿Cómo valoras esa presencia?

Grazy: Un b-boy como yo, que es de distancias cortas y necesito de gente, me inflo cuando hay público. Estoy acostumbrado a hacer un breaking escénico -Grazy se dedica también a la danza y el teatro-, y necesito la energía del público.

Law: Es un calor que necesitamos los bailarines. Es primordial. Cuando bailas sin público no sabes muy bien si lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal… pero ahora con público te vienes arriba y es una sensación muy guay.

Law gana el Red Bull Spain Cypher 2021 © Red Bull España

¿Qué te ha parecido el nivel de la final?

Grazy: Brutal. JohnnyFox, a parte de ser de mi grupo, es un b-boy al que admiro mucho y me gusta mucho su trayectoria, y lo he conocido desde “chiquitín”.

Law: Grandísimo. El nivel en España es muy fuerte y Furia lo ha hecho genial. Ha hecho un 'eventazo' y se merecía estar en la final.

La escena española del breaking está mejor que nunca. Con mucho talento joven que va a explotar. Law

¿Ha habido buen rollo con el resto de compañeros?

Grazy: Sí. Muy buen rollo. Los conozco a todos de hace mucho tiempo y hacía tiempo que nos reuníamos.

Law: Hay buen rollo. Siempre hay buen rollo.

¿Qué se siente al ganar frente a jueces de este nivel internacional?

Grazy: Esta batalla, a parte de por ser Red Bull, es muy significativa por tener a mi hija, creo que ha sido uno de los eventos en los que más me he emocionado, porque estos meses, a pesar de ser papá -que ha sido una de las cosas más bonitas de mi vida- con respecto al breaking ha sido muy duro. Ha habido muchos días que no he dormido nada, muchos días que me he quedado con mi hija, entrenando a horas dispares cuando mi hija dormía, solo… Ha sido muy duro. El que es padre lo entenderá.

¿Cómo vas a preparar la final mundial?

Grazy: Creo que voy a llevar una dinámica parecida a esta: tener muy claro lo que voy a hacer de principio a fin y sacar la mente de la ecuación, porque a veces fallo cuando meto mucha mente.

En este evento lo que he hecho ha sido sacarme a mí de la ecuación.

¿Cómo valoras la escena española del breaking?

Grazy: He viajado por todo el mundo, por más de cuarenta países, y creo que la escena española es muy dura. Están escenas muy potentes como Rusia, América o Corea, pero España es una escena muy fuerte de breaking. Cada vez que salimos damos que hablar.

Law: el nivel está a tope. Mejor que nunca. Hay mucho nivel de gente muy joven que ahora va a explotar.