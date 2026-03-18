Los Red Bull Driftbrothers , Elias y Joe Hountondji , son unos maestros de la derrapada, un deporte que combina velocidad, agilidad y conducción al límite. En el drifting, el humo que provoca quemar los neumáticos contra el asfalto demuestra que la línea recta no siempre es el camino más rápido.

12 minutos Batalla en Polonia Únete a Elías y Johannes Hountondji en su batalla durante el Polish Drift Masters European Championship 2018.

Elias y Joe son unos hermanos que se encuentran en la cresta de la ola. Empezaron con el drifting como un hobby, pero ahora recogen los trofeos y los aplausos allá donde van.

Joe, el hermano mayor, utiliza un Nissan 200SX S13 modificado con una carrocería Rocket Bunny y una aerodinámica a medida. Mientras que Elias derrapa con un clásico BMW E30 374i , por supuesto, completamente transformado.

Los dos estarán en el museo al aire libre de Ferropolis (la Ciudad de Hierro) que se encuentra a las afueras de Gräfenhainichen en el estado de Sajonia-Anhalt, Alemania. Ambos competirán en el Drift Masters European Championship , donde pelearán los mejores pilotos de Europa para conseguir el preciado título de Iron Drift King 2019.

Antes del evento hablamos con los hermanos para saber más sobre el mundo del drifting…

¿El drifting, más que otro deporte de motor, te permite tener el coche con una estética a tu gusto?

Elias: Expresar tu personalidad es una de las claves del deporte del drifting. El reglamento permite hacer locuras en lo que a la construcción se refiere. Por supuesto, tienes que seguir las normas de seguridad de la FIA, pero a partir de ahí la restricción es mínima.

Joe: Eso en lo que respecta al coche. En cuanto a la conducción, además de la velocidad, el ángulo y la línea, también se juzga tu agresividad al volante, cómo llevas el bólido al límite. ¿Cómo es tu línea? ¿Cómo presionas a tu rival? Todo esto refleja la personalidad del piloto.

2 minutos 'Mad' Mike y su Lamborghini Echa un vistazo al Lamborghini que ha construido 'Mad' Mike Whiddett.

¿Qué nos puedes decir de vuestros coches, el BMW y el Nissan? ¿Qué tienen de especial? ¿Cómo los habéis convertido en vehículos específicos para el drifting?

Elias: Ambos usan motores V8 de 7,4 litros de Corvette. Tienen una caja de cambios secuencial de seis marchas y suspensión Bilstein MDS. Eso es solo la punta del iceberg. Lo especial es que nosotros y todo el equipo hemos empleado muchos años para construir a mano estos coches.

A veces estoy solo en el taller lleno de grasa hasta las cejas. ¡Hay ocasiones en la que hasta llego a maldecir!

9 minutos Reparación y recompensa Acompaña a Elias y Johannes Hountondji durante la prueba de Hungría del Drift Masters European Championship.

Los dos estáis muy unidos. ¿Cómo es el trabajo dentro de la familia de los Driftbrothers? ¿Quién está más loco?

Joe: Así es, ¡los Driftbrothers somos una familia! No solo porque nuestra hermana y nuestro padre nos acompañan en las competiciones, sino porque también nuestra madre y nuestro tío vienen muchas veces.

Empezamos desde abajo, compramos un coche de 200 euros por internet y fuimos a las carreras locales. Éramos un grupo de apasionados por el drifting. Así empezó todo y seguimos siendo los mismos.

Estamos juntos desde que éramos niños, mucho antes de que nos metiésemos en el drifting y nos convirtiésemos en un equipo. No sé cómo explicarlo.

Johannes Hountondji © Christian Stadler/Red Bull Content Pool

¿Qué supone competir en vuestro país? ¿Qué nos podéis contar de Ferropolis? La pista parece muy especial…

Joe: Competir en Alemania siempre es fantástico. Mucha gente nos viene a visitar y el público nos apoya mucho.

Elias: Ferropolis es un lugar muy interesante. No es un circuito, sino una zona que antes era una mina de carbón. ¡De película! Hay máquinas enormes, es algo impresionante.

El diseño es similar al de un circuito. En pocas palabras: se derrapa mucho y el lugar es espectacular, de cine. ¡Una gran combinación!

10 minutos Un día de lluvia en Riga Elias y Johannes Hountondji lo hacen lo mejor posible sobre una pista mojada.

Háblanos de vuestro programa para Red Bull TV y DMAX. ¡Estáis muy ocupados!

Joe: ¡Ese proyecto nos apasiona! Queremos llevar el deporte y su espíritu a gente que no lo conoce. Estamos abrumados por la respuesta tan positiva que hemos tenido.

Supone más trabajo pero es algo muy gratificante. ¡Y eso que no hemos estado aburridos en los últimos siete u ocho años! ¡Estamos acostumbrados a ir a toda velocidad!

¿Qué esperáis del resto de la temporada?

Joe: Divertirnos y compartir nuestra pasión por el drifting con todos los aficionados del mundo.

Elias: Muchas más batallas apasionantes! ¡Y si las ganamos, pues todavía mejor!

Elias Hountondji © Jordan Butters / DMEC / Red Bull Content Pool

Cuando se ha terminado la temporada, ¿qué hacéis para relajaros?

Joe: Cuando se acaba la temporada el trabajo continúa casi igual. Hay que mejorar los coches, entrenar en el simulador, mantener la infraestructura, planear el año y mucho más.

En la pretemporada tenemos más tiempo para jugar al baloncesto. Ese es el otro deporte que llevamos en el corazón.