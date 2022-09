No estábamos preparados para un Red Bull Hardline 2022 tan bueno

Red Bull Hardline Red Bull Hardline es un evento no apto para …

No fue solo la fecha lo que volvió a la normalidad, ya que las multitudes fueron bienvenidas en la montaña en Machynlleth, Gales, por primera vez desde 2019. También fueron invitados a un espectáculo, con 20 de los mejores riders del mundo de mountain bike freeride entregando una de las mejores ediciones de esta icónica carrera. Recapitula toda la acción en los enlaces a continuación y sigue leyendo para ver lo más destacado del fin de semana.

, puede que solo tenga 18 años, pero el adolescente ya tiene una impresionante cantidad de elogios que algunos riders no lograrían en toda su carrera. Campeón del mundo junior de 2021 y ganador general de la Copa del mundo junior de 2022, ha sido el rider en forma de la clase sub-18 y, a menudo, publica tiempos que lo verían cómodamente en un podio de élite de la Copa del Mundo.

Estaba en el green desde la primera división, y su ventaja simplemente creció a medida que volaba por la pista. Un ligero toque en la sección técnica en el punto medio fue la única falla notable en una carrera increíble, y no se inmutó por ninguna de las características monstruosas del circuito. Cruzando la línea con un margen de más de seis segundos, se necesitaría algo especial para vencerlo. Los resbalones de los dos últimos en la colina, Bernard Kerr y Adam Brayton, dejaron a Goldstone muy por encima del resto, y se convirtió en el ganador más joven en el proceso.

"Tuve una carrera realmente buena. Conecté todo lo que quería con un solo pequeño error", dijo Goldstone después de la carrera. "Estoy tan emocionado. No es la forma en que quería ganar. Estoy realmente destrozado por todos los muchachos que cayeron".

Aunque sus nombres pueden no ser sinónimos de los podios de la serie de la Copa del Mundo UCI, tanto Joe Smith como Taylor Vernon realizaron carreras sólidas y sin fallas para asegurar el segundo y tercer lugar respectivamente.

Taylor Vernon se clasificó en el puesto 13, pero se mantuvo en el banquillo hasta los últimos seis riders. Un ex miembro de la academia de Atherton, el atleta con sede en Bridgend, Gales, se mantuvo en tercer lugar, registrando su mejor desempeño en Red Bull Hardline.

Aunque afirmó antes que Hardline que el resultado no era importante, el veterano de la Copa del Mundo estaba compitiendo desde el principio, utilizando su estilo de conducción característico mientras se abría paso a través de las características técnicas del recorrido.

Agregar otra victoria a su victoria de 2018 siempre iba a ser una tarea difícil, pero cruzar la línea fue lo suficientemente impresionante para un hombre de 37 años que aún se recupera de lesiones que amenazan la vida. Un quinto general muestra que casi ha vuelto a su mejor nivel, y no apostarías en contra de que agregue otro título la próxima vez.

Sin embargo, en la edición de 2022, no fueron los desniveles de 30 m (100 pies) ni los cambios de velocidad de 90 km/h los que causaron problemas a los riders. Era un bosque galés típicamente húmedo el que los estaba atrapando.

tuvo algunos ajustes menores con respecto a las ediciones anteriores: la rampa Step Up se hizo más alta para ayudar a los riders a reducir la velocidad. Pero una sección revisada fue la comidilla del Dyfi Valley desde el momento en que los atletas pisaron el lugar.