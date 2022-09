Raw Law quiere volver a reinar en el Red Bull BC One España

Yo entré en contacto cuando tenía trece años, fui a una feria de muestras que hacían en Granada y había un taller de breakdance y entonces lo vi y mis amigas se quedaron muy impresionadas, pero yo no tanto. Dije "me gusta", pero tampoco lo vi tan impresionante como para decir: "venga, me lanzo". Y luego me insistieron mucho para ir a clase: "venga que hay una clase en un sitio que las da un chico que baila". Y yo no me animaba hasta que vi 'Fama a Bailar'. ¡Todo el mundo, en 2008 fue 'Fama, vale', ¡jajaja!

Luego a los meses busqué unas clases porque quería conocer realmente qué estaba haciendo y las daba B-Boy Shyno de Arcopom, que es un grupo muy importante a nivel nacional, y sobre todo en Granada, porque Arcopom ha sido un referente y allí conocí a toda la escena de Granada y ya me involucré de lleno y pasó un poco de entrenar todos los días a ser mi pasión. Ya no era un hobby, era un estilo de vida. Si me preguntas si puedo vivir sin el breaking te diría que, obviamente, no.

