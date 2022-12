Shauna Coxsey prueba la ruta del Red Bull Dual Ascent

Shauna Coxsey Britain's most successful competitive climber, Shauna Coxsey was also crowned the UK's first-ever Bouldering World Cup winner.

El mayor desafío en esta ruta para Wüthrich fueron las empuñaduras, el volumen y el tipo de tornillo moderno que se emplea. “Los jóvenes escaladores competitivos ciertamente no tienen ningún problema con eso. Pero para mi generación que está acostumbrada a que siempre hay pequeños salientes, como en la roca, es duro”, cuenta. "También tienes que pararte muy alto y ser extremadamente flexible. Para mí, como un escalador de la vieja escuela que ya no hace muchos trucos, es un desafío. Y, por supuesto, ya no soy tan flexible". Pero el hecho de que el dúo fuera capaz de manejar los seis largos no estuvo en duda ni por un segundo. Y eso sin mencionar que Coxsey acaba de ser mamá el pasado mes de mayo... Completar la escalada de la presa Verzasca fue un regreso impresionante.