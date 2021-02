“Cuando yo empecé en la escena, no había chicas, así que no tenía a nadie a quien imitar. Le pedí a un tipo cuyo baile respetaba mucho si podía entrenar con él y me contestó: 'No puedes aprender porque eres una mujer'. No me desanimó para seguir bailando pero sí a la hora de pedir ayuda a la gente”, confiese Angyil.