Red Bull Hardline abre un nuevo capítulo con su emocionante debut en Canadá

, la prueba de descenso en MTB más exigente del planeta, se prepara para escribir un nuevo capítulo con el anuncio de

. Ampliando su legado más allá de Gales y Tasmania —y unificando tres citas bajo una misma visión—, Red Bull Hardline BC se celebrará el 17 de octubre de 2026. El evento llevará el formato de descenso más duro del mundo a Cypress Mountain, situada al norte de Vancouver.