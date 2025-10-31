Cómo Jaïra Joy conquistó la final mundial de Red Bull Dance Your Style 2025

No esperas que haya un empate en la final. En la semifinal o en las rondas anteriores, es posible, pero la final no parece un lugar donde vaya a haber un empate. Después de la tercera ronda, pensé: ‘Se acabó’. También sentí la energía de Waackxxxy, los dos pensamos: ‘Vale, ya está’. Tu mente también está agotada. Ver las luces al 50 % fue muy intenso. Tienes que cambiar tu mentalidad para pasar a otra ronda y pensar: ‘Vale, ¿qué me queda por hacer, qué truco me queda?’, y entonces solo es cuestión de pensar rápido y hacerlo. Sentí la energía del público: ‘¡Otra ronda, vamos, vamos! ¡Tú puedes!’.

Estaba repasando mentalmente la lista de todos los movimientos que aún no había hecho. Este es el momento de darlo todo: ‘Una ronda más, 60 segundos. Estoy muy cansada, pero puedo hacerlo’. Así que solo pensaba en la energía positiva y buena, y también en el deseo de ganar, eso es lo que pasaba por mi mente en ese momento.