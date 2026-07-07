Roger Vieirahace hace doblete en el Red Bull Cerro Abajo Génova

El resultado de Génova hace que la temporada de la Red Bull Cerro Abajo siga en el aire, ya que Vieira ha recortado distancias con el líder, Sebastián Holguín, que triunfó a principios de año en el

. El título de la serie se decidirá ahora cuando los corredores se dirijan a la última parada de la serie mundial en

, los días 5 y 6 de septiembre.