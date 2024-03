¿Qué se necesita para triunfar en el Red Bull Can You Make It?

RED BULL CAN YOU MAKE IT? THE ADVENTURE OF A LIFETIME!

Razones para presentarse al Red Bull Can You Make It? …

Mara Buntariu, de The Fearless, subraya la importancia de llevar calzado cómodo y, tal vez, unos pantalones de más. "Me reí tanto con mi equipo que me meé encima en dos ocasiones", dice sonriendo.

Mara Buntariu, de The Fearless, subraya la importancia de llevar calzado cómodo y, tal vez, unos pantalones de más. "Me reí tanto con mi equipo que me meé encima en dos ocasiones", dice sonriendo.

Mara Buntariu, de The Fearless, subraya la importancia de llevar calzado cómodo y, tal vez, unos pantalones de más. "Me reí tanto con mi equipo que me meé encima en dos ocasiones", dice sonriendo.

"He estado en más de 50 países, y Red Bull Can You Make It? sigue siendo uno de los momentos más destacados de todas mis experiencias de viaje", dice Savill, cuya aventura le inspiró para empezar a publicar sobre