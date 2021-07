¿Tu foto de acción entre las mejores del mundo?

Blaenau Ffestiniog fue descrito una vez como el lugar más húmedo de Gales. Y no es mentira. Incluso cuando brilla el sol, los charcos abundan. Los neumáticos de Katy Winton hacen la partición perfecta en este pequeño mar fangoso. La combinación de acción dinámica y de estas improvisadas cortinas de agua es perfecta. Siempre es un desafío fotografiar bicicletas y agua de cerca. ¡Hay que intentar no mojarse y que no te atropellen!

Laurence Crossman-Emms