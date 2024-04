Conoce a ElviraYuki

Realmente no tengo ningún vídeo de presentación, aparte del de Red Bull Draft Heretics, pero hay uno que le gusta mucho de su canal de YouTube que es 'Me he pasado Dark Soul con los pies'. Es mi primer vídeo porque yo creo que me identifica mucho. Pongo música que me gusta mientras me lo paso, hago mis bromas.. también me he pasado Elden Ring con los pies, que es un vídeo entero toda la experiencia, y realmente es como soy yo de divertida, porque yo no soy solo una alfombra de baile, porque la gente me dice "eres la que juega con los pies", que me encanta, pero eso es solo un 5%. También me gusta mucho jugar a juego nuevos.