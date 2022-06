Lettenbichler atraviesa el infierno para ganar el Red Bull Erzerbergrodeo

"Eso casi me mata", dijo Lettenbichler en la línea de meta. "Fui el primero en llegar y no había línea. Tuve que probar varias líneas y luego quité algunos troncos del camino, lo que facilitó un poco las cosas para el resto de los corredores. Pero después de eso ya estaba hecho".

"Eso casi me mata", dijo Lettenbichler en la línea de meta. "Fui el primero en llegar y no había línea. Tuve que probar varias líneas y luego quité algunos troncos del camino, lo que facilitó un poco las cosas para el resto de los corredores. Pero después de eso ya estaba hecho".

"Eso casi me mata", dijo Lettenbichler en la línea de meta. "Fui el primero en llegar y no había línea. Tuve que probar varias líneas y luego quité algunos troncos del camino, lo que facilitó un poco las cosas para el resto de los corredores. Pero después de eso ya estaba hecho".