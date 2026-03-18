Tras 10 clasificatorias regionales repartidas por Oriente Medio y el norte de África, ha llegado el momento de coronar a un nuevo King of Drift. La gran final de Red Bull Car Park Drift —la principal serie de drifting de la región— se disputa el 1 de septiembre en Estambul, Turquía, y podrás seguirla e n directo a través de Red Bull TV .

El drifting puede ser una de las disciplinas del motorsport que más rápido está creciendo, pero para muchos aficionados al motor sigue siendo un deporte relativamente nuevo. Así que, antes del rugido y el humo de neumáticos que definen Red Bull Car Park Drift, repasamos qué hace que esta serie sea una de las más espectaculares del drifting y en qué se diferencia de otras competiciones.

Red Bull Car Park Drift 2019 en Ammán, Jordania © Akl Yazbeck / Red Bull Content Pool

¿Qué es el drifting?

A pesar de sus muchas diferencias, Red Bull Car Park Drift y el Drift Masters European Championship nacen de la misma idea. A finales de los años 70 y principios de los 80 en Japón, conductores temerarios empezaron a poner a prueba sus coches en carreteras de montaña reviradas, acelerando cada vez antes a la salida de las curvas para cruzar el coche de lado. Aquello evolucionó rápidamente hasta convertirse en un deporte muy popular en Japón, donde desde entonces enormes multitudes acuden a ver competiciones organizadas.

Poco a poco, esta disciplina rápida, ruidosa y técnica ha ido conquistando el mundo y actualmente se expande como la pólvora por Europa y Oriente Medio.

Entonces, ¿Red Bull Car Park Drift es lo mismo que el Drift Masters European Championship?

No exactamente. En Europa, el drifting dio lugar al Drift Masters European Championship , una competición consolidada que, sin perder emoción ni riesgo, ha estructurado el concepto en forma de campeonato con cierto componente de carrera (aunque sin adelantamientos). Red Bull Car Park Drift, en cambio, representa su versión más radical.

Inspirado en la escena amateur y de bricolaje del drifting que se vivía —a menudo de forma ilegal— en los aparcamientos de Hong Kong a principios de los 2000, Red Bull Car Park Drift busca mantener ese espíritu underground y la creatividad de aquellos rebeldes del volante.

La serie, centrada en Oriente Medio y el norte de África, comenzó —como su propio nombre indica— en aparcamientos. Lugares como el parking del Citymall en El Bauchrieh, Líbano, que acogió la primera edición en 2008, ganada por Michel Feghali.

Aunque su creciente popularidad ha llevado la competición más allá de los parkings, sigue siendo un gran nivelador, enfrentando a drifters surgidos del underground con pilotos más experimentados y estrellas del rally.

Mira la final de Red Bull Car Park Drift del año pasado a continuación.

Finals (EN) – Beirut, Lebanon Red Bull Car Park Drift has returned to Beirut, Lebanon to test who will become the next drifting legend.

¿Cuál es el formato de Red Bull Car Park Drift?

En el Drift Masters European Championship, los pilotos realizan dos tandas individuales antes de un enfrentamiento final con otro piloto, con puntuaciones basadas en la velocidad, el estilo, el ángulo y la trazada del derrape. Es, en esencia, bastante sencillo.

Red Bull Car Park Drift, en comparación, es pura locura. Inspirado en aquellos pilotos de Hong Kong que sorteaban esquinas estrechas, pilares de hormigón y bolardos en parkings de varias plantas, esta serie consiste en recorrer circuitos llenos de obstáculos a toda velocidad mientras se ejecutan “trucos” y pruebas con nombres como ‘pendulum’, 'spiral', 'gate' y 'flipper', todo ello con el objetivo de impresionar a los jueces y sumar el mayor número posible de los 400 puntos en juego.

Además de la técnica de drifting, los pilotos también reciben puntos por la estética de sus coches, su sonido y la cantidad de humo que generan los neumáticos. Cada manga culmina en ‘the box’, donde deben hacer donuts y derrapar dentro de un pequeño cuadrado lleno de obstáculos. Se penaliza si el piloto trompea, derrapa en sentido incorrecto o golpea algún obstáculo. Tres penalizaciones y estás fuera.

Puede que no haya los duelos al límite que se ven en el Drift Masters European Championship, pero la complejidad del drifting —a alta velocidad— sigue siendo un espectáculo impresionante.

Red Bull Car Park Drift 2019 en Ammán, Jordania © Akl Yazbeck / Red Bull Content Pool

¿Hay más diferencias?

Debido a esos circuitos estrechos, delimitados por conos y llenos de pruebas técnicas, los pilotos de Red Bull Car Park Drift necesitan coches más pequeños y ágiles que los utilizados en el Drift Masters European Championship. Siguen siendo máquinas de motor delantero y tracción trasera, pero entre los modelos favoritos destacan el BMW Serie 3 E36, el Toyota AE86 —uno de los coches que dio origen al fenómeno del drifting en Japón— y el Nissan 370Z Coupé.

¿Cómo es Red Bull Car Park Drift en 2019?

Desde aquella primera cita en Líbano, Red Bull Car Park Drift ha crecido hasta convertirse en una gran competición regional, con clasificatorias repartidas por todo Oriente Medio y el norte de África. Este año, las pruebas se han celebrado en Kuwait, Egipto, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Mauricio, Líbano, Marruecos, Turquía, Georgia y Jordania, con pilotos de 15 países diferentes —incluidos Irán, Irak y Palestina— logrando su pase a la gran final en Estambul, Turquía, el 1 de septiembre.

3 minutos Abdo Feghali contra un rider de parkour