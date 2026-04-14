© Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool
MTB
Red Bull Hardline abre un nuevo capítulo con su emocionante debut en Canadá
Por primera vez, Red Bull Hardline —la carrera de descenso en mountain bike más dura del mundo— aterriza en la Columbia Británica, Canadá, el 17 de octubre. Esto es lo que debes saber sobre el evento.
Red Bull Hardline, la prueba de descenso en MTB más exigente del planeta, se prepara para escribir un nuevo capítulo con el anuncio de Red Bull Hardline British Columbia. Ampliando su legado más allá de Gales y Tasmania —y unificando tres citas bajo una misma visión—, Red Bull Hardline BC se celebrará el 17 de octubre de 2026. El evento llevará el formato de descenso más duro del mundo a Cypress Mountain, situada al norte de Vancouver.
La prueba conserva el espíritu intransigente que ha hecho famosa a Red Bull Hardline en Gales y Tasmania, pero ahora en un escenario completamente nuevo. Prepárate para pendientes vertiginosas, obstáculos gigantes y un espectacular telón de fondo de la costa oeste, mientras los riders llevan los límites aún más lejos —esta vez, en suelo canadiense—. Esto es todo lo que necesitas saber:
01
Datos clave
- Desde su creación por Dan Atherton en Gales en 2014, Red Bull Hardline se ha ganado la reputación de ser el campo de pruebas definitivo del descenso, combinando velocidad de alto nivel con la creatividad del freeride en algunos de los terrenos más exigentes del deporte. En la última década ha redefinido los límites de lo posible sobre dos ruedas y ha dejado boquiabierta a la comunidad global del MTB.
- El recorrido de Red Bull Hardline BC ha sido diseñado por su fundador Dan Atherton y Gee Atherton, y construido en estrecha colaboración con un equipo experimentado de trail builders y riders, garantizando que el legado técnico de la prueba se traslade a un entorno completamente nuevo.
- Como en todas las citas de Red Bull Hardline, BC contará con una selección de atletas de élite de descenso y freeride llegados de todo el mundo, invitados a enfrentarse a un trazado que combina secciones de alta velocidad, saltos gigantes y elementos técnicos naturales. Esta vez, todo ello se integrará en las montañas del North Shore de Vancouver, considerado uno de los lugares donde nació el freeride MTB.
- El inolvidable circuito de Cypress Mountain no tendrá comparación con otros recorridos de descenso, incorporando elementos del dirt jump y el BMX que no están permitidos en la Copa del Mundo ni en otras competiciones UCI. Hablamos de saltos descomunales, gaps enormes, caídas de más de 10 metros, secciones de rocas (‘rock gardens’) y descensos extremadamente inclinados.
02
Lo que dicen los riders
Dan Atherton
“Cuando piensas en Red Bull Hardline en la Columbia Británica, cada uno tiene su propia idea de cómo debería ser. Eso hace que el listón esté altísimo en la mente de todos”, explica el creador de la prueba. “Cuando piensas en montar en bici en la Columbia Británica, te vienen a la cabeza enormes losas de roca, árboles gigantes, una tierra increíble, ese terreno casi virgen… así que encontrar una localización que reuniera todo eso fue increíblemente difícil. Por suerte, contamos con riders locales como Jackson trabajando sobre el terreno, y aun así nos llevó dos años dar con el lugar adecuado. El equipo ha hecho un trabajo increíble y va a ser algo muy especial”.
Gracey Hemstreet
Natural de la Columbia Británica, Gracey Hemstreet no oculta su entusiasmo por la llegada de la serie a casa. “Después de recorrer a pie el futuro trazado de Red Bull Hardline, estoy bastante intimidada, pero también emocionada. Creo que será el mejor hasta ahora”, afirma. “La gente va a estar alucinando y habrá muchísimo público. Traer Red Bull Hardline a Canadá es algo que todos queríamos, y es increíble que por fin vaya a suceder”.
Jackson Goldstone
Ganador de Red Bull Hardline y también originario de BC, Jackson Goldstone asegura que será un momento muy especial ver una de sus competiciones favoritas disputarse en casa. “Va a ser una locura vivir ese ‘momento de círculo completo’ al volver para competir en un gran evento en casa, algo que no habíamos tenido realmente hasta ahora”, comenta.
“Que Red Bull Hardline llegue a nuestra ciudad marca un antes y un después. Tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona la construcción del circuito. Aquí tenemos montones de saltos y, por supuesto, miles de senderos de descenso por toda la Columbia Británica, así que juntar lo mejor de ambos mundos —técnica y freeride— en nuestra zona va a ser alucinante. También será increíble ver las vistas y cómo el terreno se conecta con el trazado, con el océano y el skyline de Vancouver de fondo”.
03
Cómo verlo
La combinación del terreno de Cypress Mountain y la rica tradición canadiense del mountain bike promete ofrecer una de las ediciones más espectaculares de Red Bull Hardline hasta la fecha. Red Bull Hardline BC se retransmitirá en directo en Red Bull TV y Red Bull Bike YouTube el sábado 17 de octubre.
04
Red Bull Hardline Gales volverá en 2027
Mientras Red Bull Hardline British Columbia debutará en 2026, Red Bull Hardline Gales regresará en 2027 con un circuito completamente nuevo, continuando la evolución del evento y ampliando más de una década de progresión. ¿No puedes esperar? Revive Red Bull Hardline Wales 2025.