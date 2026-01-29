Todo lo que necesitas saber sobre Red Bull District Ride

Cuando Red Bull District Ride vuelva en 2026 lo hará con una reputación que ningún otro evento urbano de freeride puede igualar. Por primera vez en su historia, el concurso de mountain bike urbano más progresivo del mundo aterriza en Groningen, en los Países Bajos, prometiendo un recorrido completamente nuevo, una enorme libertad creativa y una lista de riders sencillamente espectacular.

01 ¿Qué es Red Bull District Ride?

Groninga acogerá la edición 2026 del Red Bull District Ride © Rutger Pauw/Red Bull Content Pool

Red Bull District Ride es una competición urbana de freeride mountain bike que desafía a los riders a interpretar un recorrido urbano personalizado a su manera.

No hay una línea fija ni un enfoque predeterminado. Los participantes enlazan escaleras, drops, wallrides y elementos diseñados a medida construidos a lo largo de todo un distrito, eligiendo cómo y por dónde rodar. El juicio se centra en la dificultad, el estilo, la creatividad y la impresión general.

Esa libertad es precisamente lo que diferencia a District Ride de los concursos tradicionales.

El formato también reúne a riders de distintos orígenes. Especialistas en slopestyle, freeriders y riders con un enfoque más street compiten en igualdad de condiciones, lo que a menudo da lugar a enfoques inesperados y momentos memorables.

¿Necesitas algo más visual para hacerte una idea de lo que puedes esperar? Entonces mira el vídeo en el reproductor de abajo:

1 minutos Red Bull District Ride llega a los Países Bajos Red Bull District Ride llega a los Países Bajos

02 ¿Cómo será el recorrido de Red Bull District Ride 2026?

Como su nombre indica, el recorrido se dividirá en distritos que abarcarán diferentes zonas del centro de Groningen. Las ediciones más recientes han contado con cinco distritos, cada uno repleto de sus propios módulos y obstáculos, ofreciendo a los competidores variedad y las mejores condiciones para lanzar trucos distintos.

Sin embargo, el trazado de 2026 todavía se está diseñando en colaboración con los riders, así que habrá que esperar para saber exactamente cómo se adaptará a este nuevo escenario urbano. Revelaremos todos los detalles aquí en cuanto los tengamos, pero de momento puedes echar un vistazo a algunas de las características clave de cada distrito en la última edición:

Castle District © Red Bull Box District © Red Bull Quarter District © Red Bull Dirt District © Red Bull Big Air District © Red Bull

03 ¿Cómo se juzga Red Bull District Ride?

Los riders son evaluados a lo largo de varias rondas, y sus mejores actuaciones cuentan para la puntuación final.

Los jueces se fijan en:

La dificultad de los trucos y los módulos

La creatividad y originalidad de las líneas

El flow y el control

La impresión general

No existe una única fórmula ganadora. Eso es lo que hace que District Ride sea tan difícil de dominar y tan apasionante de ver.

04 ¿Quién compite en Red Bull District Ride?

El cartel todavía está por confirmar, pero estará formado por los atletas mejor clasificados del FMB World Tour , que recibirán invitaciones para participar, junto con varios wildcards muy interesantes. Al ser el único evento de nivel Diamond en Europa dentro del calendario de la nueva FMB Slopestyle Super League, se espera la presencia de los nombres más grandes del panorama.

Patricia Druwen explora el escenario de Red Bull District Ride 2026 © Rutger Pauw/Red Bull Content Pool “Estoy súper emocionada de que haya una competición femenina… significará mucho para la progresión de nuestro riding” Patricia Druwen

Este año, además, se hace historia, ya que por primera vez habrá una competición femenina completa. Tras la impresionante sesión femenina de 2022 en Núremberg, ahora está claro que ha llegado el momento.

La alemana Patricia Druwen comentó: “Estoy súper emocionada de que haya una competición femenina. Nunca antes habíamos tenido la oportunidad de formar parte de la competición. Significa mucho, y significará mucho para la progresión de nuestro riding”.

05 Cómo ver Red Bull District Ride en directo

Si no puedes desplazarte hasta el centro de Groningen, podrás seguir la jornada de las finales en directo a través de live on Red Bull TV el sábado 25 de julio.

06 ¿Quiénes son los riders clave en la historia de Red Bull District Ride?

Con siete competiciones anteriores y el estatus de ser uno de los eventos originales de slopestyle urbano en mountain bike, Red Bull District Ride cuenta con una rica historia.

Estos son todos los ganadores hasta la fecha:

Aaron Chase, diseñador del Red Bull District Ride © Daniel Grund/Red Bull Content Pool Paul Basagoitia consiguió la victoria en Sicilia en 2006 © Scott Markewitz/Red Bull Content Pool La leyenda del freeride Cam McCaul ganó en Nuremberg en 2006 © John Gibson/Red Bull Content Pool Sam Pilgrim triunfó cuando volvió District Ride en 2011 © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Brandon Semenuk fue el siguiente en subir a lo más alto del podio en 2014 © Red Bull Content Pool El 1440 de Nicholi Rogatkin le valió el título de 2017 © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool Emil Johansson ganó District Ride en 2022 (y todo lo demás en marcha) © Sterling Lorence

La primera edición se celebró en 2005 en Núremberg. El ganador del primer título fue el estadounidense Aaron Chase, que desde entonces ha participado en varias ocasiones como diseñador del recorrido y juez del evento. En 2006 la competición se celebró dos veces. Primero en Catania, Italia, donde Paul Basagoitia se llevó la victoria a los pies del Etna, con un Andreu Lacondeguy de solo 17 años nombrado mejor rookie tras terminar segundo. Más tarde ese mismo año, más de 40.000 espectadores volvieron a llenar el casco antiguo de Núremberg para ver al estadounidense Cam McCaul ganar el título.

Después hubo que esperar cinco largos años para la siguiente edición. El evento de 2011 se retransmitió por livestream por primera vez, con la victoria del británico Sam Pilgrim. Tras otro parón llegó la cuarta edición de Red Bull District Ride en 2014, que ofreció una batalla muy ajustada entre los canadienses Brandon Semenuk y Brett Rheeder, con Semenuk imponiéndose por solo 0,83 puntos.

5 minutos Red Bull District Ride 2014: Resumen Disfruta de lo mejor de la Red Bull District Ride.

La edición de 2017 estuvo marcada por trucos increíbles, incluido un hito mundial del estadounidense Nicholi Rogatkin, que clavó un 1440 en el gran salto final. Ese truco fue clave para que Rogatkin se llevara también el título ese año.

2 minutos Lo mejor de Red Bull District Ride Mira lo más destacados del concurso de MTB urbano de slopestyle Red Bull District Ride 2017.

La última edición de Red Bull District Ride tuvo lugar en 2022, cuando el imparable Emil Johansson desbancó al campeón defensor Rogatkin, que terminó tercero, y superó al favorito local Erik Fedko para hacerse con la victoria.

21 minutos Top 3 rondas Mira las tres mejores carreras de Red Bull District Ride 2022 en Nuremberg, Alemania.