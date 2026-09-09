En el mundo del ciclismo de montaña, pocas disciplinas son tan espectaculares como el descenso urbano. Olvídate de los senderos sinuosos y las laderas abiertas: en su lugar, los ciclistas bajan a toda velocidad por escaleras, se abren paso por callejones estrechos, saltan por enormes rampas artificiales, pasan por encima de tejados y, en algunos casos, incluso atraviesan edificios

Y en ningún sitio se vive el descenso urbano como en Red Bull Cerro Abajo . Desde las legendarias colinas de Valparaíso hasta las escaleras de Stuttgart , aquí te contamos cómo funciona todo y qué lo convierte en una de las disciplinas más emocionantes del ciclismo de montaña.

01 ¿Cómo funciona el descenso urbano?

Fastest to the bottom wins © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

El descenso urbano se disputa con el mismo formato que la Copa del Mundo de Descenso de la UCI: los participantes compiten individualmente y se cronometra su tiempo desde la salida hasta la meta; el que consiga el mejor tiempo gana la carrera. Normalmente solo se permite un breve periodo de entrenamiento en el recorrido, seguido de una manga clasificatoria y una manga de carrera.

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Los recorridos discurren principalmente por calles cerradas al tráfico y bajadas por escaleras, pero a veces los organizadores incluyen tramos todoterreno cuando es posible y, en los eventos más grandes, suele haber saltos artificiales, «wall rides» y descensos abruptos. A veces, los recorridos se hacen aún más emocionantes haciendo que los ciclistas salten desde tejados, bajen por callejones estrechos e incluso atraviesen edificios.

Los recorridos exigen la velocidad y la entrega de un corredor de descenso, pero también la precisión para colarte por huecos estrechos, sortear cambios bruscos de dirección y aterrizar en saltos enormes con muy poco margen de maniobra —sobre todo porque saltarte o ejecutar mal los obstáculos artificiales obligatorios (como los «wall rides» o los saltos) supone una penalización de 5 segundos por infracción.

Los 15 ciclistas más rápidos de la clasificación pasan a la final, donde todo se reduce a otra carrera contra el reloj.

Ramping up the action at Red Bull Cerro Abajo © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

02 ¿Cómo surgió el descenso urbano?

Este deporte despegó a principios de la década de 2000 con la carrera Red Bull Lisbon Downtown, que discurría a toda velocidad por los estrechos callejones y escaleras de la capital portuguesa.

Poco después, Valparaíso se convirtió en uno de los lugares emblemáticos del descenso urbano. Celebrada por primera vez en 2003, la Red Bull Cerro Abajo Valparaíso transformó las empinadas colinas, las escaleras y las calles estrechas de la ciudad portuaria chilena en un espectacular circuito de carrera y, desde entonces, se ha convertido en uno de los eventos más emblemáticos de este deporte.

En 2023 se lanzó una serie completa de carreras Red Bull Cerro Abajo y, en 2024, se añadió al calendario la primera parada fuera de América: la Red Bull Cerro Abajo Génova, en la famosa ciudad portuaria italiana.

Urban downhill has been thrilling fans for over 20 years © Gonzalo Robert/Red Bull Content Pool

03 ¿Cómo son los circuitos de descenso urbano?

No hay dos circuitos de descenso urbano iguales, sobre todo porque es la propia ciudad la que marca el reto. En general, son empinadas, suelen tener largos tramos de escaleras y cuentan con rectas rápidas, así como curvas cerradas en calles increíblemente estrechas que apenas son más anchas que un manillar. Para añadir más emoción, los recorridos también incluyen obstáculos artificiales, como rampas y wallrides.

Mientras que los circuitos tradicionales de descenso suelen estar llenos de tierra, raíces y rocas, los ciclistas urbanos deben sacar a relucir todas sus habilidades y destreza técnica para sortear el hormigón, el asfalto, los adoquines, las escaleras y cualquier otro obstáculo que la ciudad les pueda presentar.

Tomáš Slavík tackles a set of stairs at Red Bull Cerro Abajo in Genova © Andrea Zaffaroni/Red Bull Content Pool

Las superficies pueden cambiar varias veces en una sola bajada. En el Red Bull Cerro Abajo Génova, por ejemplo, los ciclistas bajan desde el Monte Peralto a lo largo de 2,2 km de pendientes pronunciadas, tramos de escaleras, callejones estrechos y superficies que cambian rápidamente antes de llegar a la meta en Largo della Zecca, mientras el recorrido tiene un desnivel de casi 280 m.

04 ¿Qué es el Red Bull Cerro Abajo?

Lanzado por primera vez como una World Series en 2023, el Red Bull Cerro Abajo ha traspasado sus raíces latinoamericanas para llevar el descenso urbano a nuevas ciudades y a terrenos completamente desconocidos. La temporada 2025-26 contó con cuatro paradas repartidas por dos continentes, comenzando en Génova antes de dirigirse a las legendarias calles de Valparaíso, volver a Italia y terminar entre las famosas escaleras Stäffele de Stuttgart, en la primera parada alemana de la historia.

Tras ganar dos veces en Génova y quedar subcampeón en Stuttgart, el brasileño Roger Vieira terminó la temporada en lo más alto, convirtiéndose en el segundo ciclista en alzarse con el título de la Serie Mundial después del colombiano Juanfer Vélez.

05 ¿Cuáles son las paradas más famosas del Red Bull Cerro Abajo?

Parte de lo que hace que el Red Bull Cerro Abajo sea tan impredecible es que cada ciudad aporta algo completamente diferente a la serie. Desde las coloridas colinas y las calles laberínticas de Valparaíso hasta el centro histórico de Génova y las escaleras aparentemente interminables de Stuttgart, los riders tienen que adaptarse rápidamente a lo que sea que la ciudad les depare.

Urban downhill has taken over Valparaíso’s streets since 2003 © Gary Go/Red Bull Content Pool

Valparaíso, Chile

Si hay una ciudad que es sinónimo de Red Bull Cerro Abajo, esa es Valparaíso. Esta ciudad portuaria chilena lleva acogiendo el evento desde 2003, y sus empinadas laderas, sus enormes tramos de escaleras y su laberinto de calles estrechas han contribuido a convertir el descenso urbano en el espectáculo que es hoy en día.

A lo largo de los años, algunos de los nombres más importantes de este deporte han surcado sus calles a toda velocidad, mientras que el propio recorrido se ha hecho famoso por sus elementos, que aprovechan al máximo los edificios y la configuración natural de la ciudad. En 2026, el colombiano Sebastián Holguín se hizo un hueco en la historia de Valparaíso con una carrera vertiginosa de 2m 15,432s, batiendo el anterior récord del circuito de Tomáš Slavík en su camino hacia la victoria.

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Guanajuato, México

Puede que Guanajuato sea tan colorido como Valparaíso, pero correr por sus calles históricas supone un reto muy diferente. El recorrido de 1,2 km incluye largos tramos de escaleras, pedaleo intenso y algunos de los callejones más estrechos con los que se encuentran los corredores en toda la serie, lo que significa que hay poco margen de error cuando intentas sacar hasta la última fracción de segundo.

Y luego está ese elemento que se ha convertido en sinónimo de la carrera: los ciclistas saliendo disparados directamente por la ventana delantera de una casa antes de seguir su carrera hacia la meta. Es exactamente el tipo de obstáculo que resume la creatividad —y la locura— del descenso urbano.

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Génova, Italia

Cuando Red Bull Cerro Abajo cruzó el Atlántico por primera vez en 2024, Génova resultó ser el lugar perfecto. Situada entre las colinas de los Apeninos y el mar de Liguria, esta histórica ciudad portuaria, con sus empinadas calles, escaleras y los famosos y estrechos «caruggi», ofreció un nuevo terreno de juego a los ciclistas acostumbrados a correr por las ciudades de Latinoamérica.

El recorrido de 2,2 km desciende casi 280 m desde el Monte Peralto hacia el centro de la ciudad, combinando tramos rápidos con curvas cerradas, escaleras y obstáculos construidos expresamente, donde elegir la trazada correcta puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una carrera. El brasileño Roger Vieira sin duda lo ha pillado, ya que ganó las dos pruebas de Génova durante la temporada 2025-26 en su camino hacia el título de campeón de la World Series.

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Stuttgart, Alemania

Stuttgart se convirtió en la última ciudad en incorporarse al mapa de Red Bull Cerro Abajo en 2026 y no tardó en dejar su propia huella en la serie. Las famosas Stäffele de la ciudad alemana —esas escaleras que surcan sus laderas— constituyeron la columna vertebral de un recorrido de 1,2 km con un desnivel de 130 m que atravesaba el corazón de la ciudad y contaba con más obstáculos numerados que cualquier otra pista de Cerro Abajo anterior.

Había de todo para poner a prueba incluso a los ciclistas más valientes, desde un salto a ciegas de 11 m y un salto de 16 m hasta el «Bridge Drop», de 8,5 m de altura, que lanzaba a los ciclistas de lado desde un puente peatonal hacia la carretera de abajo. El español Alex Marín acabó dominando el nuevo terreno con mayor rapidez, superando a Vieira por solo 0,055 segundos en la llegada más reñida de la temporada, mientras que Stuttgart también hizo historia al acoger la primera competición femenina en una parada oficial de la World Series.

06 ¿Quiénes son las figuras más destacadas del descenso urbano?

Pocos ciclistas están tan estrechamente vinculados al descenso urbano como Tomáš Slavík . El checo lleva años bajando a toda velocidad por escaleras y calles de la ciudad, labrándose una reputación como uno de los grandes especialistas de la disciplina y sumando seis victorias en la Red Bull Cerro Abajo por el camino.

Roger Vieira celebrates his victory with the fans © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

No es, ni mucho menos, el único corredor que ha dejado huella en este clásico chileno. El eslovaco Filip Polc también ganó cuatro veces en Valparaíso, mientras que los favoritos locales, como Antonio Leiva y Pedro Ferreira, contribuyeron a consolidar la carrera —y el descenso urbano en sí— como un gran espectáculo.

La llegada de la Red Bull Cerro Abajo World Series en 2023 marcó el inicio de una nueva era y Juanfer Vélez no tardó en hacerla suya. El colombiano ganó los dos primeros títulos de la World Series antes de completar un extraordinario triplete en la temporada 2024-25, marcando el listón para los corredores que le pisan los talones.

Esa persecución no ha hecho más que acelerarse. El brasileño Roger Vieira se hizo con el liderato en 2025–26 tras ganar dos veces en Génova y acabar consiguiendo su primer título de la World Series, mientras que Sebastián Holguín demostró exactamente por qué es otro nombre a tener en cuenta al batir el récord del circuito de Valparaíso en su camino hacia la victoria en 2026.

Sebastián Holguín camino de establecer un nuevo récord del circuito © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool

Y ya hay más aspirantes en camino. El neozelandés Tuhoto-Ariki Pene quedó cuarto en su debut en la World Series en Génova antes de subir al podio con un tercer puesto en Stuttgart, y solo le hicieron falta dos participaciones en Cerro Abajo para darse a conocer como otro ciclista capaz de plantar cara a los grandes nombres.

07 ¿Desde cuándo compiten las mujeres en el descenso urbano?

Las mujeres llevan mucho tiempo compitiendo al más alto nivel en el ciclismo de montaña de descenso, pero la final de Red Bull Cerro Abajo de 2026 en Stuttgart marcó un hito importante para la participación femenina en la Serie Mundial.

Seis ciclistas —Nina Hoffmann, Fernanda Gildemeister, Paz Gallo, Veronika Widmann, Catalina Calderón y Abigail Hogie— fueron invitadas a enfrentarse al circuito de Stuttgart como parte del impulso de la participación femenina en la serie.

Entre ellas había nombres consagrados del descenso, como la alemana Nina Hoffmann, varias veces ganadora de la Copa del Mundo y medallista de plata en el Campeonato del Mundo de 2022, y la italiana Veronika Widmann.

Paz Gallo celebrates a historic victory at Red Bull Stuttgart Cerro Abajo © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Pero fue la chilena Paz Gallo quien hizo historia en Stuttgart, al recorrer los 1,2 km del circuito en 1m 55,617s y superar a Hoffmann por solo 0,118 segundos, mientras que Widmann completó el podio. Con ello, se convirtió en la primera mujer en ganar una carrera oficial de la Red Bull Cerro Abajo World Series.

Con un grupo internacional de participantes enfrentándose precisamente al tipo de escaleras, saltos, descensos y estrechas calles urbanas que caracterizan a Cerro Abajo, Stuttgart supuso un nuevo e importante capítulo para la serie.