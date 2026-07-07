Roger Veira takes on a steep urban descent during Red Bull Genova Cerro Abajo in Genoa, Italy.
© Gionata Livorti/Red Bull Content Pool
MTB

Roger Vieirahace hace doblete en el Red Bull Cerro Abajo Génova

La victoria de Roger Vieira en un circuito rápido y técnico del noroeste de Italia significa que el título del Red Bull Cerro Abajo se decidirá en la última prueba de la temporada en Alemania.
Por Kai Wright
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Esta historia es parte de

Red Bull Cerro Abajo

Sigue a riders de descenso urbano de todo el mundo a través de las estrechas calles de Chile, Colombia y México. Las habilidades de los riders se pondrán a prueba en escaleras, esquinas y cemento.

17 Tour Stops

Red Bull Cerro Abajo Génova

Por tercer año consecutivo, la Superba acoge uno de los espectáculos más eléctricos del descenso en bicicleta de montaña.

Italia

Resumen

  1. 1
    Dominando un exigente recorrido urbano de descenso
  2. 2
    Mira la repetición del Red Bull Cerro Abajo Génova 2026
  3. 3
    Resultados del Red Bull Cerro Abajo Génova 2026
La tercera edición del Red Bull Cerro Abajo Génova volvió a ofrecer una batalla muy reñida, en la que los mejores ciclistas de descenso urbano del mundo se enfrentaron a un recorrido físicamente exigente por las calles históricas de Génova, Italia.
En un recorrido que premiaba a partes iguales la precisión, la entrega y la habilidad en carrera, fue el campeón defensor, el brasileño Roger Vieira, quien se alzó con la victoria en una tensa batalla que se decidió por muy poco. El alemán Johannes Fischbach se hizo con el segundo puesto tras otra gran bajada, mientras que el español Álex Marín completó el podio.

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El resultado de Génova hace que la temporada de la Red Bull Cerro Abajo siga en el aire, ya que Vieira ha recortado distancias con el líder, Sebastián Holguín, que triunfó a principios de año en el Red Bull Cerro Abajo Valparaíso. El título de la serie se decidirá ahora cuando los corredores se dirijan a la última parada de la serie mundial en Stuttgart, Alemania, los días 5 y 6 de septiembre.
01

Dominando un exigente recorrido urbano de descenso

Roger Vieira beams with pride while holding the winner's trophy at Red Bull Genova Cerro Abajo 2026.

Vieira will now be chasing the title when the series concludes in Stuttgart

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Los ciclistas se vieron llevados al límite mientras lo daban todo por la victoria en la histórica ciudad portuaria de Génova. La ciudad, que acogía por tercera vez a los mejores ciclistas de descenso urbano de MTB del mundo, presentó este año uno de los recorridos más exigentes de la serie.
El recorrido, de 2,2 km de longitud, tenía un desnivel de casi 280 m y presentaba superficies que cambiaban constantemente. Empezaba en el Monte Peralto y terminaba ante una gran multitud en el Largo della Zecca. Entre esos dos puntos, los ciclistas tuvieron que sortear pendientes pronunciadas, callejuelas estrechas, tramos de escaleras intimidantes y superficies que cambiaban rápidamente.
Ver a los ciclistas alcanzar velocidades de hasta 80 km/h entre saltos, escalones y curvas en el laberinto de creuze y caruggi (las estrechas callejuelas del casco antiguo) de Génova fue un espectáculo memorable que emocionó tanto a los ciclistas como a los espectadores.
Fue Vieira, de 31 años, quien realizó una carrera impecable para hacerse de nuevo con el título con un tiempo ganador de 2 m 33,971 s. «Hice una carrera muy buena en las clasificatorias; no quería ver el tiempo de Johannes en lo más alto, pero al final lo miré, vi su tiempo y supe que tenía que darlo todo», dijo el brasileño. «Eso es lo que hice, y funcionó. Estoy muy contento de volver a ganar. Dos victorias seguidas en Génova, esta es para Brasil».
Mountain biker Johannes Fischbach launches off a ramp during Red Bull Genova Cerro Abajo in Genoa, Italy.

Johannes Fischbach launches off a ramp on his way to second place

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

La reñida lucha por los primeros puestos de la clasificación dejó a Fischbach a solo 1,659 s de Vieira. Fue un resultado importante para el piloto alemán, ya que ahora sube a la cuarta posición en la clasificación general y estará decidido a terminar la temporada por todo lo alto con una victoria ante su público en Alemania.
En una reñida lucha por el último puesto del podio, el español Marín se hizo con el tercer puesto por delante del piloto suizo Tuhoto-Ariki Pene. El piloto italiano mejor clasificado fue Francesco Colombo, en 13.ª posición.
Johannes Fishbach performs during the Red Bull Genova Cerro Abajo in Genova, Italy on June 28, 2026

Johannes Fishbach expertly completes a wall ride

© Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

Julian Steiner performs during the Red Bull Genova Cerro Abajo in Genova,Italy on June 28, 2026

Julian Steiner soars through the clear skies

© Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool

Tuhoto Ariki Pene performs at Red Bull Genova Cerro Abajo in Genova, Italy on June 28, 2026

Tuhoto Ariki Pene narrowly missed out on third place

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Johannes Fischbach, Roger Vieira and Alex Marin celebrate at Red Bull Genova Cerro Abajo in Genova, Italy on June 28, 2026

Celebration time on the podium for Fischbach, Vieira, and Marín

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Roger Vieira celebrates his victory with the fans

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

02

Mira la repetición del Red Bull Cerro Abajo Génova 2026

Para ver todas las bajadas de esta emocionante competición en Génova, puedes volver a ver la retransmisión en directo del Red Bull Cerro Abajo Génova en el vídeo de abajo:

Red Bull Cerro Abajo Génova: EN DIRECTO

Los mejores corredores del mundo en la carrera urbana de descenso en BTT más extrema conquistan las calles de Génova.

03

Resultados del Red Bull Cerro Abajo Génova 2026

Resultados del Red Bull Cerro Abajo Génova 2026

Clasificación

Persona

Resultado

1

Roger Vieira (Brasil)

2:33,971

2

Johannes Fischbach (Alemania)

+1,659

3

Alex Marín (España)

+2,977

4

Tuhoto-Ariki Pene (Suiza)

+3,190

5

Gonzalo Gajdosech (Argentina)

+3,405

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