Estas son las mejores partidas en la historia de Red Bull Home Ground

Con la sexta edición de Red Bull Home Ground a la vuelta de la esquina, hay mucho por lo que emocionarse, ya que la competición de alto nivel de VALORANT llega a la ciudad de Nueva York. Desde enfrentamientos entre equipos que no verías en la temporada regular hasta estrategias épicas y jugadas decisivas, hay mucho que esperar en noviembre.

Si te has perdido lo emocionante que puede ser este evento de postemporada, ponte al día con algunos de los mejores momentos de las últimas ediciones aquí mismo para que tu nivel de emoción esté a la altura.

01 G2 Esports contra Team Liquid - Red Bull Home Ground 2021

El primer Red Bull Home Ground se celebró online en enero de 2021 y contó con algunos de los mejores equipos de VALORANT del momento, entre ellos el router de G2 Esports, con jugadores como Oscar ‘mixwell’ Cañellas , Patryk ‘paTiTek’ Fabrowski y Aleksander 'zeek' Zygmunt, así como Team Liquid, SUMN FC (que más tarde sería fichado por Fnatic), Ninjas in Pyjamas y Guild Esports, por nombrar algunos.

G2 Esports se enfrentaría a Team Liquid en una final de infarto que acabaría con un 3-2 a favor de G2, pero no sin algunos momentos impactantes, como un ace del crack Adil ‘ScreaM’ Benrlitom cerca del final del primer mapa, o el triple kill de Dom ‘soulcas’ Sulcas para hacerse con una ronda en el tercer juego.

02 Team Liquid contra Acend - Red Bull Home Ground 2021

Retrocedamos a noviembre de 2021, cuando Red Bull Home Ground se hizo con el control del Red Bull Gaming Sphere de Londres. Como primer evento LAN offline en la historia de Red Bull Home Ground, no faltaron momentos destacados y terminó con una final épica entre Team Liquid y Acend.

El roster de Team Liquid, que incluía a grandes figuras como soulcas y ScreaM, estaba en racha tras quedar entre los cuatro primeros en el Masters Reykjavík y haber conseguido el primer puesto en VALORANT Champions Tour Stage 3 Challengers 2. Acend también estaba en racha, con la estrella Mehmet ‘cNed’ İpek a la cabeza, que acabaría ganando el trofeo MVP y el VALORANT Champions más adelante ese mismo año. Ver el enfrentamiento entre estos dos equipos fue sin duda un momento memorable.

Toda la serie está repleta de frags increíbles, puntería impresionante y estrategias letales, y sigue siendo fantástica de ver incluso años después, ya que Team Liquid se llevó la serie por 3-1. Puedes ver la final completa aquí.

03 100 Thieves contra Cloud9 - Red Bull Home Ground 2022

Una final totalmente norteamericana puso el broche final a la tercera edición de Red Bull Home Ground, cuando 100 Thieves y Cloud9 se dieron cita en el Victoria Warehouse de Mánchester, Inglaterra, para disputar la gran final.

100 Thieves arrasó a sus rivales por 3-0 en un emocionante final, ya que Cloud9 acabó sucumbiendo ante la presión de Peter ‘Asuna’ Mazuryk y Sean ‘bang’ Bezerra, lo que provocó que Cloud9 solo consiguiera tres rondas en el mapa final.

No todo fue pesimismo, ya que los dos equipos estuvieron muy igualados en los dos primeros mapas, y Cloud9 supo aprovechar el impulso, pero no pudieron frenar el poderío de 100T. Bang, por ejemplo, acumuló la impresionante cifra de 60 muertes a lo largo de la final, y todos los jugadores de 100T terminaron la noche con ratios K/D positivos. Para presenciar una lección magistral, sin duda merece la pena ver la presión acumulada de 100 Thieves en el tercer mapa.

04 Fnatic contra Cloud9 - Red Bull Home Ground 2023

Fnatic salió victorioso © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

Red Bull Home Ground se trasladó al este en 2023, ya que esta vez la acción de VALORANT tuvo lugar en Tokio, Japón, dentro del histórico Ryogoku Kokugikan Arena, sede de la lucha de sumo y, para este evento, de algunos de los mejores profesionales de VALORANT del mundo. 100 Thieves no pudo revalidar el título ganado el año anterior, mientras que Cloud9 estuvo a punto de lograrlo y terminó en la gran final por segunda vez consecutiva, pero no pudo derrotar al eventual ganador, Fnatic, en una emocionante final por 3-2.

Fnatic comenzó ganando la ronda inaugural con pistolas, antes de intercambiar rondas de forma bastante equilibrada antes del descanso en el primer mapa. Fnatic subió la intensidad en el ataque y Cloud9 apenas pudo responder. Cloud9 cambió el rumbo en el segundo mapa, Breeze, con una impresionante actuación de Francis ‘OXY’ Hoang con Jet, antes de asegurarse otro mapa en Ascent. En el punto de juego, Fnatic necesitaba ganar el siguiente mapa para empatar la serie, y lo consiguió con un juego muy reñido en Lotus. Todo se decidió en el último mapa, Haven, donde Fnatic controló el juego desde el principio y apenas dio a Cloud9 la oportunidad de romper su impulso, ya que cerró la serie con una victoria por 13-5.

A lo largo de la serie, Leo ‘Leo’ Jannesson, de Fnatic, demostró por qué es uno de los mejores jugadores del equipo con una buena cantidad de asesinatos y asistencias, mostrando algunas de las mejores jugadas de Sova en la historia de Home Ground, mientras que OXY, de Cloud9, demostró por qué es una de las estrellas más brillantes de Norteamérica.

05 Cloud9 contra T1 - Red Bull Home Ground 2024

T1 y Cloud9 en sus huddles previos a la final © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

La tercera vez podría haber sido la vencida para Cloud9, ya que volvieron a llegar a la gran final del Red Bull Home Ground, esta vez en la edición de 2024 celebrada en Berlín, Alemania. Sin embargo, T1 demostró ser un rival imbatible, ya que el equipo surcoreano cerró la serie con un decisivo 3-1.

No obstante, Cloud9 lo dio todo, con muchos momentos destacados, como este 4K de OXY en el primer mapa. Sin embargo, T1 le dio la vuelta al partido inmediatamente y consiguió cerrar el mapa a pesar de que fue muy reñido. OXY y Victor ‘v1c’ Truong, de C9, lideraron el segundo mapa, Pearl, con actuaciones destacadas, y lograron empatar la serie 1-1 con una victoria por 13-8. Pero T1 dio la vuelta al marcador y realizó una jugada impresionante tras otra para cerrar la serie.

Yu ‘BuZz’ Byung-chul, de T1, destacó por encima de todos los demás, y ver sus jugadas a lo largo de la serie fue como contemplar poesía en movimiento: Cloud9 simplemente no pudo competir.

Red Bull Home Ground 2025 comienza del 13 al 16 de noviembre. Sigue la acción en directo en Twitch y YouTube .

Más información en redbull.com/homeground .