No hace falta doblar todos los días

, ni mucho menos, con uno o dos es suficiente (por supuesto que no sean seguidos). Se trata de enseñar al cuerpo, no de castigarle. De darle los máximos estímulos posibles en una sola jornada (lo que también será muy positivo para mejorar nuestras cualidades físicas e incluso regular o bajar peso). Esos estímulos no tienen por qué ser siempre los mismos, es decir, correr. Ganar

, la clave de la larga distancia, es un anhelo que puede materializarse gracias a multitud de actividades deportivas:

natación

(

, uno de los tres representantes españoles en el maratón de los Juegos

estuvo nadando regularmente hasta poco antes del tiro de salida),

ciclismo

(la gran mayoría de los capos del ultrafondo mundial se meten buenas zurras tanto con la bici de carretera como con la de montaña),

remo

,

patinaje en línea

,

roller ski

(los esquís con ruedas que usan los aficionados al esquí de fondo o montaña cuando no hay nieve),

máquina elíptica

,

step

… o simplemente caminar, un excelente ejercicio cardiovascular que suele estar bastante infravalorado por los runners; error.