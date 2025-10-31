Cómo Jaïra Joy conquistó la final mundial de Red Bull Dance Your Style 2025
Tenemos que empezar por la batalla final. ¿Cuál era tu mentalidad al entrar, sabiendo que solo había una bailarina entre tú y la victoria?
Entre la semifinal y la final no hubo mucho tiempo, ni siquiera 10 minutos. Después de la semifinal, fui directamente al fisioterapeuta. Me sacudieron las piernas para hacerlas más flexibles, y mi entrenador y yo hablábamos de los movimientos que aún me quedaban por mostrar. Entonces, el equipo ya venía diciendo: “Tienes que estar lista para salir al escenario”. Fue muy rápido. Solo pensaba en hacer lo que tenía que hacer y, al mismo tiempo, disfrutar, porque era el último momento de baile de todo el evento.
¿Cómo encontraste la energía para hacer una cuarta ronda de desempate?
No esperas que haya un empate en la final. En la semifinal o en las rondas anteriores, es posible, pero la final no parece un lugar donde vaya a haber un empate. Después de la tercera ronda, pensé: ‘Se acabó’. También sentí la energía de Waackxxxy, los dos pensamos: ‘Vale, ya está’. Tu mente también está agotada. Ver las luces al 50 % fue muy intenso. Tienes que cambiar tu mentalidad para pasar a otra ronda y pensar: ‘Vale, ¿qué me queda por hacer, qué truco me queda?’, y entonces solo es cuestión de pensar rápido y hacerlo. Sentí la energía del público: ‘¡Otra ronda, vamos, vamos! ¡Tú puedes!’.
Estaba repasando mentalmente la lista de todos los movimientos que aún no había hecho. Este es el momento de darlo todo: ‘Una ronda más, 60 segundos. Estoy muy cansada, pero puedo hacerlo’. Así que solo pensaba en la energía positiva y buena, y también en el deseo de ganar, eso es lo que pasaba por mi mente en ese momento.
¿Cómo te sentiste al competir en una final femenina?
En esta escena, son muchos los hombres que dominan. A veces es muy difícil luchar contra un hombre porque son poderosos. Tienen un aura especial, sobre todo en la escena hip-hop. Siempre ves a hombres pasando la preselección y solo a una o dos mujeres. Así que fue especial tener a esta chica en la final y demostrar que nosotras también podemos hacerlo. Fue muy bonito ver que las mujeres también recibían el apoyo y el cariño. Fue un momento precioso. Hablé de ello con Waacckxxxy, de que era muy especial que fuéramos nosotras dos las chicas que llegáramos hasta allí, que lo hubiéramos conseguido frente a todos esos otros bailarines con talento.
¿Tienes alguna batalla favorita de la final mundial de Red Bull Dance Your Style?
Me gusta mucho la batalla con The Crown porque es un bailarín increíble. Creo que somos un poco parecidos porque él también hace trucos, juega con el público, crea momentos emocionantes y tiene musicalidad. Además, me encantó la música de esa batalla [“Nokia” de Drake y “SexyBack” de Justin Timberlake], dos canciones con las que me encanta bailar, porque son funky y yo hago locking. Encajaba perfectamente con lo que sentía ese día. Él es uno de los bailarines más importantes del momento, así que tuve que dar lo mejor de mí misma, y fue un gran reto.
Mi batalla favorita tuya, quizá de toda la competición, fue la primera ronda contra Jean-Michel Cruel, con “16 Shots”. Me encantó porque parecía que contabas una historia que encajaba perfectamente con la música. ¿Cómo se te ocurrió en ese momento?
Fue una coincidencia, porque justo antes de la batalla, Jennifer me dijo que hiciera el movimiento de la pistola, y entonces escuché la canción y pensé: ‘Esto es perfecto’. Ya conocía la canción de las clases y a veces utilizo el movimiento de la pistola en mis bailes. Así que pensé: ‘Sé que va a sonar este sonido y es perfecto para el movimiento’. Me gusta inspirarme en la música y escuchar las letras o los sonidos.
¿Cómo te preparas para las batallas?
Entrenamos con todo tipo de géneros musicales: afro, hip-hop, house… literalmente de todo, incluso piezas más inusuales, como canciones de piano. En nuestra lista de Spotify había de todo. La idea era no solo analizar la música, sino también crear nuevos movimientos para la competición. Por ejemplo, el [imita un molino de viento] de la ronda de desempate ya estaba preparado de antemano. Como estuve involucrada desde el principio, era prácticamente imposible improvisar todos esos movimientos sobre la marcha. Así que planificamos algunos pasos y combinaciones, escuchamos mucha música diferente y experimentamos con muchas ideas. Éramos solo nosotros dos en el estudio, entrenando intensamente, y también aprendimos a dejarnos llevar por el momento: escuchar la música y sentir desde lo más profundo qué movimiento debía venir. Es una mezcla equilibrada entre preparación y espontaneidad, mitad y mitad. Intentamos incorporar distintos estilos, técnicas y tipos de movimiento. Creo que, a lo largo de la competición, hice locking, hip-hop, afro, house, folk, waacking y popping… una mezcla de todo. Aun así, mi estilo principal para esta competición fue el locking.
¿Qué significó ganar en Los Ángeles, la cuna de tantos de estos estilos de baile?
Sentí que se cerraba el círculo al estar en Los Ángeles, donde nacieron muchos estilos de baile. Además, la gente es muy diferente a la de los Países Bajos. Se respira un ambiente muy abierto, es más como una comunidad. Nunca había estado allí antes. Fue realmente grande e increíble. Los Ángeles es un gran sueño para cualquier bailarín.
¿Cómo ha reaccionado tu familia?
Mis padres estaban en Los Ángeles durante la final, y mis hermanas y mis primos tienen un chat común en el que todos enviaban fotos mientras veían la retransmisión en directo. Gritaban, lloraban y estaban muy felices. Mi familia siempre se emociona mucho con lo que hago en el mundo del baile.
¿Cómo te iniciaste en el baile?
Empecé a bailar cuando tenía ocho años, pero antes ya bailaba con los videoclips de Michael Jackson. Un día, estaba en un club deportivo donde jugaba al tenis y vi un folleto de Jennifer, que iba a dar clases allí. Mi padre me dijo: ‘Tienes que hacerlo’, porque siempre estaba bailando. Me apunté a las clases y así fue como empezó todo. A partir de entonces, fui a la Oxygen Academy, donde aprendimos muchos estilos diferentes, y básicamente allí es donde crecí.
¿Cuándo se convirtió en algo realmente serio para ti?
Al principio era muy joven, pero ya sabía que para mí era más que una diversión. Era realmente mi pasión. Siempre fue mi sueño convertirme en bailarina. Hace unos dos años y medio, comenzamos el Oxygen Study Program, que es un programa intensivo similar a la escuela, donde tenemos todas estas clases de baile diferentes, pero también clases sobre salud, estilo de vida, el cuerpo, redes sociales, todo lo que tiene que ver con el baile. Ese fue el momento en el que realmente cambió el ambiente de diversión a algo realmente serio, y decidí dedicarme de lleno al baile.
¿Cómo te iniciaste en las batallas y qué es lo que te gusta de ellas?
Desde que era muy joven, ya habíamos entrenado mucho el freestyle. Al principio, eran más bien competiciones individuales en las que solo bailabas para un juez, y luego probamos las batallas, y me gustó más porque tienes esa pequeña lucha con tu enemigo en la pista. Tenía nueve o diez años cuando participé en mi primera batalla y me encantó el ambiente más acogedor que se respiraba en la sala. Participaba en muchas batallas, creo que una cada semana o cada dos semanas, así que era muy intenso, pero se aprende mucho. Es otra faceta del baile que me enamoró.
¿A qué se dedica Oxygen, la compañía de baile de la que formas parte?
Solíamos participar en muchas competiciones, pero ahora lo hacemos más de vez en cuando. Nos centramos más en actuaciones, espectáculos (hicimos una gira teatral por los Países Bajos), pero también en vídeos conceptuales, redes sociales, TikTok, todo. Y en batallas, por supuesto, batallas entre equipos y 1 contra 1. También tenemos una academia, donde enseño locking. Hacemos de todo: comercial, freestyle, enseñanza.
¿Qué o quiénes son tus inspiraciones en el baile?
Para mí, Michael Jackson está a otro nivel en comparación con todos los demás artistas. Su baile, su canto, su música, incluso su vestuario... Me encanta todo lo que hace. Para mí, por supuesto, Jennifer es una gran inspiración. Es como mi segunda madre. Admiro a los bailarines japoneses porque tienen una fuerza y una disciplina increíbles y están a otro nivel: su forma de trabajar y de comportarse en el estudio, incluso los niños pequeños, siempre están a la altura con su técnica y su fuerza.
Me pareció que tu atuendo para la final mundial de Red Bull Dance Your Style estaba inspirado en MJ.
Estaba un poco inspirado en Janet Jackson y Michael Jackson. En Oxygen hacemos muchas cosas inspiradas en MJ. Para mí, en el freestyle, también se nota un poco en mi forma de moverme. Uso muchas de sus influencias, por ejemplo, el deslizamiento, el moonwalk, y también los pequeños detalles con las manos.
Cuando hiciste el moonwalk en tu primera batalla contra Viktor, muchos de nosotros sentimos que estábamos viendo a MJ volver a la vida, un poco.
Eso siempre es un gran cumplido para mí. También hubo una chica que me dijo que era como la reencarnación de Michael Jackson. El atuendo realmente define al personaje. Creemos que es muy importante tener un atuendo que vaya con tu estilo. Y además, en un escenario tan grande, ayuda mucho tener un atuendo especial.
¿Qué tipo de reacciones has recibido sobre tu logro en la final mundial de Red Bull Dance Your Style?
Los mensajes que más me gustan son los de personas que me dicen que les he inspirado a volver a las clases de baile o a bailar. He visto muchos mensajes directos de personas que decían que habían dejado de bailar, pero que gracias a la competición se habían animado a volver a hacerlo. Es un gran cumplido. También me gustan mucho los cumplidos sobre el esfuerzo y todo mi recorrido hasta llegar al evento de Red Bull. Me encanta que la gente vea lo mucho que he trabajado para conseguirlo y que no es algo que simplemente ‘hice’. Fueron varios meses de mucho entrenamiento.
Siempre es agradable cuando alguien dice: ‘Vaya, he visto el esfuerzo que has dedicado y realmente os lo merecéis’. Es extraño que ahora tanta gente me conozca, porque vivo en una pequeña ciudad de los Países Bajos, donde se vive de forma muy tranquila y apacible, y ahora mucha gente de todo el mundo sabe quién soy. He recibido mensajes de Japón, Estados Unidos, África, de todas partes, así que es un gran cambio, pero es muy agradable.
¿Qué es lo próximo para ti? ¿Qué esperas para tu futuro?
Viajar por el mundo con Oxygen y mostrar a todo el mundo lo que tenemos. Y que podemos hacer freestyle, pero también coreografías. Ha sido un buen paso para demostrarlo, porque ahora la gente nos reconoce más. Creo que somos más populares gracias a la coreografía, y el freestyle es algo que la gente no espera de nosotros. Ahora estamos demostrando que podemos hacerlo todo.