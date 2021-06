9 razones por las que el Red Bull Erzbergrodeo es increíble

Si te das un paseo por el camping de Erzberg, no encontrarás a nadie que se llame a sí mismo aficionado ¡Todos son pilotos! Pero el Red Bull Erzbergrodeo no es solo una dura carrera, es la prueba de un día más salvaje del mundo. El prólogo reduce los 1.500 participantes a 500 clasificados y de ellos, un puñado llegará al final. La mayoría acabará pasando las cuatro horas intentando subir una de las primeras subidas de la carrera como la Wasserleitung o Three Kings. Pero lo mejor es que el próximo año volverán a por más. En WESS Diaries, seguimos al piloto privado Kevin Gallas y a la legendaria Laia Sanz durante el evento de 2019.