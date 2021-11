Estos son los triunfadores de los Red Bull Big Wave Awards

Por el lado de las chicas, la francesa Justine Dupont se llevó a casa tres cuartas partes de la gloria, adjudicándose el premio Ride Of The Year, Performer Of The Year y Biggest Tow por la ola de su vida en Jaws. El único trofeo que dejó escapar fue para Paige Alms , quien defendió con éxito su premio Biggest Paddle con otra bomba surfeada en Jaws.