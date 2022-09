Sara, nueva reina de Red Bull Dance Your Style

Tal y como te habíamos contado, los días anteriores a la Final Nacional organizamos el Dance Your Style Dance Your con numerosas batallas de exhibición por toda la ciudad de Barcelona.

Empieza Red Bull Dance Your Style con un abrazo y, acto seguido, se acaba la paz y comienzan las hostilidades. Miriam desafía a Diego con una patada y le mira desafiante. Diego se la devuelve salpicando su waacking con movimiento de caderas y termina su primera vuelta con un guiño. Tal vez lo mejor de Dance Your Style sea esta rivalidad llena de camaradería, porque Miriam y Diego la representan a la perfección.

