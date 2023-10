Nahiel: "El público fue quien me dio fuerzas para poder ganar"

Sin tiempo casi para recuperarse del gran esfuerzo realizado y todas las emociones vividas el sábado, hemos querido charlar con Nahiel, flamante ganador de Red Bull Dance Your Style 2023 , para que pudiera compartir con nosotros todas las sensaciones y recuerdos que pudo sentir en la emocionante final.

Sin duda, su triunfo fue la gran sorpresa de la noche, dado el nivel brutal de todos los competidores, los experimentados dancers que participaban en el evento y la juventud de Nahiel, que tiene tan solo 16 años.

Nahiel es el nuevo campeón del Red Bull Dance Your Style España 2023. © Red Bull Content Pool

Si hay algo que diferencia a Red Bull Dance Your Style sobre otras competiciones de baile es que es el público quien decide el ganador. La técnica es, sin duda muy importante, pero es el flow, la fuerza, la musicalidad y la capacidad de conectar con el público lo que realmente determina quién pasa de ronda. Gana quien hace vibrar más al espectador, quien genera emoción. Y todo eso lo vimos el pasado sábado.

El joven locker se vació en el escenario, mostrando una ilusión y una frescura que conectó con el público en cada una de las rondas que disputó, y que le llevaron a enfrentarse y superar a rivales que son figuras en la escena nacional, como Sifer o La Pose . La gesta realizada por Nahiel no es nada fácil y quedará durante mucho tiempo en el recuerdo de esta competición.

Descubre todo lo que nos contó Nahiel tras la final.

Cuéntanos, ¿cómo te sientes tras la final del sábado?

Estoy super emocionado y con la adrenalina a tope. Y es que todavía sigo en shock, no me esperaba poder ganar ya que el nivel de todos los bailarines era super alto.

¿A quién le dedicas tu victoria?

Se lo dedico a toda mi familia, que siempre me está apoyando, y a mi prima, que es mi ejemplo a seguir, y a mí mismo, sobre todo por lo difícil que ha sido y el esfuerzo que he hecho.

Nahiel, ganador de la Final Nacional de Red Bull Dance Your Style 2023 © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

¿En qué momento pensaste “puedo ganar la final”?

Cuando vi que gané la semifinal y que iba a ir a la final llegué a pensar que tenía posibilidades de ganar, y dije: "pues, vamos a ir a por todas". Era muy difícil, pero con la energía de los compañeros la verdad es que me motivé muchísimo.

Creo que la fuerza es mi punto fuerte. Nahiel

Se notaba la conexión con el público, ¿cómo te hizo sentir?

El público fue genial. Fue lo que me dio fuerzas para poder ganar la batalla. Me motivaron, me chillaron, y eso fue de las cosas que más me gustaron de ese día. Sentí la conexión y el calor.

¿Cuál crees que ha sido el factor que te ha hecho ganar frente a rivales más experimentados?

Lo que hice fue no sentir miedo ante ellos y sacar todas mis armas en la batalla y disfrutarlo al cien por cien.

El público no faltó a su cita con el mejor street dance del país © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

Todavía estoy en shock. ¡No me esperaba ganar! Nahiel

Vimos muy buen rollo con los demás compañeros. ¿El ambiente y el compañerismo es tan bueno como parece?

¡Obviamente! El buen rollo que había estuvo durante todo el viaje a Canarias, a parte de que ya habíamos estado juntos en batallas antes y ya nos conocíamos. Las vibes con ellos fueron increíbles. ¡Me encantó muchísimo!

En algunas rondas se te llegó a ver realmente cansado. ¿Llegaste a pensar que no llegabas?

Sí que lo llegué a pensar, pero en todas las batallas di el máximo que pude y lo que me dejó cansado fue la primera batalla contra Xelyna, que fue muy difícil porque hubo dos empates y esas rondas me mataron. Y en algunas rondas, cuando ya di el 200% de mí y vi que ya no podía más, pero seguí, saqué fuerzas de donde no las tenía.

Xelyna y Nahiel disputaron una reñida batalla © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

¿De dónde sacaste la fuerza para competir hasta el final?

Lo que me dio fuerzas es la motivación, el calor, el haber llegado hasta la final... no podía desaprovechar esa oportunidad. Los compañeros, el ambiente, me sacaron fuerzas de donde no las tenía.

Sentí la conexión y el calor del público. Nahiel

Tuviste enfrentamientos muy complicados, como la ronda contra Sifer o la final contra La Pose. ¿Cómo viviste los enfrentamientos?

Ellos son muy buenos y con grandes trayectorias y no fue nada fácil. Pero eso fue lo que más me gustó, la verdad. Tenerlo difícil y tener que hacerlo muy bien y fuerte ya que sus rondas fueron también muy buenas.

¿Qué opinas sobre que el público sea el juez en esta competición, en vez de un jurado profesional?

Pienso que es un formato diferente a todas las batallas y que está muy guay, y que incluso es más difícil que cuando hay jueces. Has de conectar con el público, dar lo máximo de ti, y a mí me gustó mucho porque es diferente a cuando hay jurado, y me sentí totalmente libre en todas las rondas que hice.

El público es el verdadero juez de Red Bull Dance Your Style © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

¿Cómo ha llegado Nahiel hasta aquí? Háblanos sobre tus inicios en el mundo del baile y cómo decidiste participar en Dance Your Style

Comencé desde bien peque a bailar, porque me encantaba y mis primas bailaban, y esa fue la razón que me motivó. Comencé sobre los doce, y a los trece o catorce fue cuando descubrí el mundo de las battles y me flipó y comencé a viajar por el mundo, a formarme, a hacer battles, etc.

Decidí presentarme porque es una batalla muy importante y compleja, que tiene un formato diferente y me motivó ponerme a prueba.

¿Hay algún estilo de baile contra el que te resulte más complicado enfrentarte?

Sinceramente, no tengo ninguno. Todos tienen el mismo potencial y hay que darlo todo, sea el estilo que sea.

¿Cuál crees que es tu punto fuerte, ese elemento característico que define tu baile?

Yo creo que la fuerza es mi punto fuerte, aunque siempre intento tener todo en las rondas: técnica, musicalidad, energía, tricks, etc.

Nahiel, ganador de la Final Nacional de Red Bull Dance Your Style 2023 © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

Ahora viajarás a la Final Mundial en Frankurt. ¿Cómo se afronta una competición de este nivel siendo tan joven?

Estoy acostumbrado a batallar con adultos de manera internacional, pero es una experiencia y oportunidad muy buena y voy a ir a por todas.

¿Vas a prepararte la Final Mundial de alguna manera?

Yo siempre estoy activo, formándome, entrenando, pero ahora tendré que prepararme mucho más, ya que es una competición muy fuerte y con muchísimo nivel.