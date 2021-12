Conoce a los ganadores españoles de Red Bull Illume

Yhabril Moro: Mi foto se lleva gestando desde mi primera planificación lunar, allá por 2015. Para mí, la luna siempre ha tenido un magnetismo especial. No sé, siempre me ha fascinado... He pasado muchas horas mirándola y soñando, y cuando descubrí la App con la que planifico las fotos lunares, lo primero que soñé fue una foto de la luna llena saliendo por detrás del Midi D’Ossau. Según la App, la foto era posible pero, tendría que estar el día 24 de diciembre a las 17:02 en la cima del Pico del Monje para ver cómo ocurriría la magia. Era agosto y faltaban unos meses para que ocurriese, pero a mí no se me borraba de la mente. Llegó la fecha e intente reclutar a algún compañero pero la montaña estaba muy hostil con nieve costra y hielo y mucha piedra, así que nadie quiso venir a presenciar algo en lo que ni siquiera yo creía al 100%. Era mi primera vez ,y encima era el día de Navidad. Me fui solo, subí con tiempo y llegué a la cima una hora antes del atardecer con lo que pude disfrutar de un atardecer único en soledad. De verdad que fue espectacular. La salida de la luna estaba prevista justo al final de la hora dorada y al entrar en la hora azul, con lo cual fue todo muy seguido. Desde las 16:50 yo estuve mirando fijamente a mi punto y al reloj y, a las 17:02, empecé a ver la luz en el lugar exacto donde la había soñado. Empezaba mi primera sesión lunar… Lo que sentí era indescriptible. En ese momento, sentí que se me abría un mundo de creatividad fotográfica que iba a tener mucho peso en lo que yo ya sabía que iba a ser un trabajo a largo plazo. Nunca olvidaré ese momento. Después tuve que bajar de ahí con mi snowboard y mi mochilón, de noche y en condiciones complicadas para llegar a la cena de Nochebuena.

Dos semanas antes, quedé con Javi Diaz, el snowboarder que sale en la foto, y estuvimos en mi casa planeando y dibujando bocetos de lo que queríamos que ocurriese. Cuando llegó la semana de la foto, subimos al lugar a determinar el punto exacto en el que había que construir los dos saltos y los dos starters, tal vez esta sea la parte mas complicada de esta planificación. Si fallas al decidir el lugar exacto donde se construye cada cosa seguramente has perdido la foto. Era una arista de alta montaña con poco espacio y poca pendiente, por lo tanto era necesario construir dos starters para pillar la velocidad necesaria y dos carrerillas, una para cada rider, y calcular los tiempos que tardaban cada uno en llegar a donde yo quería que estuviesen en el momento de la foto. Fueron tres días de construcciones y de darle pegues para pillar el feeling y controlar los tiempos. Además, nos sirvieron para sacar fotos buenas de atardecer y con la luna a poco de estar llena. Eso suele ser habitual en mis sesiones, si el tiempo lo permite... Aprovechamos tres o cuatro días. La luna cada día sale una hora más tarde y las condiciones de luz son diferentes pero igual de mágicas. El día de la foto , yo subí al lugar con ellos e hicimos lo mismo, aprovechar el atardecer, tuvimos mucha suerte pillando unas luces brutales. Desde ahí arriba la luna se ve mucho antes que desde la posición que yo tenía pensada para mí. A la hora prevista, la luna apareció por detrás, pero mantuvimos la calma porque hay que darle tiempo de que coja la elevación necesaria para alinearse con los kickers y la posición. Cuando se acercaba el momento, cogí mi tabla y me tiré ladera abajo mirando hacia atrás en todo momento para tener referencia visual de la luna, hasta que la perdí, pero tenía en mente más o menos la trayectoria que debía seguir. Una vez en el lugar, tuve algunos problemas para encontrar el punto exacto y me puse muy nervioso. Di mil vueltas con nieve casi por la cintura y pensando que perdíamos la foto. Pero finalmente encontré el lugar que creía que era el bueno y tuve que esperar unos pocos minutos para que ocurriera la magia. Todo estaba en su sitio y comenzaba la sesión mas épica que recuerdo. Hablábamos por los walkies. Uno me avisaba a mí cuando salían los riders, y otro me hacía la cuenta atrás cuando llegaban al kicker, así yo estaba preparado para tirar la ráfaga. En el visor de la cámara de repente me aparecían dos siluetas haciendo los trucos y tenía que disparar en el momento preciso. Yo no les veía llegar, pero el aviso de los otros amigos era vital. Al segundo intento teníamos la foto, resultado de un gran trabajo en equipo.

Philipp Klein: Todo viene por un viaje frustrado. El día que se cerraron las fronteras en España, yo estaba listo para subirme a un autobús para irme con mis amigos y familia a mi viaje anual de freeride. Tenía listas las maletas y los esquís y mis cámaras cargadas, pero el anuncio de las restricciones hizo desvanecerse mi viaje que se perdió. Me pasé la siguiente semana confinado, como todo el mundo, mirando mi equipo de aventura sin saber muy bien qué hacer con él. A la vez, en las noticias y redes sociales, todo eran mensajes negativos y poco esperanzadores. Al sentirme lejos de mi familia y amigos, se me ocurrió mandarles un mensaje de felicidad, de positividad y de esperanza, y me puse a pensar cómo podía hacerlo. Empecé a pensar en cosas creativas que poder hacer desde casa. Al final, caí en intentar hacer algo completamente radical que no se puede hacer en casa, pero buscar la forma de hacerlo. La primera idea fue crear una secuencia en la que yo me vestía de esquí en stop motion en la que se iba animando mi equipo. Pero, en cuanto pensé eso, dije: "si puedo animar el equipo y puedo simular movimiento del equipo, ¿por qué no simulo movimiento de mí mismo esquiando?". En cuanto tuve esa idea, se inició una carrera mental en mí (risas). Cogí un cuaderno, empecé a dibujar qué quería contar, cómo lo quería contar y, cuatro días más tarde, estaba ya empezando a rodar y de ahí salió mi trabajo.