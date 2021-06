Conoce a los dos escaladores amateurs que piden paso en Red Bull Creepers

El Puente de Salamanca de Ávila se prepara para Red Bull Creepers . En menos de 24 horas los escaladores más top del panorama internacional se batirán sobre la piedra de esta mítica construcción abulense sin más protección que la del río Adaja , como marca la disciplina del psicobloc .

El tinerfeño Jerome González (24 años) y la madrileña Miriam Díaz (17 años) han sido los protagonistas en el día previo al evento. Jerome y Miriam son los ganadores de la competición "Pre-Creepers" que se ha disputado este viernes en el Puente de Salamanca y en la que han participado todos los campeones de las pruebas de la Liga Red Bull Creepers .Con esta victoria, Jerome y Miriam han ganado su plaza para acompañar a los escaladores top invitados en el main event de mañana sábado . ¡Todo un logro y una grandísima oportunidad para estos dos escaladores amateurs!

Hemos querido charlar con ellos para que nos cuenten cómo ha sido su experiencia...

¡Enhorabuena, estáis oficialmente dentro del Red Bull Creepers! ¿Qué se siente al haberlo conseguido?

Jerome González: La verdad es que es muy guay. No te lo esperas hasta que no estás aquí. Es bastante curioso. Cuando entras es como un alivio a la vez. Poder estar aquí ya es brutal. ¡La experiencia solo merece la pena!

Miriam Díaz: Estoy muy emocionada. Tenía muchas ganas de escalar. No tenía muchas expectativas porque resistencia no tengo mucha, pero bueno, me ha ido genial. He ido muy motivada y muy bien. No he tenido que caerme en ningún momento y a ver mañana qué tal.

¿Cómo ha sido el camino hasta aquí? ¿En qué prueba de la Liga Creepers conseguiste tu pase a esta clasificatoria final? ¿Pensabas que podías conseguirlo?

JG: Vivo en Barcelona y me di un paseo hasta Valencia. Allí conseguí clasificarme... Trabajo como responsable de la equipación en los rocódromos Indorwall, así que no me costó moverme al de Valencia. La verdad es que no me lo esperaba para nada. No estoy entrenando mucho últimamente y ha sido curioso llegar aquí. Es difícil compaginar el entrenamiento con el trabajo. Pero bueno, si sentía un poquito de posibilidades era aquí, en la velocidad. No soy de los que escalan lento, la verdad (risas)...

MD: Me clasifiqué en la que se hizo en Sharma Climbing Madrid. Cuando llegué no estaba demasiado segura, pero en cuento empezó la competición, empecé a encontrarme más segura y fuerte, y al final me fue muy bien.

Expectación en el Puente de Salamanca © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

¿Cuándo comenzaste a escalar?

JG: A los dos años en roca. Mis padres son escaladores. Probé muchos deportes pero al final me quedé con éste.

MD: Como a los 10 años o así. Mi primer día de escalada fue con mi tío, que nos llevó a mi padre y a mí. Fue una experiencia un poco traumática. No me gustó nada, la verdad. Pero a partir de ahí empecé a ir a clases y terminó encantándome.

¿Cómo te has preparado para la competición?

JG: Me he preparado como he podido. Desde la competición de Valencia, me marqué entrenar un par de días por semana para intentar venir en buenas condiciones. Sobre todo, haciendo un poco de resistencia, que es lo que más me falta, ya que últimamente me dedico más al bloque, y escalar un poco rápido.

MD: Suelo entrenar en rocódromo tres días a la semana, luego hago físico el resto de días de la semana, y ahora los fines de semana intento salir a roca. Las semanas antes de la competición estuve intentando hacer vías, poniéndoles lances arriba e intentar hacer velocidad.

¿Cuál es tu disciplina de escalada favorita?

JG: La verdad que hago un poco de todo. Hago bloque, cuerda y también vía larga.

MD: Sin duda, el búlder.

Todo listo en el Puente de Salamanca para el Red Bull Creepers © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

¿Habías competido antes?

JG: Sí, competí hace algún tiempo en Copas de España de Dificultad y Bloque y también fui con la selección española a competir a Copas de Europa y del Mundo.

MD: Si es cierto que hace algún tiempo estuve entrenando para hacer pruebas de velocidad a nivel nacional, así que no me viene de nuevas. La verdad es que las competiciones las hacía fatal. Yo creo que es la cabeza lo que me fallaba. Por muy fuerte que estés, si la cabeza luego no está en su sitio (risas)...

Cuando no estás escalando, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas cuando te bajas de la pared?

JG: Me gusta un poco de todo, vivir el día a día. Me gusta ir a descubrir nuevos sitios cerca de casa en donde poder abrir bloques... Y también, ci tengo tiempo libre y puedo irme de vacaciones, me gusta ir a la playa a hacer surf.

MD: Me gusta salir a hacer deporte, soy muy deportista... También leer y salir con mis amigos.

¿Qué se siente al tener la oportunidad de escalar junto a algunos de los mejores escaladores y escaladoras del momento?

JG: Es bastante guay, aunque lo más interesante de estar aquí será mañana. Estar con todos los grandes será muy divertido. Compartir pegues y agua será muy guay. Me encantaría poder medirme a Jernej Kruder, la verdad. Me gusta mucho cómo escala y su forma de ser. Otra cosa será ya ganarle (risas)...

MD: ¡Pues es genial! Estoy súper emocionada. Cuando lo he pensado bien, he dicho: estar con esta gente que está súper fuerte, vivir esta experiencia con ellos, seguro que puedo aprender un montón. Así que muy contenta...

¿Cuáles son tus aspiraciones en este Red Bull Creepers? ¿Qué esperas llevarte de esta experiencia?

JG: ¡Pasarlo bien, disfrutar de esta experiencia y darlo todo! Ya sólo estar aquí con todos estos grandes compartiendo este momento merece la pena.

MD: Ya me he llevado un montón de cosas aprendidas. Sobre todo el ambiente que está súper guay. Todo el mundo te hace sentir muy querida. Y mañana espero que siga igual y mejor, y a ver qué tal...

¡Muchas gracias y mucha suerte a los dos!

🧗‍♂️ Descubre todo sobre Red Bull Creepers en Redbull.com/creepers