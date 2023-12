Red Bull Illume es el mayor concurso de imágenes de aventura y deportes de acción del mundo. Muestra las imágenes más creativas y cautivadoras del planeta, a la vez que ilumina la pasión, el estilo de vida y la cultura que hay detrás de los fotógrafos que las toman. Ser coronado ganador absoluto del Red Bull Illume se considera el mayor honor entre los fotógrafos de deportes de aventura y acción.

Image Quest 2023 es la séptima edición del concurso que reúne el trabajo de fotógrafos y creadores de contenidos de nacionalidades de todo el mundo como Australia, Chile, Colombia, Francia, Alemania, España, Sudáfrica, EE.UU., Canadá, India y Japón.

Un jurado de renombre internacional formado por 52 editores y expertos en fotografía seleccionó a los 50 finalistas, a los 10 ganadores de categoría y, finalmente, a la ganadora absoluta, Krystle Wright , que se coronó en la ceremonia de entrega de premios que tuvo lugar en Sölden (Austria) el 30 de noviembre de 2023.

De lo mejor, lo superior © Zooom Productions / Red Bull Content Pool

Afincado en los Pirineos españoles, Yhabril ha ganado algunos premios internacionales importantes en los últimos años, incluyendo Best of Instagram by Lenovo Category en la anterior edición del Red Bull Illume Image Quest en 2021. Ahora, el fotógrafo español ha vuelto a ser protagonista en este prestigioso concurso venciendo, de nuevo, la clase “Best of Instagram” con el atleta Alejandro Arellano en Punta Malacara, España.

¿De dónde sale tu pasión por la fotografía?

Pues llegó a través del móvil y de Instagram, curiosamente. En 2011, yo tenía un móvil que hacía fotos y me empecé a enredar con apps de edición y entrando a concursos en Instagram. Mi buen amigo Patrik tenía una réflex que no usaba y me la dejó un invierno entero. La utilicé para aprender y sacar fotos de las montañas del Valle del Aragón y de mi preciosa perra loba Xhila que conservo como uno de mis bienes más preciados, y ahí fue cuando me di cuenta del maravilloso camino que tenía que recorrer para aprender a usar ese aparato. Mi aprendizaje y todo lo que ha venido después ha sido meteórico, pero he metido muchísimas horas.

Una foto debe emocionar, no es necesario que sea técnicamente perfecta, pero sí es necesario que le llegue al espectador Yhabril

¿Qué hacías antes de dedicarte a este oficio?

He tenido bares y he sido profesor de snowboard durante muchos años.

¿Cuál es el secreto para hacer buenas fotografías? ¿Algún truco?

Secretos hay muchos, y trucos más, hace poco he dado una charla sobre esto y en 3h y media no me dio tiempo a contar ni la mitad de lo que quería. Pero como resumen te diría que hay que buscar lo que realmente te gusta a ti, lo que te sale de dentro. Está bien conocer la técnica, pero lo importante es la estética. Una foto debe emocionar, no es necesario que sea técnicamente perfecta, pero sí es necesario que le llegue al espectador. La clave es la creatividad y la composición y no cumplir con todas las reglas de la fotografía. Y también tener amigos motivados que quieran cumplir tus fantasías fotográficas. El 99% de mis fotos, los atletas no son profesionales, son mis amigos, gente apasionada por los deportes que practican, a ellos les debo muchísimo. ¡El mérito de mi trabajo es compartido con ellos!

Jaime Rico y Javi Diaz bajo la luz de la luna © Yhabril / Red Bull Content Pool

¿Qué equipo utilizas habitualmente y cuál es tu combinación favorita (cámara, lente, objetivo...)?

Tengo la suerte de colaborar con Sony España y Fotoruano, y puedo probar mucho equipo top habitualmente. Lo que nunca falta en mi mochila es un cuerpo full Frame Sony, un 12-24 f2.8 y un 200-600, además de varios flashes Profoto. Mi combinación favorita sería una Sony A1+Sony 12-24 2.8 con un flash Profoto A10.

¿Por qué te apasiona tanto la naturaleza y los deportes que se practican en este escenario?

Es lo que he mamado desde pequeño, a mí siempre me ha gustado sentirme libre y para mí la máxima expresión de la libertad la encuentras combinando esas dos cosas, naturaleza y deporte.

Yhabril con su nuevo trofeo © Zooom Productions / Red Bull Content Pool

¿Cuéntanos la historia que hay detrás de tu foto premiada?

Después de aprovechar la nieve recién caída por la estación, solemos buscar lugares fuera de ella para construir saltos y aprovechar los mejores momentos de luz. Este día hacía muy malo y en todo momento parecía que no íbamos a poder hacer nada, pero a partir de mediodía las nubes empezaron a moverse y el chat de los amigos empezó a calentarse, así que decidimos subir y construir. Llegamos un poco tarde y el cielo se volvió a cerrar así que decidimos hacer el trabajo y dejarlo hecho para el día siguiente, con la recepción sin tocar.

Estábamos en tinieblas con todo ya casi terminado cuando empezó a entrar un resplandor de atardecer a lo lejos. Justo Alejan estaba trabajando la carrerilla y yo estaba haciendo pruebas de luz con los flashes, y lo vimos claro. Era un todo o nada a un pegue. Alejan es un rider muy motivado y con calidad, capaz de lanzar un enorme backflip de primer intento y plancharlo. Además, los colores son parte fundamental de esta foto, todo encaja, los tonos azules son complementarios de los naranjas y amarillos... Yo siempre se lo digo a los riders, y hay veces en las que este tema cobra mucha importancia, por eso esta foto se titula Psicología del Color.

Solo la pasión puede lograr algo así © © Yhabril / Red Bull Illume

¿Quién o quiénes te animaron a participar en Red Bull Illume?

En 2016 sacamos una foto brutal de 4 esquiadores andando por una cresta con los esquís a la espalda con un lunon gigante detrás que se hizo viral, dos de ellos eran los hermanos Rico (Jaime y Sebas), y cuando bajamos y vimos las fotos en la pantalla de la cámara ellos me dijeron que eran dignas de Illume y yo no sabía lo que era … también me dijeron que algún día lo iba a ganar. En serio ¡recuerdo aquel momento como si fuese ayer! 5 años después de eso ya fui ganador y no solo eso , el esquiador que salía en mi foto ganadora es uno de ellos, el gran Jaime Rico, uno de los mejores freeskiers nacionales y un grandísimo amigo mio, y este año he sido capaz de revalidar el título.

¿Qué se siente ganar por segunda vez Red Bull Illume? ¿Qué significa para ti?

Pues lo siento como algo demasiado épico para ser verdad. Ademas de manera consecutiva. Si no me fallan los datos, creo que solo lo había conseguido hasta ahora el máximo exponente, el gran Lorenz Holder. De verdad que verme en esta situación es un orgullo enorme y a la vez una responsabilidad adquirida de seguir peleando por seguir llevando fotos hechas en nuestras montañas con mis amigos a lo más alto.

Un trofeo que aporta luz a un gran trabajo © @kevinmolanoph

Este año has vuelvo competir en la categoría Best of Instagram, ¿por qué?

La categoría Best of Instagram para mí es la más especial, porque después de que el jurado profesional deje tan solo 25 fotos, la ganadora sale de una votación popular. Yo llevo 10 años creando una comunidad, respondiendo siempre a todos los comentarios y mensajes, siendo cercano y honesto y eso me ha llevado a tener muchísimos fieles seguidores que se vuelcan cada vez que les necesito. Siempre que me he visto sometido a una votación popular a cualquier nivel, he ganado, todos estos premios les corresponden a ellos también, estoy super agradecido.

Y para finalizar ¿qué les dirías a los que están indecisos en tomar el camino de la fotografía?

Les diría que lo intenten, pero que disfruten del camino, no debe ser una meta ni una obligación, debe ser una consecuencia de llevar al límite tu pasión. Que indaguen dentro de sí mismos, esa es la manera de diferenciarse de los demás, cada persona es única y debemos ser capaces de expresarnos como tal cuando hacemos arte. También les aconsejaría que sigan el trabajo de fotógrafos que les inspiran, es una buena manera de ir construyendo un estilo propio.

Yhabril y Carolin Unrath © Zooom Productions / Red Bull Content Pool

Ahora, tras la ceremonia de entrega de premios, comenzará la gira de la exposición, que empezará en el Festival de Viajes de Berlín, del 1 al 3 de diciembre, y seguirá en el Hangar-7 de Salzburgo, del 13 de diciembre al 4 de febrero de 2024, antes de partir para iluminar el mundo.

