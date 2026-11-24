Un año después de la final disputada en Nueva York, Red Bull Home Ground regresa en 2026 con Los Ángeles como sede. La séptima edición del torneo se traslada a California, donde varias organizaciones jugarán prácticamente en casa, mientras que otros equipos de referencia llegarán desde distintos puntos del mundo para competir durante cuatro jornadas.

Desde Europa y Asia hasta diferentes países de América, los participantes afrontarán la última gran cita del año con el objetivo de conquistar el título en la costa oeste de Estados Unidos.

01 Fnatic

Kaajak y Crashies acabarán en equipos rivales © Leo Rosas/Red Bull Content Pool

Fnatic afronta el torneo en plena reconstrucción. La temporada no ha respondido a las expectativas y la organización ha decidido prescindir de varios jugadores, entre ellos Jake "Boaster" Howlett, uno de los miembros más veteranos de la plantilla, Emir "Alfajer" Beder y Austin "crashies" Roberts.

Kirill "Cloud" Nekhozhin y Kajetan "kaajak" Haremski continúan en el equipo, pero todavía falta por conocer quiénes completarán la alineación. Red Bull Home Ground será una primera referencia para comprobar cómo se configura el nuevo proyecto y qué posibilidades ofrece de cara a la próxima temporada.

02 G2 Esports

G2, vigente campeón de Red Bull Home Ground, renueva su plantilla © Colin Young-Wolff/Red Bull Content Pool

El vigente campeón de Red Bull Home Ground llegará a Los Ángeles con el objetivo de defender el título, aunque tendrá que hacerlo con una plantilla renovada. G2 Esports terminó en cuarta posición en el VALORANT Champions de este año y, después de ese resultado, ha prescindido de Jacob "valyn" Batio y Andrej "babybay" Francisty. Alexander "jawgemo" Mor, por su parte, se ha incorporado a Team Vitality.

Trent "trent" Cairns y Nathan "leaf" Orf siguen en el equipo y serán la base sobre la que se construya la nueva alineación. Falta por conocer quién ocupará las plazas disponibles y cómo se adaptarán los nuevos integrantes. Su rendimiento en Los Ángeles permitirá valorar las opciones de G2 para repetir el triunfo conseguido en Nueva York.

03 100 Thieves

La temporada de 100 Thieves incluye dos resultados destacados. El equipo conquistó la Esports World Cup 2026 y terminó tercero en el VALORANT Champions disputado en octubre. Ahora tiene otra oportunidad de sumar un título en Red Bull Home Ground.

La organización ya sabe lo que es ganar este torneo. Lo consiguió en 2022, cuando la competición se celebró en Manchester (Inglaterra). Esta vez, la formación liderada por Jordan "vora" Pulwer jugará prácticamente en casa, ya que Los Ángeles se encuentra muy cerca de las instalaciones de 100 Thieves en California.

04 LOUD

LOUD llegará a Los Ángeles después de conquistar el VALORANT Champions en Shanghái (China). El equipo brasileño se encontrará con rivales internacionales a los que apenas tiene ocasión de enfrentarse durante la temporada, por lo que el torneo también servirá para medir su rendimiento frente a otras regiones.

La plantilla, sin embargo, tiene una plaza pendiente de cubrir. Enzo "tkzin" Zimiani, de 18 años, regresará a KRÜ Spark después de finalizar su cesión. Su salida deja abierta la incógnita sobre quién ocupará el puesto de quinto jugador.

05 NRG

NRG tendrá un nuevo aspecto de cara a 2027 © Colin Young-Wolff / Red Bull Content Pool

NRG es uno de los equipos habituales en las primeras posiciones de Norteamérica. Aunque no ha conseguido repetir los resultados que le llevaron a ganar el VALORANT Champions de 2025, la organización mantiene una presencia destacada en la competición regional.

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Más información

El equipo también está realizando cambios de cara a Red Bull Home Ground y a la temporada 2027 de la VCT. Brock "brawk" Somerhalder ha fichado por Sentinels, mientras que Ethan "Ethan" Arnold, Adam "mada" Pampuch y Logan "skuba" Jenkins continúan en la plantilla. Este núcleo afrontará la cita de Los Ángeles con el objetivo de recuperar protagonismo.

06 T1

TenZ vuelve de su retiro para jugar con T1 © Todd Gutierrez/Red Bull Content Pool

T1 ha consolidado su posición en VALORANT durante esta temporada. El equipo surcoreano terminó entre los cuatro primeros de su región y se clasificó para el VALORANT Champions, donde fue el conjunto mejor clasificado de Pacific. En Red Bull Home Ground volverá a encontrarse con algunos de sus rivales internacionales, entre ellos G2 Esports, que lo eliminó en la última edición del Champions.

La plantilla también presenta dos novedades importantes. Austin "crashies" Roberts llega procedente de Fnatic y Tyson "TenZ" Ngo regresa a la competición profesional después de dos años alejado de los servidores. La incorporación de ambos jugadores cambia la configuración del equipo y convierte a T1 en una de las alineaciones que habrá que seguir de cerca en Los Ángeles.

Sobre el autor ¿Quién es Jon Partridge? Jon lleva más de una década cubriendo diferentes ámbitos del mundo de los videojuegos y los esports para Red Bull. También ha colaborado con compañías como Riot Games y Bandai Namco en la creación de contenidos relacionados con el sector del gaming.