Bnomio: "Todo nace del dibujo y la improvisación. Es el comienzo"

Red Bull Doodle Art Where does the mind take you?

Digamos que todo empezó gracias a mi conexión con el mundo del tattoo y la relación que empezaba a tener con artistas del tatuaje, como cliente. De ahí tomé como punto de inspiración mi estilo como ilustrador y conecté con las distintas temáticas, etc… Casi en paralelo y de manera natural, siempre he sido muy inquieto buscando inspiraciones en la calle, desde el mundo del grafitti o la moda. He ido conectando esos inputs con mi parte de expresión más artística, como se puede ver en "Tear Away the Mask", "Inner Demons" o más recientemente "Memento Mori" con YE23, una instalación performativa que pone de manifiesto esos valores.