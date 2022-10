¿Quiénes batallarán en la Final del Red Bull Dance Your Style 2022?

El Red Bull Dance Your Style se va a Sudáfrica . Todos los ganadores de las ediciones nacionales competirán en la Pre-Final del Red Bull Dance Your Style, para conseguir una de las prestigiosas plazas en la fase de la Final Mundial del Red Bull Dance Your Style.

La final mundial del Red Bull Dance Your Style no se pudo celebrar en 2021. En su lugar, hubo toda una serie de eventos nacionales del Red Bull Dance Your Style, cuyos ganadores también competirán en 2022. Todos esos campeones de 2021 competirán en la primera Pre-Final del Red Bull Dance Your Style, y los campeones de 2022 competirán en la segunda Pre-Final del Red Bull Dance Your Style. Cuatro bailarines de cada Pre-Final pasarán a la Final Mundial de Red Bull Dance Your Style 2022.

Estos son los campeones de la temporada del evento Red Bull Dance Your Style 2022.

01 Zouba - Egipto

Zouba es la campeona del Red Bull Dance Your Style Egipto 2022

Zouba ganó el Red Bull Dance Your Style Egipto. Esta es la primera vez que la coreógrafa y bailarina de hip-hop de 20 años compite en la Pre-Final del Red Bull Dance Your Style.

02 Starlock - Chipre

Starlock es el campeón del Red Bull Dance Your Style Chipre 2022

Starlock ganó el Red Bull Dance Your Style de Chipre. Este bailarín de hip-hop de 19 años es miembro de la academia Rebels Dancers. Es aficionado al monopatín y adicto a las zapatillas de deporte. Es la primera vez que compite en el Red Bull Dance Your Style y está orgulloso de representar a su país y de ser el ganador de la mayor competición celebrada en Chipre hasta la fecha.

03 Nader - Jordania

Nader es el campeón del Red Bull Dance Your Style Jordania 2022

Nader ganó el Red Bull Dance Your Style Jordania. Su momento de mayor orgullo al convertirse en campeón fue competir en la final con su hermana pequeña. Nader es un freestyler y bailarín de hip-hop polifacético. Fuera del baile, sus pasiones son la moda y la música, y ha alcanzado la fama como DJ y modelo.

04 Precious Alvares - Países Bajos

Precious Alvares es la campeona del Red Bull Dance Your Style Países Bajos

Precious Alvares ganó el concurso Red Bull Dance Your Style Países Bajos. La freestyler de hip hop y afro house es la directora general y fundadora de la escuela de baile, la agencia, la empresa de eventos y los embajadores culturales World of Afro. Lejos de la pista de baile, también es una experta peluquera. Es la primera vez que compite en la Pre-Final de Red Bull Dance Your Style.

05 The Crown - EE.UU.

The Crown es el campeón del Red Bull Dance Your Style USA 2022

The Crown ganó el Red Bull Dance Your Style USA. Este autodidacta del hip-hop, freestyler y bailarín de house, cuenta con una impresionante lista de títulos, ganando más de 15 competiciones, entre ellas Juste Debout USA. Ha sido miembro de la crew 612 Timberwolves, donde ha bailado con G-Eazy, Lil Jon y Skee-Lo.

06 Nico Cancino - Chile

Nico Cancino es el ganador del Red Bull Dance Your Style Chile 2022

Nico Cancino ganó el Red Bull Dance Your Style Chile. El freestyler de hip-hop y coreógrafo es también el director de la escuela de baile DOYOH . Esta es la primera vez que compite en el escenario mundial y el momento más orgulloso para él es representar a su país junto al ganador del Red Bull Dance Your Style Chile 2021, José Monstarz.

07 Joel Immortal - Jamaica

Joel Immortal es el campeón del Red Bull Dance Your Style Jamaica 2022

Joel Immortal, instructor, coreógrafo y miembro del colectivo creativo y de danza Active Immortals, ganó el Red Bull Dance Your Style Jamaica. El bailarín de dancehall ofreció unas rondas electrizantes en Kingston en las que pasó del nivel del público al cielo escalando por los cables de iluminación y bailando suspendido del andamiaje del escenario.

08 Mikyboo - Italia

MIKYBOO ganó el Red Bull Dance Your Style Italia 2022

Mikyboo ganó el Red Bull Dance Your Style Italia. También ganó la batalla de popping en Juste Debout Italia 2020 con Sany-G. Fuera de las batallas, es un productor de gran talento que hace sus propios ritmos como MIKYBEATZ, que van desde el hip-hop lo-fi hasta el drum and bass, el trap y el trip-hop. Como artista pop, ha realizado campañas de modelaje para numerosas empresas, como Timbaland, Dickies, Footlocker y New Balance.

09 Kate - Portugal

Kate je vítězem Red Bull Dance Your Style v Portugalsku

Kate Byednenko ganó el Red Bull Dance Your Style Portugal. La popper ya fue finalista nacional en 2021 y se llevó la victoria en la categoría de crews de adultos en el Hip Hop International Portugal 2022. Es miembro de la Jukebox Crew de Lisboa, profesora y coreógrafa de fama internacional, además de aspirante a modelo. Kate ha hecho numerosas apariciones en televisión como bailarina, incluyendo el Festival de Eurovisión 2018, La Voz y Let's Dance.

10 Gucchon - Japón

Gucchon ganó el Red Bull Dance Your Style Japón

Gucchon ganó el Red Bull Dance Your Style Japón. Tras alzarse con el título, el popper declaró que su objetivo para sus rondas y para la final mundial será desafiarse a sí mismo para ver hasta qué punto un bailarín japonés puede expresar las raíces de la danza africana.

Gucchon es la mitad del dúo de popping Co-thkoo, miembro de la crew Fab5Boogz e instructor en el Studio Sunny Hood de Osaka. También es un MC muy solicitado y desempeña un papel activo como juez a nivel internacional, además de ser un actor integral en la escena de baile callejero de Japón. Ganó la categoría de popping de Juste Debout en 2008 y 2011 con su pareja Kei.

11 Mickey - Filipinas

Mickey ganó el Red Bull Dance Your Style Filipinas 2022

Mickey Paolo Yatar ganó la primera edición del Red Bull Dance Your Style Filipinas. El waacker procede de la ciudad de Baguio y representa a la Imperial House of Waacking. También es el fundador y coreógrafo de Filipinescas Dance Republic y ha ganado varias veces las finales regionales y nacionales de Hip Hop International Philippines.

Muy influenciado e inspirado por Tyrone Proctor, Mickey llegó a saludarle tras su victoria en el Red Bull Dance Your Style. Lejos de la pista de baile, trabaja como estratega de comunicación visual y diseñador gráfico.

12 Guga Hoofer - Georgia

Guga Hoofer ganó el Red Bull Dance Your Style Georgia 2022

Guga Hoofer ganó el Red Bull Dance Your Style Georgia. Este bailarín de hip-hop freestyle empezó a bailar cuando tenía 11 años. Durante la final, inició sus rondas con un pasamontañas de color pastel que es el símbolo de su crews de baile Hoofer Dance Mob. Su principal misión como bailarín es "inspirar al mayor número posible de generaciones jóvenes, porque los niños son los mejores".

13 Voldo - Suiza

Voldo ganó el Red Bull Dance Your Style Suiza 2022

Voldo ganó el Red Bull Dance Your Style Suiza. Este nativo de Zúrich es bailarín de hip-hop, coreógrafo, instructor e intérprete. El año pasado, el Red Bull Dance Your Style Suiza fue la primera vez que participó en una batalla importante. Desde entonces, ha ganado dos veces en prestigiosas batallas neerlandesas, alzándose con el título del Concurso Internacional de Coreografía de Dúos de Rotterdam y del Concurso de Dúos Summer Dance Forever.

14 Humuzza - Canadá

Humuza ganó el Red Bull Dance Your Style Canadá 2022

Humuzza ganó el Red Bull Dance Your Style Canadá. Procedente de Surrey, Columbia Británica, y de ascendencia keniana, ugandesa y ruandesa, Humuzza comenzó a bailar en 2016. Una fuerza a tener en cuenta en la escena local de baile callejero de Canadá, ha recibido el apoyo de las crews de Vancouver Gigaboys y The Midnight Society. Se ha hecho un nombre con su expresión creativa ilimitada y su movimiento único y emotivo, así como con su capacidad para hacer vibrar al público.

15 Afrik B-Girl Mononoke - Suecia

Afrik B-Girl Mononoke ganó el Red Bull Dance Your Style Suecia 2022

Afrik ganó el Red Bull Dance Your Style Suecia. La venezolana, afincada en Malmö, es una bailarina callejera de múltiples géneros que, a pesar de estar lesionada, ofreció rondas de fuego puro. Aunque su base es el breaking, en el Red Bull Dance Your Style ofreció lo que ella llama su propio "hip-hop salvaje". Cuando no está bailando, Afrik es coreógrafa, modelo y directora de proyectos de Back to Origins, una comunidad de arte y entretenimiento colectiva que promueve los nuevos talentos en Suecia.

Afrik es también la fundadora de la marca de moda con conciencia política Afrika Caribe en Caracas, Venezuela, y le apasiona la difusión de la conciencia de clase, identidad, raza, esencia e historia. Las principales personas a las que muestra su gratitud por su éxito en la danza son su madre y su padre.

16 Sara - España

Sara ganó el Red Bull Dance Your Style España

La colombiana Sara Tréllez ganó el concurso Red Bull Dance Your Style España. La bailarina de hip-hop de 25 años, residente en La Coruña (España), ha acumulado una serie de victorias en batallas y está muy solicitada como intérprete, apareciendo en numerosas campañas y vídeos musicales.

17 Ida Vibe - Dinamarca

Ida Vibe Breinholt ganó el Red Bull Dance Your Style Dinamarca

Ida Vibe Breinholt ganó el concurso Red Bull Dance Your Style Dinamarca. Esta bailarina de hip-hop de múltiples estilos actúa regularmente en las giras con la rapera danesa Tessa, ganadora de un disco de platino. También es directora creativa y videógrafa en su propia empresa IdaVibe Visions & Visuals, así como cocreadora de su propia agencia de modelos y talentos Bjerkensjöe Breinholt & From.

18 Caine - Reino Unido

Caine ganó el Red Bull Dance Your Style Reino Unido

Caine ganó la Red Bull Dance Your Style UK. Este joven de 18 años que practica el hip-hop freestyle, se paseó por una multitud de estilos a lo largo de sus rondas, haciendo gala de una musicalidad de primer nivel. Como miembro del colectivo creativo británico UnaPoloGetic, sus compañeros de crew se abalanzaron sobre el escenario en cada una de sus rondas y estallaron en lágrimas y aplausos cuando ganó el título.

19 Diao - Taiwán

Diao ganó el Red Bull Dance Your Style Taiwán 2022

Diao ganó el Red Bull Dance Your Style de Taiwán. Este locker y bailarín de múltiples estilos es miembro de múltiples crews, como A-Fu-Ro, IP Lockers, Lil Monster, BDDoggz y CBC crew. Diao es instructor de la IP Dance School y cuenta con un grupo de seguidores que asisten a sus talleres en todo Taiwán y a nivel internacional. También es juez y coreógrafo. Al principio, Diao no se atrevía a pensar en ganar, pero la noche antes de la batalla habló con su hermana y decidió soñar con ello. Lo hizo y ganó.

20 K.O. - Australia

K.O. ganó el Red Bull Dance Your Style Australia

K.O. ganó el Red Bull Dance Your Style Australia por segunda vez, tras haber triunfado previamente en 2019. Empezó a bailar a los cuatro años, cuando su madre le llevó a un estudio para recibir clases, y desde entonces se ha formado en más de 10 estilos diferentes, como ballet clásico, popping, locking y claqué. Miembro de las crews Yellow Boogie Funk, USB crew y Stale Biskitz Fam, también trabaja como instructor de baile.

21 Biser Mutlu - Turquía

Biser Mutlu es el campeón del Red Bull Dance Your Style Turquía 2022

Biser Mutlu ganó el Red Bull Dance Your Style Turquía. Tras empezar a bailar en 2009, solo dos años después fue seleccionado para formar parte de Moonstar Family, el primer equipo de baile internacional de Turquía. En 2022 es el fundador de Divergents Crew, instructor y bailarín en el estudio de danza Hip Home de Izmir (Turquía). También ha aparecido en numerosos vídeos musicales, anuncios y en películas.

22 King DaVinci - Nigeria

King DaVinci ganó el Red Bull Dance Your Style Nigeria 2022

King DaVinci ganó el Red Bull Dance Your Style Nigeria. Tras empezar a bailar profesionalmente en 2011, ahora enseña afrofusión a todos los grupos de edad y actúa en la crew 3plethreat. Con un carácter enormemente positivo, espera compartir su cultura de baile con gente de todo el mundo y quiere proporcionar una vida mejor a su familia a través de su carrera de baile.

23 Doma - Polonia

Doma ganó el Red Bull Dance Your Style Polonia

Doma ganó la Red Bull Dance Your Style Polonia. La waacker, bailarina de freestyle y coreógrafa polaca da clases en Point Dance Studio y Replay Dance Studio, y ha acumulado una enorme base de fans en su país natal. Conocida por su fenomenal musicalidad y su capacidad para mostrar su estilo a través de diversos géneros musicales, Doma es la principal impulsora de la compañía de eventos de waacking "The Way I Waack". También es miembro de Punie, la primera crew de waacking de Polonia, y de Waack On Point Crew.

24 Eagle - Francia

Eagle ganó el Red Bull Dance Your Style Francia

Eagle ganó el Red Bull Dance Your Style Francia. Nacido y criado en Niza (Francia), este bailarín de hip-hop freestyle empezó a entrenar a los 10 años y es conocido por integrar múltiples géneros de baile en sus actuaciones. Miembro de Genesis Family, Eagle se ha clasificado anteriormente para Juste Debout y espera seguir evolucionando su estilo en los próximos años.

25 Leon V - Austria

Leon V ganó el Red Bull Dance Your Style Austria

Leon V ganó el Red Bull Dance Your Style Austria. Conocido por integrar una amplia variedad de estilos, desde el hip-hop hasta el popping y el contemporáneo, el bailarín de freestyle también trabaja como instructor en Empire Dance en Viena, con sus clases siempre muy solicitadas. Leon V se mostró encantado de triunfar en su certamen de casa, diciendo: "Nunca he vivido nada igual. Ha sido una experiencia única. El mero hecho de competir con estos bailarines tan buenos fue una locura. Vine sabiendo que podía ganar el Red Bull Dance Your Style e hice todo lo posible para que ese sueño se hiciera realidad".

