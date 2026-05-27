Una mirada entre bastidores al legendario Red Bull Erzbergrodeo

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Cada año, hasta 1.500 pilotos de niveles muy distintos se dan cita en el Red Bull Erzbergrodeo . Durante los tres primeros días, esa multitud se reduce hasta dejar únicamente a los 500 más rápidos, que serán quienes accedan al evento principal. Los que llegan a colocarse en la parrilla del Red Bull Hare Scramble representan la élite del enduro. Sin embargo, cuando cae la bandera a cuadros unas cuatro horas después, puede que apenas una docena consiga alcanzar la meta.

Ese dato es precisamente el que ha contribuido a forjar la reputación de esta prueba como uno de los eventos de hard enduro más duros del mundo. Pero mucho antes de que empiece la carrera, decenas de personas ya están haciendo su parte para que todo funcione: desde quienes la organizan hasta los aficionados que crean el ambiente, pasando por los pilotos que regresan año tras año.

01 El cerebro detrás del evento

Karl Katoch es el creador y organizador del Red Bull Erzbergrodeo © Sam Strauss/Red Bull Content Pool

Karl Katoch: “El día de la carrera estoy completamente tranquilo. Nadie me cree, pero es verdad. La razón es mi equipo. Todo el mundo sabe exactamente qué tiene que hacer. Hace años había mucha improvisación; eso lo hemos sustituido por profesionalidad. Ahora estamos tan bien organizados que el Red Bull Erzbergrodeo funcionaría incluso sin mí al frente. El día de la carrera, para mí, es puro disfrute: el punto culminante de todo un año de preparación. Después de la salida, que doy junto a Heinz Kinigadner en el valle, tengo algo más de una hora para seguir la acción desde distintos puntos del recorrido. Luego bajo hasta la línea de meta para recibir a quienes consiguen terminar. La mirada que llevan, la alegría compartida, los choques de manos… eso es lo que hace que cada edición siga siendo especial”.

02 El diseñador del recorrido

Ex piloto convertido en constructor de pistas, Georg Adamek © Joerg Mitter

Georg Adamek: “Terminé esta carrera en 2006, justo una posición por detrás de la super estrella estadounidense Jeremy McGrath. Entonces todavía no entendía todas las particularidades del terreno. Lleva años llegar a conocerlo de verdad. Nosotros recibimos parte de la información apenas tres semanas antes del evento. Eso es precisamente lo que hace interesante el trazado, junto con el hecho de que tenemos que equilibrar muchos intereses distintos: el propietario del terreno, los cazadores o la seguridad. El recorrido se construye completamente a mano, sin excavadoras. Además, el material —las motos y los neumáticos— ha evolucionado mucho con el tiempo y eso condiciona nuestro trabajo. Lo que era muy difícil hace diez años hoy resulta casi sencillo para la generación actual. Tomamos muchas decisiones por instinto. Sabemos que hemos hecho bien nuestro trabajo cuando los doce mejores del mundo consiguen llegar a meta. Ese es el estándar. Yo hoy ya no podría hacerlo, ni de lejos”.

03 El responsable del cronometraje

Peter Nesuta garantiza la exactitud de los resultados © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Peter Nesuta: “ Hago este trabajo desde la primera edición, en 1995. A medida que el evento ha crecido, también lo ha hecho su complejidad. Al mismo tiempo, la tecnología moderna ha simplificado muchas cosas. Antes trabajábamos con barreras fotoeléctricas; ahora cada participante lleva un transpondedor. En aquella época los pilotos llevaban pegatinas en el casco y se sellaba una casilla en cada punto de control. Después llegaron las tarjetas que se perforaban con unas tenazas: estrella, luna, corazón. Desde el primer día ha habido participantes que intentan hacer trampas: pasar del control uno al cuatro, cinco y seis porque todavía no hay tráfico, y después volver tranquilamente al dos y al tres. Motos distintas, pilotos distintos debajo del casco… lo he visto todo. Pero ¿para qué hacer trampas? El rival aquí es la montaña. Garantizar que todo sea justo es mi trabajo y el de las diez personas que forman mi equipo”.

04 La guía principal

Anne Lovrin mantiene el orden en la montaña © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Anne Lovrin: “Desde 2010 coordino a unos 300 guías. En cuanto alguien sube a la montaña, va acompañado por nosotros sin excepción. Aquí somos como la policía. Es necesario porque estamos dentro de una zona minera en activo. Nuestros guías trabajan de forma voluntaria. El 93 % repite y solo un 7 % se incorpora cada año por primera vez. Eso nos da continuidad. En mi trabajo habitual soy responsable de la gestión de pasajeros en el aeropuerto para Austrian Airlines. Mis capacidades de coordinación me ayudan en Erzberg, igual que mi capacidad para tomar decisiones. Lo que normalmente vivirías en un año entero aquí sucede en un solo fin de semana. Hemos tenido de todo: sol, nieve y tormentas. Son mis guías quienes hacen que el evento funcione sin problemas y estoy orgullosa de ello. Creo que son las personas las que hacen que Erzberg sea algo especial”.

05 El presentador

Andi Brewi es la voz del Red Bull Erzbergrodeo © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Andi Brewi: “Llevo más de una década presentando este evento. En realidad vengo del mundo del mountain bike, aunque siempre he montado también en moto. Conocí a Karl Katoch en una feria y me puso a prueba desde el primer momento. Fue casi como presentarse a un examen universitario, porque el público del Red Bull Erzbergrodeo sabe muchísimo y cualquier falta de preparación se nota al instante. Aquí no te puedes permitir errores. Durante el fin de semana no solo me encargo de informar y mantener el ambiente, también de asegurarme de que el público conoce y respeta las normas. Eso es absolutamente imprescindible en una zona minera en activo. Además, conduzco los briefings para pilotos y hago la narración en directo de toda la carrera del domingo. De todos los trabajos que tengo, el del Red Bull Erzbergrodeo es el más variado; es un trabajo donde tocas muchos frentes. He aprendido muchísimo”.

06 El responsable de seguridad

Erwin Schume coordina los equipos de rescate © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Erwin Schume: “Durante la carrera estoy en el centro de mando y sigo todo lo que ocurre en la montaña a través de varios canales de radio. Sobre el terreno trabajamos organizados en equipos compuestos por tres elementos. En cada vehículo de rescate, además del personal sanitario y los médicos de emergencias, viaja un rescatador de montaña, porque son los únicos que conocen perfectamente el terreno. Dos guías en motocicleta se encargan del acompañamiento. Disponemos de nueve vehículos de rescate y además tenemos helicópteros preparados para intervenir. Si un equipo tiene que abandonar su posición por un incidente, el siguiente ocupa inmediatamente su lugar. Toda la logística es extremadamente compleja y está perfectamente coordinada. Cada carrera tiene su propia dinámica. Hay una regla no escrita: donde se produce una caída durante el fin de semana, normalmente llegarán varias más. Y otra más: aproximadamente una quinta parte de los participantes acaba teniendo contacto con nosotros durante el evento, aunque casi siempre por lesiones leves, como abrasiones o contusiones”.

07 Los aficionados

Lukas y Gerd de Eisenz son asistentes habituales al Erzbergrodeo © Petra Sturma

Lukas y Gerd: “Es un auténtico espectáculo, todo el ambiente que se genera desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche. Es simplemente increíble. Nuestro favorito es el británico Graham Jarvis. Lo seguimos desde que éramos adolescentes. Es un piloto de trial espectacular y, con 50 años, sigue estando ahí arriba. Antes aquí se montaban fiestas muy serias. ¡Los deslizamientos sobre bancos de cerveza ya son legendarios!”.

08 Los debutantes

Los hermanos Jonas y Linus Albert compiten por primera vez © Red Bull Content Pool

Jonas Albert: “Es una experiencia increíble: ¡tantos motoristas reunidos en un mismo sitio! Llegamos anoche desde Schweinfurt, en Alemania, con mamá —papá está lesionado tras un accidente en moto— y estamos durmiendo aquí en la caravana. El domingo volvemos porque el lunes tenemos que estar en el colegio. Empezamos con esta afición hace cinco años y siempre habíamos soñado con venir a esta carrera. Estábamos muy nerviosos en la salida y nos daba miedo caernos a esas velocidades, pero todo salió bien. Estamos muy contentos con nuestras posiciones en el prólogo y, ya en carrera, conseguimos llegar hasta el punto de control 13 y el 9 de un total de 27 checkpoints”.

09 La reina de la velocidad

Viktoria Dorfer terminó segunda en el prólogo femenino de 2023 © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Viktoria Dorfer: “Me subí por primera vez a un ciclomotor cuando tenía diez años, corrí mis primeras carreras con 12 y muy pronto supe que quería dedicarme al enduro. Gané el KRKA Enduro Raid en 2023 y 2024, y también el Enduro Trophy en 2025. El año pasado tomé la salida del prólogo del Red Bull Erzbergrodeo por tercera vez. El Erzberg es la montaña de mi casa y me encanta rodar aquí como una de las 16 mujeres que comparten parrilla con los hombres. Conseguí terminar segunda en el prólogo femenino, igual que en 2023. Toda mi familia monta en moto: mi madre, mi padre y mi hermano. Nuestra afición es el equilibrio perfecto con mi trabajo como metalúrgica en la empresa familiar de Trofaiach”.

10 El campeón

Lettenbichler, 4 veces ganador, sabe lo que hace falta para ganar © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Manuel Lettenbichler : “En los últimos años se ha convertido en una tradición hacer recorridos por la montaña el lunes y el martes, con muchos pilotos profesionales participando. Como esas rutas atraviesan algunas zonas del Red Bull Erzbergrodeo, nos permiten familiarizarnos con un terreno muy particular. Ni siquiera nosotros conocemos el recorrido exacto del día de la carrera, así que llego el domingo anterior intentando tener toda la energía física y mental posible. El Red Bull Erzbergrodeo es el gran objetivo de nuestra temporada y no quieres echarlo a perder. Mi planteamiento es muy simple: ir con todo. Aquí no hay espacio para especular ni para jugar tácticamente. Es demasiado fácil cometer un error. Así que se trata de llevar la iniciativa y concentrarme únicamente en mi carrera. Los nervios siguen siendo enormes cada año y ni siquiera mis cuatro victorias consecutivas han cambiado eso. Pero el hecho de haber conseguido terminar esta carrera por primera vez cuando tenía solo 16 años quizá me hizo sentir incluso más orgulloso que mi primera victoria. Eso demuestra la mística que rodea a esta carrera: simplemente terminar un Erzberg ya es algo increíblemente difícil de conseguir”.

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El Red Bull Erzbergrodeo 2026 se celebrará del 4 al 7 de junio de 2026 y podrá verse en directo en Red Bull TV.