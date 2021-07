Nació en Bello Horizonte, tiene 41 años y las piernas afiladas por los miles de kilómetros recorridos desde que, siendo una adolescente, abandonó la gimnasia para entregarse a su pasión por la naturaleza. Porque la relación de la brasileña con el trail running no se explica solo desde un prisma deportivo, tiene un

Nació en Bello Horizonte, tiene 41 años y las piernas afiladas por los miles de kilómetros recorridos desde que, siendo una adolescente, abandonó la gimnasia para entregarse a su pasión por la naturaleza. Porque la relación de la brasileña con el trail running no se explica solo desde un prisma deportivo, tiene un férreo componente filosófico y un compromiso social que transciende el simple hecho de cubrir largos trechos de maleza a ritmos más propios de animales salvajes que de bípedos con zapatillas de suela taqueada.

Nació en Bello Horizonte, tiene 41 años y las piernas afiladas por los miles de kilómetros recorridos desde que, siendo una adolescente, abandonó la gimnasia para entregarse a su pasión por la naturaleza. Porque la relación de la brasileña con el trail running no se explica solo desde un prisma deportivo, tiene un férreo componente filosófico y un compromiso social que transciende el simple hecho de cubrir largos trechos de maleza a ritmos más propios de animales salvajes que de bípedos con zapatillas de suela taqueada.

el trail es más completo, a mí me da mucho más equilibrio como persona