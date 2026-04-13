© Zooom Productions/Red Bull Content Pool
Red Bull Illume, desde sus inicios
Red Bull Illume nació de una idea simple pero esencial: la convicción de que quienes están detrás de la cámara merecen ser reconocidos por su contribución a la visión global de la aventura.
En 2006, Red Bull Illume se creó con la ambición de convertirse en la mayor celebración mundial de la imagen de aventura y deportes de acción.
Mucho antes del reconocimiento internacional y las grandes exposiciones, todo giraba en torno a honrar la narración auténtica y el oficio que exige: la pasión y la dedicación por congelar el instante y transformar momentos fugaces en imágenes que perduran.
En sus 19 años de historia, más de 30.000 participantes de más de 120 países han convertido aquella chispa inicial en un movimiento colectivo.
Sus imágenes revelan instantes en los que la fuerza humana se enfrenta a la gravedad, el movimiento colisiona con la quietud y lo salvaje se contempla y se siente.
A lo largo de siete ediciones, se han presentado más de 200.000 imágenes de todo el mundo, reflejo de la dedicación que implica perseguir la luz, el momento y el significado.
Pero nunca ha sido solo un concurso de fotografía. Ha sido una plataforma para quienes van más allá de lo esperado, encuadran lo extraordinario y celebran la excelencia creativa, al tiempo que apoyan a los fotógrafos que hacen posibles estas historias.
Una celebración de los héroes invisibles detrás del objetivo.