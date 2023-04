Cómo se hizo Red Bull Click, el directo más épico de TheGrefg

No te pierdas esta galería de imágenes del 'making of' de Red Bull Click:

No te pierdas esta galería de imágenes del 'making of' de Red Bull Click:

No te pierdas esta galería de imágenes del 'making of' de Red Bull Click:

por sus interpretaciones en películas de terror, tipo Las Brujas de Zugarramurdi, Expediente Warren: El Caso Enfield, REC... Pero esta es su primera vez en un directo con un creador de contenido como TheGrefg: "Toco muy poco el mundo de Twitch. Tengo algún amigo que hace streamings, pero a TheGrefg no lo controlaba. Me pareció estupendo porque lo dirigía Daniel Monzón, lo adoro, me gusta su trabajo. Yo soy un tío de cine y eso me pareció la cosa más atractiva. Después ya empiezo a rebuscar, bicheo, y me entero de que TheGrefg es uno de los grandes en lo que ahora es el entretenimiento para jóvenes. ¡Mis sobrinos lo conocen! Cuando estuvimos rodando le hice grabarle un vídeo para ellos".

Conocerás a Javier Botet por sus interpretaciones en películas de terror, tipo Las Brujas de Zugarramurdi, Expediente Warren: El Caso Enfield, REC... Pero esta es su primera vez en un directo con un creador de contenido como TheGrefg: "Toco muy poco el mundo de Twitch. Tengo algún amigo que hace streamings, pero a TheGrefg no lo controlaba. Me pareció estupendo porque lo dirigía Daniel Monzón, lo adoro, me gusta su trabajo. Yo soy un tío de cine y eso me pareció la cosa más atractiva. Después ya empiezo a rebuscar, bicheo, y me entero de que TheGrefg es uno de los grandes en lo que ahora es el entretenimiento para jóvenes. ¡Mis sobrinos lo conocen! Cuando estuvimos rodando le hice grabarle un vídeo para ellos".

Conocerás a Javier Botet por sus interpretaciones en películas de terror, tipo Las Brujas de Zugarramurdi, Expediente Warren: El Caso Enfield, REC... Pero esta es su primera vez en un directo con un creador de contenido como TheGrefg: "Toco muy poco el mundo de Twitch. Tengo algún amigo que hace streamings, pero a TheGrefg no lo controlaba. Me pareció estupendo porque lo dirigía Daniel Monzón, lo adoro, me gusta su trabajo. Yo soy un tío de cine y eso me pareció la cosa más atractiva. Después ya empiezo a rebuscar, bicheo, y me entero de que TheGrefg es uno de los grandes en lo que ahora es el entretenimiento para jóvenes. ¡Mis sobrinos lo conocen! Cuando estuvimos rodando le hice grabarle un vídeo para ellos".

Javier tiene muy claro que los streamings son el presente y el futuro: "Intento no estar muy alejado de Twitch y los streamings, porque no abrirse a esto es morir. Me parece guay la experiencia de conocerle, trabajar con él y hacer este directo"

Javier tiene muy claro que los streamings son el presente y el futuro: "Intento no estar muy alejado de Twitch y los streamings, porque no abrirse a esto es morir. Me parece guay la experiencia de conocerle, trabajar con él y hacer este directo"

Javier tiene muy claro que los streamings son el presente y el futuro: "Intento no estar muy alejado de Twitch y los streamings, porque no abrirse a esto es morir. Me parece guay la experiencia de conocerle, trabajar con él y hacer este directo"

"Mis personajes eran sencillos, en todo momento en tono de comedia, un registro que tengo bastante controlado. Me aprendí el texto y Daniel Monzón nos pedía frescura, improvisar, etc. Hemos intentado diferenciar un poco a

"Mis personajes eran sencillos, en todo momento en tono de comedia, un registro que tengo bastante controlado. Me aprendí el texto y Daniel Monzón nos pedía frescura, improvisar, etc. Hemos intentado diferenciar un poco a El Coleccionista y su hermano gemelo, que tengan un poco de gracia..." Añade el actor de 47 años, nacido en Ciudad Real.

"Mis personajes eran sencillos, en todo momento en tono de comedia, un registro que tengo bastante controlado. Me aprendí el texto y Daniel Monzón nos pedía frescura, improvisar, etc. Hemos intentado diferenciar un poco a El Coleccionista y su hermano gemelo, que tengan un poco de gracia..." Añade el actor de 47 años, nacido en Ciudad Real.

Cada toma de Red Bull Click fue diferente, no había ninguna igual que la otra. Siempre he valorado mucho la frescura.

Cada toma de Red Bull Click fue diferente, no había ninguna igual que la otra. Siempre he valorado mucho la frescura.

Cada toma de Red Bull Click fue diferente, no había ninguna igual que la otra. Siempre he valorado mucho la frescura.