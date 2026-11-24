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© Colin Young-Wolff/Red Bull Content Pool
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VALORANT reúne a sus estrellas en Red Bull Home Ground 2026
Los mejores equipos de VALORANT se darán cita en Los Ángeles del 10 al 13 de diciembre. Repasamos los participantes, dónde seguir el torneo y las claves de Red Bull Home Ground 2026.
Tras la competición disputada en Nueva York en 2025, Red Bull Home Ground se traslada a la costa oeste de Estados Unidos para celebrar su séptima edición en Los Ángeles. Algunos de los mejores equipos del mundo se enfrentarán durante cuatro jornadas, del 10 al 13 de diciembre, para hacerse con el trofeo de Red Bull Home Ground y cerrar el año con una victoria en el emblemático Shrine Auditorium.
Riot Games aprovechará el evento para anunciar en directo, ante el público asistente, los emparejamientos de la fase de Kickoff de la VCT 2027. Además, en el exterior del recinto se celebrará el Home Ground Fan Fest, una actividad gratuita y abierta a todo el público.
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¿Qué es Red Bull Home Ground?
Red Bull Home Ground es un torneo presencial de esports en el que algunos de los mejores equipos de VALORANT del mundo se enfrentan en varias rondas. En sus seis ediciones anteriores han participado equipos de las principales regiones competitivas del juego, con Londres y Manchester, en Reino Unido, además de Tokio, Berlín y Nueva York, como sedes. Este año, Estados Unidos volverá a acoger el torneo por segunda vez, con Los Ángeles como escenario de una competición que reunirá a diez equipos.
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¿Dónde se puede ver Red Bull Home Ground 2026?
Red Bull Home Ground regresa a Estados Unidos en 2026 y se celebrará en Los Ángeles. Los aficionados podrán seguir los enfrentamientos en directo desde el Shrine Auditorium y animar a sus equipos favoritos. Las entradas están disponibles aquí.
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¿Quiénes serán los comentaristas de Red Bull Home Ground 2026?
La organización todavía no ha anunciado el equipo de comentaristas y analistas. Próximamente se conocerán los profesionales encargados de narrar los partidos y analizar los enfrentamientos.
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¿Qué equipos participan en Red Bull Home Ground 2026?
Diez equipos competirán este año en el torneo principal:
- LOUD – Después de conquistar el VALORANT Champions en Shanghái, LOUD buscará medirse a sus rivales y demostrar que puede mantener su nivel en la competición internacional.
- 100 Thieves – Tras ganar la Esports World Cup 2026 y terminar tercero en el VALORANT Champions, el equipo buscará otro buen resultado ante su público.
- G2 Esports – La organización norteamericana defenderá el título de Red Bull Home Ground que conquistó el año pasado en Nueva York.
- NRG – Campeón del VALORANT Champions 2025, intentará mejorar el segundo puesto conseguido en la pasada edición de Red Bull Home Ground.
- Sentinels – Una de las principales organizaciones de Norteamérica, que buscará hacerse con el trofeo en su propio país.
- T1 – El equipo surcoreano intentará cerrar el año con una victoria después de alcanzar los cuartos de final del VALORANT Champions de esta temporada.
- ZETA DIVISION – Uno de los equipos destacados de Japón tendrá la oportunidad de demostrar su capacidad para competir a nivel internacional después de una temporada complicada.
- Fnatic – El equipo naranja y negro afronta una etapa de cambios y buscará comprobar cómo responde su nueva alineación en Los Ángeles.
- Por confirmar
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Los dos últimos participantes se conocerán una vez concluyan los clasificatorios y se adjudiquen las plazas restantes.
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¿Qué ocurrió en Red Bull Home Ground 2025?
La edición de 2025 reunió a ocho equipos de distintas partes del mundo. Tras varias rondas, la competición acabó reduciendo el grupo de aspirantes a dos finalistas. ZETA DIVISION, Fnatic, T1 y Sentinels también dejaron muestras de su nivel, pero G2 Esports terminó proclamándose campeón en Nueva York. El equipo norteamericano alcanzó la Gran Final después de avanzar por el cuadro inferior y se impuso por un contundente 3-0 a NRG.
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